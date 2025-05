Preis: Pössl Summit Prime 600 (2025) ab 58.999 Euro

Seit einiger Zeit hat sich der Pössl Summit Prime 600 (2025) in der gehobenen Mittelklasse der Kastenwagen etabliert – so unterscheiden sich die Wohnmobil-Typen. In der Außenlänge misst der Campervan 5998 mm, sowie 2050 mm in der Breite und 2580 mm in der Höhe, bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg. Er bleibt dabei unter der Sechs-Meter-Marke, die auch im Sortiment des bayrischen Wohnmobil-Herstellers so etwas wie die obere Grenze der Kompaktcamper markiert.

Der Einstiegspreis variiert je nach Wahl des Basisfahrzeugs. Bestellt man den Pössl-Camper in den Versionen, die auf dem Citroën Jumper oder dem Fiat Ducato aufbauen, werden mindestens 58.999 Euro fällig. Wer lieber auf dem weitestgehend baugleichen Peugeot Boxer setzen möchte, der dann allerdings nur in der Einstiegsmotorisierung erhältlich ist, muss laut Liste einen Aufpreis von mindestens 3799 Euro in Kauf nehmen (Alle Preise: Stand Mai 2025).

Innenraum: Innovatives Design, durchdachte Raumlösungen

Der Innenraum des Pössl Summit Prime 600 (2025) besticht durch ein modernes und wohnliches Interieur, das im Holzdekor "Palisander" gehalten ist. Die Rückbank bietet Komfort für lange Fahrten und kann optional um einen dritten Sitz erweitert werden, sodass insgesamt mindestens vier Sitzplätze verfügbar sind, die über einen Gurt verfügen (so die zugelassenen Sitzplätze im Fahrzeugschein finden). Wird der dritte Sitz an Bord geholt, sind es fünf. Der großzügig dimensionierte, "Easy Move" genannte verschiebbare Tisch mit Ausdrehteil bietet ausreichend Platz für alle Mitreisenden. Er kostet 299 Euro extra. Aufgrund der Erweiterungsmöglichkeit lädt er sogar noch dazu ein, weitere Gäste zum Abendessen zu empfangen. Profi-Basketballer:innen sollten diese aber nicht unbedingt sein: Die durchgängige Innenraumhöhe beträgt, wie bei den meisten anderen Kastenwagen, gerade einmal 1,90 m.

Die Materialwahl tut ihr Übriges, den Wohlfühlfaktor an Bord hochzuhalten. Dunkles Holz wird mit glänzend- und mattweißen Zierelementen kombiniert. Das schafft so eine luxuriöse und einladende Atmosphäre. Vor allem das raffinierte Lichtkonzept mit warmer Ambientebeleuchtung setzt leuchtende Akzente. Ein Highlight an Bord ist das Panoramadach aus doppelt verglastem getöntem Kunststoff. Es trägt zweifellos zur modernen Optik bei. Lediglich der integrierte Baldachin mit LED-Spots und Ambientebeleuchtung ist Geschmackssache.

Keine zwei Meinungen dürfte es hingegen bei der praktisch wirkenden Raumaufteilung geben. Der Pössl Summit Prime 600 (2025) bietet zwei feste Schlafplätze, optional kann über der Sitzgruppe ein dritter im Format 0,70 x 1,80 m hinzugefügt werden. Im Heck bietet der Campervan ein großzügig dimensioniertes Querbett mit den Maßen 1,60 x 1,96 m. Laut Hersteller handelt es sich dabei um das größte Doppelbett seiner Klasse. Bestückt ist es mit einer komfortabel wirkenden, zehn Zentimeter dicken Matratze.

Der Küchenblock des Pössl Summit Prime 600 (2025) ist großzügig dimensioniert und bietet gleichzeitig viel Arbeits- und Stauraum. Der stirnseitig installierte Kompressor-Kühlschrank fast 100 l. Er ist mit einem acht Liter großen, herausnehmbaren Frosterfach ausgestattet und von beiden Seiten zugänglich. Die Küchenzeile wirkt durchdacht gestaltet, mit sinnvollen Unterteilungen und einem, gerade in kompakten Campern, immer wieder als praktisch erfundenen Apothekerschrank. Speisen werden auf einem Zweiflammen-Gaskocher mit Piezozünder sowie einer Glasabdeckung (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), die auch als Spritzschutz dient, zubereitet.

Das Schwenkbad wiederum wurde übernommen aus anderen Summit-Modellen. Nicht umsonst gilt es als eine der besten, weil durchdachtesten Badlösungen für Campervans und Kastenwagen auf dem Markt. Die clevere "Room-in-Room-Lösung" erlaubt eine effiziente Raumausnutzung auf kleinem Raum, wobei eine Spritzguss-Kunststoffwand die Nasszelle geschickt in zwei Bereiche teilt – einen mit Kassettentoilette und einen als Dusche (die besten Außenduschen für Wohnmobile in unserer Übersicht). Als Heizung steht die gasbetriebene Truma Combi 4 parat, deren maximale Heizleistung vier Kilowatt beträgt (so das Wohnmobil richtig heizen). Zugleich dient sie auch der Warmwasseraufbereitung in einem integrierten 10-l-Boiler.

Apropos Wasser: Der Frischwassertank fasst 100 l, in den Abwassertank passen 110 l (hier die besten Wassertanks fürs Wohnmobil). Die standardmäßig zum Einsatz kommende Bordbatterie hat eine Kapazität von 95 Ah (So die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden).

Basisfahrzeuge: Citroën Jumper, Peugeot Boxer oder Fiat Ducato

Der Pössl Summit Prime 600 (2025) basiert, wie eingangs schon erwähnt, wahlweise auf dem Citroën Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer. Die Citroën- und Fiat-Varianten verfügen wahlweise über 140 PS (103 kW) oder 180 PS (132 kW), die ein 2,2-l-Diesel-Vierzylindermotor bereitstellt, der Peugeot wird dagegen nur in der schwächeren Leistungsstufe des Turbodiesels angeboten. Die stärkeren Motorisierungen von Citroën und Fiat werden ausschließlich in Kombination mit dem Achtstufen-Automatikgetriebe. Soll die Außenlackierung über eher schmuckloses "Eis-Weiß" hinausgehen, müssen für einen gefälligeren Farbton 999 Euro Aufpreis gezahlt werden. Ein optional erhältliches Aufstelldach kostet mindestens 5999 Euro extra.