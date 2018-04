... an seinem charmanten Charakter und Opels wiedererwachter Stärke. Es liegt auch an der Schwäche zumindest der deutschen Konkurrenz. Denn während die Franzosen ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4275/1774/1646 mm Leergewicht 1355 kg Leistung von 110 PS bis 152 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis ab 18.990 Euro

Der Preis für den neuen Opel Mokka X (2016) steht fest: Das kleine SUV kostet 18.990 Euro und liegt damit auf dem Niveau des Vorgängers. Im Herbst 2016 war Marktstart. Neben frischer Optik liefert die Modellpflege auch viel neue Technik, etwa neue LED-Scheinwerfer.

Der Preis des Opel Mokka X steht fest. Er ist seit Herbst 2016 für 18.990 Euro bestellbar. Über 500.000 Kunden haben sich bereits für einen Mokka entschieden. Mit dem Mokka-Facelift gibt es nicht nur frische Schminke fürs Design und viel aktuelle Technik aus dem neuen Opel Astra, sondern auch den neuen Namen Mokka X. Am Zuschnitt des Bestsellers ändert sich zur Hälfte der Laufzeit natürlich nichts, doch vor allem die überarbeitete Frontpartie sieht mit dem aufrechten Grill und den beiden Schwingen des Tagfahrlichts künftig deutlich erwachsener aus und lässt den Opel Mokka X obendrein ein wenig breiter wirken. Während der Opel Mokka (2016) außen seine Eigenständigkeit wahrt, profitiert er innen vom Generationswechsel des Astra und übernimmt zum Beispiel Teile von dessen Infotainment-System. So prangen in der Mittelkonsole künftig Touchscreens mit einer bis zu acht Zoll großen Diagonale, auf denen jetzt natürlich der Telematik-Dienst OnStar läuft.

