Auf Hobbymechaniker, die den Oldtimer Opel Manta B 1.9 S kaufen möchten, könnte ein bisschen Arbeit zukommen. Technik, Getriebe und Motor sind generell wenig anfällig und sehr solide. Der Rost an der Karosserie verursacht hingegen mehr Schwierigkeiten.

Der Opel Manta B 1.9 S ist der Nachfolger des erfolgreichen Coupé aus dem Jahr 1975. Der zweite Manta war nach ähnlichem Muster wie die A-Baureihe konzipiert: Die technische Basis stammte vom Ascona. Das bringt für Manta-Besitzer große Vorteile: problemlose Technik, auch heute noch eine recht gute Ersatzteilversorgung und Reparaturmöglichkeit in Werkstätten mit Herz für Oldies. Zur Freude von Do-it-yourself-Schraubern ist der Manta B auch leicht selbst zu reparieren. Der Motorraum mit den Vierzylinder- Aggregaten (Leistung 55 bis 110 PS) ist gut zugänglich. Auch an das Fahrwerk kommen Schrauber gut heran. Die Technik ist generell wenig anfällig. Die Motoren sind durch die Bank ebenso langlebig wie die Getriebe. Öllecks und defekte Wasserpumpen sind kleinere Probleme. Mehr Kummer bereitet der Manta indes bei der Karosserie. Rost kann bei unrestaurierten Fahrzeugen an nahezu allen Nahtstellen und Kanten auftreten. Vor dem Erwerb sollte die Karosserie deshalb mit Expertenhilfe untersucht werden. Sonst endet das Abenteuer Manta in einem teuren Fiasko, weil die Restaurierungskosten leicht den Zeitwert überschreiten können.

Rekordverdächtige 13 Jahre lang wurden insgesamt 557.940 Manta B produziert. Laut KBA waren davon Anfang 2017 nur noch 2251 Exemplare im Bestand. Bei den Motorisierungen hat man laut diesen Angaben die größte Auswahl beim GT/E und GSi mit 110-PS Einspritztriebwerk. Empfehlenswert sind wegen der Leistung und Zuverlässigkeit aber auch der Manta S mit 1,9-Liter und 90 PS sowie der von 1978 an eingebaute 2,0-Liter-S-Motor mit 100 PS. Mit dem Manta erwirbt der Oldie- Einsteiger ein fahrdynamisches, und alltagstaugliches viersitziges Coupé in bester Opel-Tradition. Die Preise steigen derzeit leicht. Die 90-PS-Version ist noch günstig zu haben. Die GT/E- und GSi-Modelle liegen dagegen schon im fünfstelligen Bereich.

Technische Daten und Marktlage des Manta B 1.9 S

Technische Daten Motor R4-Zylinder; 2-Ventiler Hubraum 1897 ccm Leistung bei 66 kW/90 PS; 4800/min; Max. Drehmoment 142 Nm bei 4200/min Getriebe Viergang-Getriebe; Hinterradantrieb L/B/H 4445/1670/1330 mm Radstand 2518 mm Trockengewicht 1000 kg Bauzeit 1975 bis 1978 Preis (1977) 14.450 Mark Fahrleistung 0-100 km/h 12,0 s Höchstgeschwindigkeit 172 km/h