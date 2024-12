Macan lässt sich Dynamik auch gebraucht bezahlen

Einmal im Leben einen Porsche besitzen – das ist selbst mit einem gebrauchten Porsche Macan ein teures Ver­gnügen. Natürlich hat das SUV aber auch seine Qualitäten. Ein Ratgeber.

Positiv Hohe Fahrdynamik und fahrerorientiertes Cockpit, gute Verarbeitung. Und: Es ist ein Porsche Negativ Hohe Preise, vergleichsweise wenig Platz (besonders im Fond), nicht mängelfrei bei der HU

Premium-Autos sind teuer, ein Porsche ist noch teurer. Obwohl der 2014 vorgestellte Porsche Ma­can im Prinzip noch auf der 2008 vorgestellten ersten Generation des Konzernbruders Audi Q5 basierte, lagen seine Neupreise immer deutlich über denen des Ingolstädters. Jetzt rächt sich aber die schwäbische Sparsamkeit: Weil der in die Jahre gekommene Por­sche die seit Juli 2024 in der EU gelten­den Vorschriften zur Cyber-Si­cherheit nicht mehr erfüllen kann, wurde der Verbrenner-Macan an­ders als geplant hierzulande aus dem Angebot gestrichen. Diese Lücke soll in Europa aus­schließlich mit der neu entwickel­ten elektrischen Macan-Variante gefüllt werden, die nicht jedem Fan ge­fallen wird.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Porsche Macan Turbo (2024) im Fahrbericht (Video):

Porsche Macan gebraucht kaufen: Ratgeber

Vielen bleibt nur der Weg auf den Gebrauchtwagen­markt, was dort die Preise weiter in die Höhe treibt. So wird laut der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) beispielsweise ein 2018er Facelift-Modell mit 2,0-l-Vierzylinder durchschnittlich mit 87.000 km Laufleistung und für 37.100 Euro angeboten. Ein 2020 gebauter Porsche Macan Turbo hat im Schnitt 61.000 km gelaufen und kostet bereits 60.900 Euro (alle Preise: Stand Juli 2024). Das Gefühl, einen Porsche zu fah­ren, ist allerdings unbezahlbar. Die Sportwagen-Kompetenz des Stuttgarter Her­stellers ist auch im Macan spürbar: Er ist recht flach und breit, das Fahr­werks-Set-up ist dazu durchaus auf Dynamik ge­trimmt. Die Lenkung arbeitet prä­zise, das Fahrzeug bleibt stoisch in der Spur und erlaubt hohe Kurvengeschwindigkeiten.

Das dynamische Potenzial des Porsche Macan hat jedoch auch einen Preis an der Tank­stelle: Im Vergleichstest kam der Stuttgarter mit einem zwei Liter großen Vierzylinder auf einen Verbrauch von 10,2 l. Zusätzlicher Kostenfaktor: Die meisten Porsche-Motoren ver­langen nach teurem Super Plus. Sowohl in der ers­ten als auch in der zweiten Reihe geht es im Macan zudem etwas enger zu als etwa im Q5. Am deutlichsten zeigt sich das bei der Beinfreiheit im Fond. Beim Gepäckraumvolumen hat der Porsche 500 bis 1500 l zu bieten, die erlaubte An­hängelast liegt je nach Antrieb bei bis zu 2,4 t.

Auch interessant:

Antriebe und Verarbeitung des Porsche Macan

Der Porsche Macan ist ab Werk mit einem Doppelkupp­lungsgetriebe mit sieben Gängen ausgestattet, Allradantrieb ist obligatorisch. Vom skandalgeschädigten Selbstzünder verabschiedete man sich jedoch bereits 2018. Seit­dem hat man nur die Wahl zwi­schen Benzinern mit vier oder sechs Zylindern bis 440 PS (324 kW). Die Top-Modelle Turbo und GTS sind auch im Unterhalt sehr teuer. Wer sich etwas gönnen will, ist mit dem 380 PS (279 kW) starken Sechszylin­der-Macan gut bedient.

Bei Verarbeitung und Material­qualität bewegt sich der Porsche Macan erwartungsgemäß auf einem sehr hohen Niveau, was auch Gebrauchtwageninteressierten zugutekommt. Die Bedienung ist unproblematisch und noch nicht überdreht. Die Serien­ausstattung erfüllt Grund­bedürfnisse, viel mehr aber auch nicht. Bei den Prüfungen der GTÜ Gesellschaft für Technische Über­wachung zeigen gebrauchte Porsche Macan wenige, aber typische Probleme: Ölende Motoren treten auch bei jüngeren Exemplaren auf. Hier hilft nur ein gründlicher Check.