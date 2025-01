Ein schönes Stück Frankreich: Peugeots neuer 508 ist pures Design mit kleinen Eigenheiten

Peugeots 508 ist ein echter Charakterkopf in der Mittelklasse. Der Dressman aus Frankreich hat nicht nur ein eigenständiges Design, sondern verfügt auch über Detaillösungen, die man bei der Konkurrenz lange suchen muss. Zudem überzeugt er mit einer durchweg kultivierten Motorenpalette. Den traditionell sehr leisen und potenten Dieselaggregaten haben die Ingenieure einen Benzinmotor in zwei Leistungsstufen zur Seite gestellt. Dieser Vierzylinder, den es im Einstiegsmodell Access als VTi (Saugmotor) und in den höheren Ausstattungslinien Active und Allure mit Turbolader und 36 Mehr-PS gibt, ist ein Gemeinschaftswerk von PSA und BMW. Der als „Prince-Engine“ bezeichnete Motor ist nicht nur laufruhig, sondern in der Turbovariante auch noch durchzugsstark und im Vergleich zur Konkurrenz im Verbrauch auf der Höhe der Zeit. Aktuell im Juli 2011 wurden der 155 THP und der e-HDi-Dieselmotor nochmals verbrauchs- und abgasoptimiert. Der Diesel unterbietet jetzt die 110-Gramm-Marke bei den CO2-Emissionen.

Am anderen Ende der Leistungsskala rangiert der Top-Diesel GT, der nicht nur als einziger 508 mehr als 200 PS zu bieten hat, sondern auch eine Vorderachse mit Doppelquerlenkern statt – wie alle anderen 508 – McPherson-Federbeinen. Mit ihr lenkt der GT besonders willig ein. Nicht ganz überzeugen kann die Mehrlenker-Hinterachse aller 508-Modelle, die weder so fahraktiv ausgelegt ist wie die des Mazda 6 noch so gutmütig wie die eines VW Passat. Insgesamt wirkt der Peugeot 508 vom Fahrwerk her noch nicht ganz ausgewogen.

Der 508 ist weder als Limousine noch als Kombi ein Raumwunder, seine runden, fließenden Linien kosten Platz und Übersicht. Der wertig gestaltete Innenraum gibt sich bequem, jedoch sind Menüführung und Funktionen im Cockpit teilweise umständlich. Auch der Startknopf weit außerhalb des Sichtfelds des Fahrers ganz links im Cockpit ist gewöhnungsbedürftig.

Der 508 SW hat ein serienmäßiges Glaspanoramadach, was den Fahrgästen im Fond einen grandiosen Ausblick beschert. Das tröstet ein wenig über die Rückbank hinweg, die im Übergang zur Lehne eine störende Kante hat und so in den Steiß drückt. Noch keine Aussagen kann die GTÜ zu Prüferfahrungen machen, da der Peugeot 508 erst seit März 2011 zu haben ist.

Thorsten Elbrigmann

FAZIT

Der 508 ist kein Lademeister wie etwa Ford Mondeo oder VW Passat. Er ist ein wohl geformter Lifestyle-Kombi, der sich an umweltbewusste Fahrer ebenso wendet wie an sportliche Kurvenräuber, die im GT mit einer eigens für dieses eine Modell konstruierten Vorderachse verwöhnt werden. Als SW bietet der Peugeot 508 Platz für vier Personen und Gepäck bei über 500 Kilo Zuladung. Die Hinterachse könnte allerdings sensibler ansprechen.

KAUFTIPP: PEUGEOT 508 SW ACTIVE 155 THP

Es muss nicht immer ein Diesel sein: Peugeots 1,6-Turbobenziner gefällt mit starkem Antritt und Kultiviertheit. Bei kleinerem Hubraum sowie praktisch gleicher Leistung und Beschleunigungswerten verbraucht der Direkteinspritzer 0,4 Liter weniger als ein VW Passat 1.8 TSI. Wer sich für den 508 entscheidet, sollte zum Kombi greifen, denn er offeriert mehr Raum auf Reisen. Die mittlere Ausstattungslinie „Active“ bietet bereits viel Komfort. Wegen beschränkter Sicht nach hinten sollte man zum „City-Paket“ mit Parksensoren für 600 Euro greifen.

AUTO ZEITUNG-EMPFEHLUNG PEUGEOT 508 SW ACTIVE 155 THP Grundpreis 28.150 € WICHTIGE AUSSTATTUNGSDETAILS Anhängerkupplung, abnehmbar 570 € City-Paket (Parkhilfe, el. anklapp. Spiegel) 600 € Klimaanlage/4-Zonen ¹ Serie/400 € Metalliclackierung 540 € Navigationssystem 1100 € Navi, Telematik, Head-up-Display 1100 € Nebelscheinwerfer Serie Panoramaglasdach (nur SW) Serie Sitzheizung vorn 200 € Stoff-Lederpaket 1650 € Xenon-Paket inkl. Fernlichtass. 1000 € Zentralverr. Fernbed. Serie Summe 7160 € Preis mit Zusatzausstattung 35.310 € GARANTIE Technik Garantie / Gewährleistung 2 Jahre / – Lack 3 Jahre Durchrostung 12 Jahre Mobilität unbegrenzt



¹ 4-Zonen-Klimaanlage nur in Allure und GT erhältlich, Active: 2-Zonen Serie

PEUGEOT 508 ¹ 120 VTi EGS6 155 THP HDi FAP 110 Motor 4-Zylinder,

4-Ventiler 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbo 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel Hubraum 1598 cm³ 1598 cm³ 1560 cm³ Leistung 88 kW / 120 PS

6000 /min 115 kW / 156 PS

6000 /min 82 kW / 112 PS

3600 /min Max. Drehmoment 156 Nm

4250 /min 240 Nm

1400 /min 240 Nm

1500 /min Getriebe 6-Gang,

automatisiert 6-Gang,

manuell ² 5-Gang,

manuell ² Antrieb Vorderrad Vorderrad Vorderrad Abmessungen L/B/H: 4792 (4813)/1853 (1853)/1456 (1476) mm

Radstand: 2817 (2817) mm Kofferraum min./max. 515/1381 (560/1598) Liter MESSWERTE 0 – 100 km/h 11,5 (11,8) sek. 8,6 (8,6) sek. 11,3 (11,6) Höchstgeschwindigkeit 203 (200) km/h 224 (220) km/h 190 (188) km/h EU-Verbrauch 6,2 l S/100 km

(6,3 l S/100 km) 6,2 l S/100 km

(6,3 l S/100 km) 4,7 l D/100 km

(4,8 l D/100 km) Kohlendioxid CO2 144 (145) g/km 144 (145) g/km 124 (125) g/km Typklassen 18/24/18

(16/24/18) 18/24/18

(16/24/18) 20/25/24

(18/25/24) PREISE 508 23.600 € 26.700 € 24.500 € 508 SW 24.650 € 28.150 € 25.550 €

PEUGEOT 508 ¹ e-HDi FAP 110

EGS6 STOP & START HDi FAP 140 GT HDi FAP 205 Motor 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Biturbodiesel Hubraum 1560 cm³ 1997 cm³ 2179 cm³ Leistung 82 kW / 112 PS

3600 /min 103 kW / 140 PS

4000 /min 150 kW / 204 PS

3500 /min Max. Drehmoment 270 Nm

1750 /min 320 Nm

2000 /min 450 Nm

2000 /min Getriebe 6-Gang,

automatisiert 6-Gang,

manuell 6-Stufen-

Automatik Antrieb Vorderrad Vorderrad Vorderrad Abmessungen L/B/H: 4792 (4813)/1853 (1853)/1456 (1476) mm

Radstand: 2817 (2817) mm Kofferraum min./max. 515/1381 (560/1598) Liter MESSWERTE 0 – 100 km/h 11,9 s (12,3 s) sek. 9,8 s (10,1 s) sek. 8,2 s (8,4 s) sek. Höchstgeschwindigkeit 197 (194) km/h 210 (210) km/h 234 (232) km/h EU-Verbrauch 4,2 l D/100 km

(4,3 l D/100 km) 4,8 l D/100 km

(5,0 l D/100 km) 5,7 l D/100 km

(5,9 l D/100 km) Kohlendioxid CO2 109 (110) g/km 125 (130) g/km 150 (154) g/km Typklassen 20/25/24

(18/25/24) 20/25/24

(18/25/24) 20/26/24

(20/26/24) PREISE ³ 508 25.500 € 27.700 € 38.200 € 508 SW 26.550 € 29.150 € 39.650 €

¹ Alle Werte Werksangaben, Werte in Klammern: SW; ² optional 6-Stufen-Automatik (Aufpreis: Benziner 1400 €, Diesel 1200 €); ³ Preise jeweils in der günstigsten verfügbaren Ausstattungsvariante

