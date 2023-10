Die Neuauflage Peugeot Partner (2024) kommt als E-Partner sowie mit Verbrenner-Antrieben auf den Markt. Das sind die Maße des Kastenwagens und das wissen wir zum Preis.

Preis: Neuauflage könnte teurer werden

Die aktuell bestellbare Version des Peugeot Partner kostet ab 21.100 Euro, wer den E-Partner bevorzugt, muss einen Preis von 31.500 einkalkulieren (Stand: Oktober 2023). Der Preis für den Peugeot Partner (2024) dürfte erfahrungsgemäß leicht steigen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: E-Partner, Benziner oder Diesel

Elektrischer Peugeot E-Partner (2024)

Der Fokus des Herstellers liegt eindeutig auf dem Peugeot E-Partner (2024). Immerhin soll er ein großes Stück zur 100-prozentigen Elektrifizierung des Nutzfahrzeugsegments der Marke bis 2030 beitragen. Zwar steht noch die offizielle Homologation aus, doch nennt Peugeot vorläufige Zahlen bei der Reichweite: 330 km soll er mit einer Aufladung der 50 kWh (netto) großen Batterie schaffen. Zur Aufladung dient ein 7,4 kW Onboard-Lader (optional 11 kW) und mit Gleichstrom lädt der Partner mit maximal 100 kW. Damit dauert eine Aufladung von null auf 80 Prozent laut Hersteller rund eine halbe Stunde. Für den Vortrieb sorgt der E-Motor mit 100 kW (136 PS) und 270 Nm Drehmoment. Über drei Fahrmodi wählt man zwischen maximaler Reichweite, Power für maximale Leistung unter Volllast und "normaler" Konfiguration. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Die Rekuperation beim Bremsen lässt sich über Schaltwippen hinter dem Lenkrad in der Intensität verstellen. Neu beim Peugeot E-Partner (2024) ist zudem eine serienmäßige Wärmepumpe. Die maximal zulässige Anhängelast des E-Partners ist bei 750 kg erreicht.

Peugeot Partner (2024) mit Verbrenner

Wer lieber auf klassische Antriebe setzt, hat beim Peugeot Partner (2024) die Wahl zwischen einem 110 PS (81 kW) starken PureTech-Benziner oder einem BlueHDi-Dieselmotor mit 100 PS (74 kW) oder 130 PS (96 kW). Der stärkere Diesel fährt optional mit Achtstufen-Automatik. Die Verbrenner-Versionen unterscheiden sich bis auf den Antrieb nicht vom E-Partner.

Exterieur: Neues Design, zwei Größen

Der Peugeot Partner sowie E-Partner (2024) ist in zwei Größen erhältlich. Als "Standard Van"ist er 4,40 m lang, als "Long Van" hat er eine Länge von 4,75 m. Beiden Versionen gemein ist das neue Design mit weit hochgezogener Kunststofffrontschütze in Schwarz und den schwarz eingefassten neuen Frontscheinwerfern, deren Rahmen sich in drei Linien Richtung mittig platziertem Logo fortsetzt. Allgemein wirkt das Design schlicht und modern. Ansichten vom Heck und die weiteren Maße bleibt uns der Hersteller vorerst schuldig. An der Höhe von 1,88 m und der Breite von 1,64 m wird sich vermutlich aber kaum etwas ändern.

Interieur: Modernisiert und bis zu 4,4 m³ Laderaum

Fotos vom Innenraum zeigt der Hersteller vorerst nicht, verrät aber: Im Cockpit bieten der Renault Partner (2024) und E-Partner je einen 10 Zoll großen Bildschirm als Multiinstrument und für die Touchbedienung des Infotainmentsystems. Dieses beinhaltet ein vernetztes TomTom-Navi und lässt sich auch über "Ok Peugeot" per Sprache bedienen. Die Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay und AndroidAuto funktioniert kabellos, ebenso das Laden in der Ladeschale. Zwei Kameras helfen der Person am Steuer den Überblick nach hinten und nach rechts neben das Fahrzeug zu bewahren. Auf dem Multifunktionslenkrad befindet sich nun auch die Bedienung für Radio und Tempomat.

Je nach Ausführung, können im Partner drei Personen (Standard Van) oder fünf Personen (Long Van) sitzen. Im Laderaum bietet der Transporter wie sein Vorgänger 4,4 m³ Ladevolumen, die Nutzlast beträgt 780 kg.

Assistentsysteme im Peugeot Partner & E-Partner (2024)

Zu den Assistenzsystemen im Peugeot Partner (2024) zählen ein Müdigkeitswarner, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurhalteassistent, das Active Safety Brake Plus-System mit Frontkollisionswarner und ein Geschwindigkeitsregler. Die Neuauflage fährt zudem mit adaptivem Geschwindigkeitsregler, der in Kombination mit der Stop&Go-Funktion und dem Spurhalteassistenten eine Fahrassistenz Level 2 bietet.