Per Kamera erkennt das System, auf welches Element der Anzeigetafel der Fahrer gerade schaut. Per Knopfdruck am Lenkrad öffnet sich dann das jeweilige Menü.

Porsche Taycan ist der Name für den Mission E, der 2019 als Serienmodell auf die Straße kommt. Neue Fotos zeigen den 600-PS-Stromer als Erlkönig, dessen Blechkleid zunehmend mehr Details offenbart. Das wissen wir!

Porsche Taycan – "lebhaftes junges Pferd" – lautet der Name des E-Autos, das wir als Mission E kennengelernt haben und 2019 als Serienmodell auf die Straße kommt. Das Design der Studie wie auch des mäßig verkleideten Erlkönigs erinnert stellenweise an den Panamera, wobei der Elektrosportler eine deutlich aufgeräumtere Karosserie erhält. Das Heck tritt nicht minder glatt auf und erhält eine durchgängige, fast schon dreidimensional ausgeformte LED-Leiste. Von den vierflutigen Auspuffattrappen des Prototypen sollte man sich nicht in die Irre führen lassen, schließlich sorgen zwei Elektromotoren für den Vortrieb. Die Gesamtleistung von 600 PS wird auf alle vier Räder übertragen und sorgt für eine explosive Beschleunigung: In unter 3,5 Sekunden sprintet der Elektrosportler auf Tempo 100, nach nicht einmal zwölf Sekunden stehen bereits 200 Sachen an. Wer nicht immer das Maximum fordert, soll eine Reichweite von 500 Kilometern schaffen. Eine Besonderheit ist das Ladesystem des Porsche Taycan (2019), das mit einer neuartigen 800-Volt-Technik erlaubt, in nur 15 Minuten bis zu 80 Prozent aufzuladen. Den Nachteil einer schweren Batterie nutzt der Porsche Mission E derweil zu seinem Vorteil aus. Die Unterbodenbatterie erstreckt sich nämlich in voller Länge von der Vorder- bis zur Hinterachse und sorgt auf diese Weise für einen niedrigen Schwerpunkt. Die besonders leichte Karosserie besteht aus einem Mix aus Aluminium, Stahl und kohlefaserverstärkter Kunststoff.

Mark Webber testet Porsche Taycan (2019) im Video:

Mission E: Neue Fotos vom Porsche Taycan (2019)