Dass der Nio ES8 (2018) Platz für bis zu sieben Personen hat, ist nicht die einzige Besonderheit des SUV mit E-Motor. Vielmehr ist es die Wechselbatterie im Unterboden bei umfangreicher Ausstattung!

Der Nio ES8 (2018) ist ein SUV mit umfangreicher Ausstattung und E-Motor aus China. Der Clou: Die Technik stammt zum guten Teil von europäischen Zulieferern. So auch das Luftfahrwerk, dass Nio bei Continental einkauft und unter anderem auch beim Mercedes EQC eingebaut wird. Auch das Design stammt aus Deutschland: Gezeichnet wurde der ES8 im Design-Studio mit Sitz in München. Der große Kühlergrill dominiert die Front des Fahrzeugs. Unterstützt wird das Bild durch die schmalen Scheinwerfer. Die Türen sind mit versenkbaren Griffen ausgestattet, die dreidimensional ausgeformten LED-Rückleuchten ziehen sich weit in die Heckklappe. Der Siebensitzer ist fünf Meter lang und zwei Meter breit. Das Innere des Wagens wird durch zwei Monitore geprägt. Ein Bildschirm ersetzt den herkömmlichen Tacho und wurde hinter dem Lenkrad angebracht. Der Touchscreen daneben dient der Bedienung des Infotainmentsystem. Neben Chromleisten auf dem Armaturenbrett und Massagesitzen ist Nomi, der Sprachassistent, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Nio ES8 (2018). Nomi zeigt sich in Form eines runden Displays auf dem Armaturenbrett, das während der Kommunikation mit dem Fahrer ein virtuelles Gesicht in Form von Augen zeigt. Mehr zum Thema: Das ist der Aiways U5 Ion

