... bis in hin zum Klavierlack auf den so genannten Toggle-Switches, die wie Schmuckstücke aus der Mittelkonsole ragen.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine/ Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4750/1859/1403 mm Leergewicht 1420 kg Leistung 130 bis 225 PS Antriebsarten Frontantrieb Getriebearten manuell / Automatik Kraftstoffarten Benzin / Diesel / Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 49.100 Euro

Der Peugeot 508 II (2018) kann bereits vorbestellt werden, schon im Herbst darauf rollt er in den Handel. Das sind die Motoren und der Preis der Mittelklasse-Limousine!

Der Peugeot 508 II (2018), in der limitierten Sonderauflage First Edition ab 49.100 Euro erhältlich, soll endlich wieder Lust auf die Limousine machen. Dafür setzen die Franzosen vor allem auf Sexappeal und Sportlichkeit. Denn, wo SUV zwar praktisch, aber gerne ein bisschen plump sind, gibt der 508 II den eleganten Verführer. Nicht umsonst haben die Designer die Silhouette so schnell gezeichnet, dass man Viertürer auch für ein Coupé halten könnte – erst recht, seitdem die Seitenscheiben ohne Rahmen auskommen. Dazu ein sechs Zentimeter flacheres Dach, ein ausdrucksstarkes Gesicht mit Tagfahrleuchten wie Säbelzähnen und ein knackiges Heck – fertig ist ein Salonlöwe, mit dem man auf dem Boulevard viele Blicke fangen wird. Innen ist der um acht Zentimeter geschrumpfte Peugeot 508 II (2018) mit einer Länge von auf 4,75 Meter vor allem auf Komfort getrimmt und spinnt dafür den Faden mit dem i-Cockpit weiter. Es gibt deshalb wieder ein überraschend kleines Lenkrad, dahinter ein digitales Cockpit und daneben einen großen Touchscreen. Und damit das ganze nicht zu technoid aussieht, umschmeicheln die Franzosen die Kundschaft mit jeder Menge Lack und Leder bis in hin zum Klavierlack auf den so genannten Toggle-Switches, die wie Schmuckstücke aus der Mittelkonsole ragen. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

