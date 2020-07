In der Ganghebel-losen Mittelkonsole findet ein großer Touchscreen-Bildschirm seinen Platz, der die Sprachbedienung "Hey Porsche" flankiert.

Die Felgen des getarnten Modells erinnern an die Studie Mission E.

Vermutlich unter dem Namen Porsche Taycan Sport Turismo kommt die Studie Mission E Cross Turismo als Serienversion 2020 auf den Markt. Erste Fotos und eine seriennahe Illustration von X-Tomi Design!

Die Zuffenhausener bestätigen die Markteinführung des Porsche Taycan Sport Turismo (2020), den Photoshop-Künstler X-Tomi Design anhand des jüngst vorgestellten Taycan als Serienmodell illustriert hat (siehe unten). Die Kombi-Version des Elektrosportlers zeigte sich mittlerweile mehrmals auf Abstimmungsfahrten und soll dank des verlängerten Dachs mehr Raum für Passagiere auf der Rückbank und Gepäck bieten. Eine Idee vom Serienmodell vermittelte bereits die Studie Porsche Mission E Cross Turismo, die als elektrische Mischung aus SUV, Kombi und Sportwagen die Technik des Schwestermodells nutzt. Bedeutet: 625 PS Systemleistung, die sich je nach Modell dank Overboost zu 680 (Turbo) oder 761 PS (Turbo S) auftürmen. Die Kraft wird per Zweigang-Getriebe an alle vier Räder übertragen und sorgt für Beschleunigungswerte von 2,8 Sekunden auf Tempo 100 (Turbo S) und eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Den sportlichen Anspruch spiegeln auch der Allradantrieb, die Hinterachslenkung und eine aktive Verteilung der Antriebsmomente, das sogenannte Torque Vectoring, wider. Technische Eigenschaften, die wir auch beim Porsche Taycan Sport Turismo (2020) erwarten. Mehr zum Thema: Der Porsche Taycan im Fahrbericht

Elektroauto Porsche Taycan (2019): Preis, Reichweite & Turbo Kommt der Taycan mit Heckantrieb?

So könnte das Serienmodell des kommenden Taycan Sport Turismo aussehen! Foto: X-Tomi Design

Neue Fotos vom Porsche Taycan Sport Turismo (2020)

Wie bei der Limousine dürfte auch der Porsche Taycan Sport Turismo (2020) Reichweiten von bis zu 450 Kilometern nach WLTP schaffen. Und wenn die Akkus im Unterboden doch einmal leer sind, gilt auch beim Taycan-Kombi das neuartige Ladesystem mit 800-Volt-Technik als gesetzt. In nur fünf Minuten soll Strom für 100 Kilometer Restreichweite in die Batterie fließen. Neu, aber nicht unbekannt ist das digitale Cockpit: Während sich das Grundlayout des Armaturenbretts treu bleibt, werden die Instrumente auf vier vom Fahrer individuell einstellbare Bildschirme dargestellt. In der Ganghebel-losen Mittelkonsole findet ein großer Touchscreen-Bildschirm seinen Platz, der die Sprachbedienung "Hey Porsche" flankiert. Ein weiterer Bildschirm übernimmt die Bedienung der Klimaeinheit. Zum Marktstart ließen die Zuffenhausener noch nichts verlauten, doch rechnen wir mit der Premiere des Porsche Taycan Sport Turismo noch 2020.

Neuheiten im Video Walter Röhrl fährt Porsche Taycan: Video Röhrls erstes Urteil zum Porsche Taycan

Der Porsche Taycan (2019) im Video: