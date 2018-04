Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/H/B) 4.697/1.624/2.098 Leistung 252-440 PS Antriebsart Allradantrieb Getriebeart Automatik Kraftstoffarten Super/ Super Plus/ Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 56.264 Euro

Der Porsche Macan (2013) nimmt mit einem leicht überarbeiteten Vierzylinder-Motor eine neue Zielgruppe ins Visier. Preis beginnt bei 56.264 Euro. Passt der Basis-Benziner zum Wesen des Macan?

Der Porsche Macan erhält 2016 ein Update mit neuem Motor veränderten Preisen und einige Apologeten dürfen sich bestätigt fühlen. Denn, der Vierzylinder hat Einzug erhalten. Und anders als in 718 Boxster und Cayman handelt es sich dabei nicht um eine Porsche-Eigenentwicklung im klassischen Boxer-Layout, sondern um den konventionellen Reihen-Vierzylinder aus dem VW-Regal. Der neue Basis-Benziner schöpft seine Kraft aus 2,0 Litern Hubraum und ist mit Direkteinspritzung, bis zu zwei bar Ladedruck und der variablen Nockenwellensteuerung VarioCam Plus ausgerüstet. Größere technische Unterschiede zum 2.0 TFSI der übrigen Konzernmarken gibt es nicht, in Zuffenhausen wird aber von einer speziell auf den Macan angepassten Abstimmung und einem Porsche-typischen Ansprechverhalten gesprochen. 252 PS und das bereits ab 1.600 U/min anliegende Drehmoment-Maximum von 370 Newtonmeter versprechen in jedem Fall souveräne Fahrleistungen, die sich in etwa auf Augenhöhe mit denen des Macan S Diesel bewegen. Konkret kündigen die Schwaben je nach Ausstattung einen Sprintwert von 6,5 bis 6,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 an, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 229 km/h – kein schlechter Wert, aber in der traditionell besonders eiligen Porsche-Palette ist nur der Cayenne Diesel noch langsamer.

Preis und Technische Daten des Porsche Macan (2013)

Wichtiger als die Performance dürfte vielen Porsche Macan-Kunden der Preis von 56.264 Euro sein. Das extrem dynamisch abgestimmte Fahrwerk samt Allradantrieb ist im Grundpreis ebenso enthalten wie das Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK, 18 Zoll-Felgen oder achtfach verstellbare Komfortsitze. Erkennen lässt sich der Basis-Macan am leichtesten anhand der Abgasanlage, die sich mit zwei einzelnen Endrohren begnügen muss: Alle bisherigen Varianten des schwäbischen Kompakt-SUV kommen mit vier Endrohren und bieten damit einen noch wuchtigeren Auftritt. Oberhalb des neuen Einstiegs in die Porsche Macan-Welt rangieren die Modelle Macan S Diesel (258 PS), Macan S (340 PS), Macan GTS (360 PS) und Macan Turbo (400 PS).

