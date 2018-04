Mit dem Fiat 500X besetzen die Italiener die Mini-SUV-Klasse. Seit Ende 2014 ist der kleine Offroader auf dem Markt. Den 500X bietet der Hersteller in drei verschiedenen Designs: Urban Look, Cross Look und S-Design. Seit 2017 gibt es den Fiat 500X erstmals auch mit einem Facelift. Neun unterschiedliche Motoren stehen zur Wahl, die zwischen 95 und 170 PS leisten. Je nach Design bietet der 500X auch Allradantrieb, um auch im Gelände eingesetzt zu werden. Außerdem kommt das City-SUV in fünf Ausstattungsvarianten daher. Die günstigste Variante startet bei einem Preis von 16.490 Euro.