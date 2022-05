1963 war der Porsche 904 Carrera GTS der erste Porsche mit dem Beinamen "GTS". Der Rennsportwagen mit Straßenzulassung ging bereits ein Jahr später als Sieger der "Targa Florio" – einem legendären Langstreckenrennen auf Sizilien – hervor. Seit 2022 ist das Kürzel in jeder Porsche-Baureihe zu finden – von der Ikone 911 bis hin zum elektrischen Taycan. Aber wofür steht GTS eigentlich und was macht die Fahrzeuge mit dieser Bezeichnung so besonders? Um die Frage zu beantworten, hat Social Media-Redakteurin Leslie Schraut die vollständige GTS-Familie genauer unter die Lupe genommen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

