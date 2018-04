Peugeot 508 Facelift 2014: Markteinführung im September Premiere an drei Schauplätzen

Die Länge der Limousine wächst um vier Zentimeter, am Heck kommt eine modifizierte Schürze zum Einsatz

Die größte Veränderung an der Optik findet an der Front statt - u. a. mit einem breiteren Kühlergrill

In Moskau und Chengdu stellt Peugeot gleichzeitig die Facelift-Version der Mittelklasse 508 vor

Eckdaten Bauzeitraum seit 2010 Aufbauarten Limousine / Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4792-4830 / 1853 / 1456-1487 Leergewicht 1390-1910 kg Leistung 112-204 PS Antriebsarten Vorderrad / Allrad Getriebearten manuell / Automatik Kraftstoffarten Benzin / Diesel / Hybrid Abgasnorm Euro 5 / Euro 6 Grundpreis 26.900 Euro

Auf gleich drei Automessen wird die Vorstellung der überarbeiteten Mittelklasse Peugeot 508 zelebriert. Mit verjüngtem Design und aufgewertetem Innenraum findet im Herbst die Markteinführung statt



Im Kampf um die Rückkehr in die Gewinnzone hat Peugeot ein neues Eisen im Feuer! Im September rollt das Facelift 2014 der Reiselimousine 508 in den Handel. Neben einem Feinschliff für die Optik wird auch der Innenraum optimiert und die Antriebspalette auf Vordermann gebracht.

Peugeot 508 Facelift 2014: Mehr Funktionalität im Angebot

Am augenscheinlichsten machen sich die Veränderungen an der Front bemerkbar, hier haben die Franzosen einen breiteren Kühlergrill installiert und der Löwe als Markenlogo wird erfreut sich markanterer Hervorhebung. Die Länge der Mittelklasse wächst um vier Zentimeter, am Heck kommt eine neue Schürze zum Einsatz. Im Innenraum erhoffen sich die Entwickler steigende Funktionalität, hier kommen weniger Knöpfe zum Einsatz als beim Vorgänger-508. Des Weiteren dürfen sich Käufer über neueste Technik wie einen 7 Zoll großen Touchscreen, eine Rückfahrkamera oder ein Toter-Winkel-Warnsystem freuen.

Auch in Sachen Schadstoff-Ausstoß hat Peugeot bei der Modellreihe den Hebel angesetzt: Bei den Benzinern kommt mit dem 1.6 THP 165 erstmals ein neuer Euro 6-Motor zum Einsatz, der mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik kombinierbar ist. Der 165 PS starke Nachfolger ermöglicht eine Senkung der CO2-Emissionen auf bis zu 129 g/km. Außerdem kommt ein Zwei-Liter-Diesel mit 150 bzw. 180 PS zum Einsatz und auch der Hybride RXH befindet sich in der Modellpalette. Hier arbeitet ein 2.0 Liter HDi-Diesel mit 163 PS in Kombination mit einem 37 PS starken Elektromotor.

Die Premiere der neuen Version wird gleichzeitig in Moskau und Chenhu (China) vollzogen. Nach dem Start wird der Peugeot 508 2014 auch noch auf dem Pariser Autosalon zur Schau gestellt.

Patrick Freiwah