Klage von Audi gegen Nio im Juni 2022. Und: Nicht nur der Ingolstädter Standort wandelt sich, auch Audi möchte den Fokus stärker auf Luxusautos setzen. Deshalb erhalten der Audi A1 und der Audi Q2 keine Nachfolger, wie Audi-Chef Markus Duesmann bestätigt. Diese und weitere News zu Audi hier (letztes Update: 20.06.2022)!

Wie im Juni 2022 bekannt wurde, verklagt Audi den chinesischen Elektroauto-Hersteller Nio. Grund sind die Modellbezeichnungen der Nio-SUV ES6 und ES8, deren Bezeichnungen den Audi-Modellen S6 und S8 zu sehr ähneln sollen. Wie das Handelsblatt berichtet, hat Audi Klage bei einem Münchener Gericht eingereicht. Seitdem die Klage öffentlich wurde, verzichtet Nio auf die umstrittenen Modellbezeichnungen auf den SUV und entfernt sie vorsichtshalber. Zum Marktstart im vierten Quartal 2022 steht ohnehin die Limousine ET7 im Mittelpunkt. Ob, wann und mit welchen Namen die SUV Nio ES6 und ES8 auf den hiesigen Markt kommen, ist noch unklar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi-News im Februar 2022: Die VW-Tochter legt den Schwerpunkt auf Luxusautos und lässt deshalb kleinere Modelle auslaufen: So soll es keine Nachfolger für den Polo-Bruder Audi A1 sowie den kleinen Crossover Audi Q2 geben. Das hat Audi-Chef Markus Duesmann gegenüber dem Handelsblatt bestätigt. Der VW-Konzern habe die Rolle einzelne Marken neu definiert. "Auch Audi als Premiummarke haben wir neu ausgerichtet. Wir werden unsere Modellpalette nach unten begrenzen und nach oben erweitern", sagte Duesmann. Bedeutet: Während Modelle wie A1 und Q2 aus dem Sortiment fliegen, plant Audi ein elektrisches Flaggschiff für 2025. Möglicherweise ist das der Nachfolger des 2021 überarbeiteten Audi A8. Ein weiteres Ziel Audis sei die lückenlose Vernetzung der Autos. Hier sehe Duesmann Nachholbedarf.

Wie verschiedene Medien im Dezember 2021 berichten, produziert das Audi-Stammwerk in Ingolstadt ab 2028 nur noch Elektroautos. Das erste in Ingolstadt produzierte Modell solle demnach der Q6 e-tron werden, der 2022 vorgestellt wird. Später folge der A6 e-tron, das elektrische Pendant zum klassischen Verbrenner-A6, der aktuell in Neckarsulm vom Band läuft. Audi hatte im Juni 2021 angekündigt, ab 2026 neue Modelle nur noch mit reinem Elektroantrieb auf den Markt zu bringen und die Produktion der Verbrenner bis 2033 nach und nach auslaufen zu lassen – mit Ausnahme des chinesischen Marktes.

Eine weitere Audi-News im Dezember 2021 betrifft den sogenannten Audi Charging Hub: An der Messe Nürnberg erprobt die Marke ein Ladekonzept mit über die myAudi-App reservierbarer Schnellladestation sowie angeschlossener Lounge erstmalig in der Praxis. Basis für diese Ladestation sind innerhalb weniger Tage auf- und abbaubare Container, die je Einheit zwei Schnellladepunkte bieten. Als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien – sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Eine Infrastruktur mit Hochspannungszuleitung und Transformatoren ist damit genauso überflüssig wie Planungsverfahren. Der Audi charging hub soll nämlich dort eine Schnellladeinfrastruktur ermöglichen, wo das Stromnetz dafür nicht ausreicht. Dank des rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die Ladepunkte in Nürnberg lediglich einen 200-kW-Grünstrom-Anschluss an das ohnehin verfügbare Niederspannungsnetz, das für den Betrieb des Audi charging hub völlig ausreicht. Die 200 kW genügen, um die Speichermodule kontinuierlich zu füllen. Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern zusätzlich bis zu 30 kW grüne Energie. An den sechs Ladepunkten können Elektroautos mit bis zu 320 kW Leistung geladen werden. Pro Tag sollen rund 80 Fahrzeuge laden können, ohne dass dabei die Kapazität an ihre Grenzen kommt. Nutzer:innen des e-tron Charging Service-Vertrags zahlen 31 Cent pro Kilowattstunde, der Audi Charging Hub ist aber auch für Fremdmarken nutzbar.

Die Volkswagen AG hatte Ende 2020 die Artemis GmbH ins Leben gerufen, ein Projekt für innovatives und agiles Arbeiten. Der Auftrag: Die Entwicklung eines elektrischen, hoch-automatisierten Modells für Audi, das 2024 auf die Straße kommen soll. Artemis sei gleichzeitig das Urprojekt für die Entwicklung der neuen Konzernplattform SSP (Scalable System Platform), erklärte ein Sprecher von VW der AUTO ZEITUNG. Nun soll das Konzernprojekt ein neues Stadium und somit sein Ende als solches erreicht haben. Die Entwicklungen sollen so weit fortgeschritten sein, dass nun die Eingliederung bei Audi erfolgen kann, wie ein Sprecher von Audi der AUTO ZEITUNG im Juli 2021 mitteilte. Die Bezeichnung Artemis soll einer Nomenklatur von Audi weichen und sei somit Geschichte, so der Audi-Sprecher. Nach der Vorstellung der SPP im Premium-Bereich unter Audi soll die Plattform unter VW mit Volumenfahrzeugen einem breiteren Kund:innenfeld zugänglich gemacht werden. Der Projektname hierfür: VW Trinity.

Das Zeitalter der Verbrennermotoren scheint bei Audi seinem Ende entgegenzublicken. Aus übereinstimmenden Medienberichten geht im Juni 2020 hervor, dass Audi bereits ab 2026 keine neuen Verbrenner-Motoren mehr entwickeln wird. Aus Vorstandsgesprächen soll hervorgegangen sein, dass ein Q-Modell die letzte Premiere eines Verbrennerautos übernehmen werde. Danach soll es neben Benzinern und Diesel auch keine neuen Plug-in-Hybride geben. Außerdem sollen die Nachfolger der aktuellen A3 und A4-Generationen umbenannt und neu konzipiert werden. Zuvor hatte Audi-Chef Markus Duesmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bereits geschildert, dass die Marke keine neuen Otto- und Dieselmotoren mehr entwickeln werde. Grund seien vor allem die Pläne für die neue Abgasnorm Euro 7, die einen enormen technischen Entwicklungsaufwand bei gleichzeitig geringem Nutzen für die Umwelt fordere. Deshalb soll die bestehende Motorenpalette nach Möglichkeit an neue Emissionsrichtlinien angepasst werden. Sollten diese irgendwann nicht mehr einzuhalten sein, würde dies das Aus des Verbrennermotors bedeuten. Mit den neuen Elektro-Modellen wie e-tron GT und Q4 wappnet sich Audi dieser Zukunft, die bei den Ingolstädter:innen eine voll und ganz elektrische zu sein scheint. Das Verbrenner-Ende bei Audi wird für 2033 erwartet.