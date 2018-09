Mercedes-AMG A 35/Audi Q8 & Co.: Pickup-Illustrationen So sähe der AMG A 35 Pickup aus

Dass die Nische für Edel-Pickups allerdings groß genug ist, um die Investitionen in eine entsprechende Entwicklung zu rechtfertigen, wird allerdings nicht nur bei Ford in Köln bezweifelt.

Gibt es bisher nur als Photoshop-Entwürfe von X-Tomi und Theophilus Chin, die zahlreiche Modelle virtuell zum "Ute" – so die vor allem in Australien geläufige Kurzform für die Utility Vehicle – umgebaut haben.

So ist der VW Amarok erst seit wenigen Jahren am Markt etabliert, die Mercedes X-Klasse haben die Stuttgarter ganz frisch auf den Markt gebracht.

Es mutet absurd an, den brandneuen Mercedes-AMG A 35 als Pickup zu sehen. Ähnlich wie folgende Modelle, die per Photoshop zum Lademeister umgebaut wurden! >> Mehr zum Thema Pickup

Der Mercedes-AMG A 35 ist in Stuttgart ganz sicher nicht geplant, trotzdem macht der Kompaktsportler als fiktive Lademeister überraschend Eindruck. Weitere Illustrationen zeigen Audi Q8, Lamborghini Urus und Co. als Pickup. Dieser Artikel wurde am 27.09.2018 aktualisiert!

Viele Automärkte sind ohne Pickups nicht vorstellbar. Egal ob die USA oder viele Regionen Südamerikas, Asiens und Afrikas, die Praktiker mit der offenen Ladefläche zählen vielerorts zu den absoluten Bestsellern und haben Millionen begeisterter Kunden. Dennoch behandeln viele europäische Autobauer das Thema weiterhin mit spitzen Fingern, die Trendwende macht sich erst langsam bemerkbar. So ist der VW Amarok erst seit wenigen Jahren am Markt etabliert, die Mercedes X-Klasse haben die Stuttgarter ganz frisch auf den Markt gebracht. Einen Audi Q8, Lamborghini Urus Pickup oder Porsche Panamera als sportlichen Lademeister? Gibt es nur als Photoshop-Entwürfevon X-Tomi und Rain Prisk, die zahlreiche Modelle virtuell zum "Ute" – so die vor allem in Australien geläufige Kurzform für die Utility Vehicle – umgebaut haben. Neben durchaus naheliegenden oder zumindest gut denkbaren Modellen wie einem Jeep Cherokee oder Skoda Kodiaq Pickup finden sich darunter auch völlig illusorische Modelle wie eine Nutzfahrzeug-Variante eines Ford Mustang oder BMW M4.

News Illustrationen: Supersportler als Shooting Brake Bugatti Chiron als Steilheck-Coupé

Mercedes-AMG A 35 im Video:

Illustration: So sähe der Mercedes-AMG A 35 Pickup aus