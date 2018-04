In Säulen zeigt der Monitor auf dem Armaturenbrett den Verbrauch an

Der Fahrer kann auch per Paddel schalten, was gut funktioniert

In den Schaltpausen des EGS6-Getriebes liefert der E-Motor genau so viel Schub, dass der Fahrer den Schaltvorgang nicht bemerkt

Zu erkennen ist der Hybrid außer an diversen Schriftzügen an den LED-Tagfahrlichtern…

... 163 PS an der Vorderachse, 37 PS an der Hinterachse

Mit dem 3008 HYbrid4 bringt Peugeot im September den ersten Diesel-Hybrid in Serie. Der Antrieb des Crossover leistet 200 PS

Eckdaten PS-kW 163 PS (120 kW) Antrieb Vorderrad, 6-Gang, automatisiert 0-100 km/h 8.5 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 191 km/h Preis 34.150,00€

Das Beeindruckendste am Peugeot 3008 HYbrid4 ist, wie unauffällig der Antrieb funktioniert. Denn die Choreografie des ersten Diesel-Hybrid von Peugeot ist kompliziert: Diesel und Elektromotor erzeugen insgesamt 200 PS – 163 PS an der Vorderachse, 37 PS an der Hinterachse. Eine mechanische Verbindung zwischen den Achsen besteht nicht. In den Schaltpausen des automatisierten EGS6-Getriebes liefert der E-Motor genau so viel Schub, dass der Fahrer den Schaltvorgang nicht bemerkt.

Das funktioniert beim Hochschalten perfekt. Beim Herunterschalten ruckelte der Antrieb des Vorserienautos minimal. Sehr unauffällig arbeitet auch das Start-Stopp-System: Ein sieben Kilowatt starker Starter von Continental wirft den Vierzylinder-Diesel innerhalb von 400 Millisekunden an. Ein normaler Anlasser würde eine Sekunde benötigen.

Schnell und komfortabel – Diesel Plus E-Motor

Bis 70 km/h muss der Verbrenner ohnehin selten in Aktion treten – in der Stadt arbeitet der Diesel laut Peugeot nur während eines Drittels der Fahrtzeit. Auch bergauf fährt der Peugeot 3008 HYbrid4 rein elektrisch – sofern das Gaspedal nur ganz sachte bedient wird. Unter günstigen Bedingungen reicht der voll geladene Nickel-Metallhybrid-Akku für vier Kilometer elektrische Reichweite. Ist die Batterie leer oder fordert der Fahrer mehr Leistung, springt der Diesel an.

Wer das Pedal beim Start sofort voll durchtritt, erlebt zunächst einmal – nichts. Das automatisierte Getriebe sortiert einen kurzen Moment seine Zahnräder, bevor der Crossover losstürmt – dann aber vehement: Die 8,5 Sekunden (Werksangabe) für den Spurt von null auf 100 km/h wirken glaubhaft. Bei 500 Newtonmeter Drehmoment sind 100 Kilo Mehrgewicht gegenüber einem 3008 Diesel eben nur eine Randnotiz.

Mehr Tests & Fahrberichte: Das kostenlose Newsletter-Abo der AUTO ZEITUNG

Interessanter ist der Verbrauch: Nur 3,9 Liter Diesel soll der Hybrid konsumieren. Während unserer Fahrt über französische Landstraßen nannte der Bordcomputer einen Schnitt von 6,3 Litern – nicht spektakulär wenig, doch ein guter Wert für einen zügig bewegten 1,8-Tonner. Die Koordination des Allradantriebs und der beiden Motoren erfolgt elektronisch. Der Fahrer kann per Drehschalter die maximale Traktion jedoch auch manuell abrufen.

Oberhalb von 120 km/h ist der Hybrid ohnehin immer als Fronttriebler unterwegs, der Diesel übernimmt die Arbeit allein. Spätestens dann ist der Peugeot 3008 HYbrid4 ein ganz normaler 3008. Etwas steif rollt der Franzose über Unebenheiten, kurze Stöße ignoriert das Fahrwerk fast völlig. Dafür eilt er sicher und mit wenig Seitenneigung durch die Kurven. Einzig die Lenkung könnte etwas präziser arbeiten. Mit der mäßigen Übersicht sind dann alle Schwächen auch schon aufgezählt.

Den Kofferraum schränkt der Hybridantrieb übrigens nur unterhalb des Ladebodens ein – nach VDA sind es hinter den Rücksitzlehnen 377 Liter. Weil E-Motor und Batterie direkt an der Hinterachse platziert sind, schrumpft das Fach unter dem Ladeboden um 50 Liter. Im Vergleich zu einem 163 PS starken Peugeot 3008 2.0 HDi kostet der Hybrid 2.000 Euro mehr – ein überschaubarer Aufschlag für die fast perfekte Integration eines zusätzlichen Elektromotors.

Andreas Of

Technische Daten Motor Zylinder 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel Hubraum 1997 Leistung

kW/PS

1/Min

120/163

3850 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 300

1750 U/min Kraftübertragung Getriebe 6-Gang, automatisiert Antrieb Vorderrad Fahrwerk Bremsen v: innenbelüftete Scheiben

h: Scheiben Bereifung v: 215/60 R 16

h: 215/60 R 16