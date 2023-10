Chinesisches Elektro-SUV für die obere Mittelklasse: Der neue Nio EL6 (2023) greift Audi, Mercedes & Co. an – aber mit ganz viel Gefühl, wie die erste Testfahrt zeigt.

Die Karriere von Nio ist recht rasant: 2014 in Shanghai gegründet, konnte die Automarke recht schnell mächtige Kapitalgeber anziehen – chinesische Finanz-Schwergewichte wie Baidu oder Tencent, den US-Investor TPG oder Temasek aus Singapur. Mittlerweile nimmt Nio auch den europäischen Markt ins Visier, und mit einem Designstudio in München orientiert sich die Marke ganz bewusst am traditionsreichen Automobil-Taktgeber Deutschland. Der neue Nio EL6 (2023) – hier bei der ersten Testfahrt – zielt auf Konkurrenten wie das Mercedes EQE SUV oder Audis Q8 e-tron, dabei setzt Nio auf Harmonie statt Aggressivität: Der EL6 ist kein Design-Angeber, sondern elegant und gut proportioniert. Details wie die konkav nach innen gewölbte Fronthaube, die schmalen LED-Leuchten an der Front, das Leuchtenband am Heck oder das farblich abgesetzte Dach sorgen für subtile Spannung. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Nio EL6 (2023)

Auch der Innenraum des neuen Nio EL6 (2023) wirkt aufgeräumt und wertig, sein lichtes Ambiente und großzügiges Raumgefühl machen Eindruck. Beduftet, raffiniert klimatisiert und regelrecht Wellness-verwöhnt widmet man sich der Bedienung per Hochformat-Touchscreen – und kann auch hier nur Erfreuliches melden: Die Funktionsmacht des EL6 von Komfort über Connectivity bis Assistenzsysteme lässt sich bei der ersten Testfahrt zielsicher und schnell erlernbar verwalten. Der Sprachassistent Nomi (optional als animierter Kugel-Avatar auf der Armaturentafel) hilft ebenfalls gern weiter, allerdings war dessen KI beim Testwagen immer wieder etwas überfragt – das sollte sich mit zunehmendem Lernfortschritt legen.

Synthetische Lenkung, autoritäre Assistenzsysteme

Autofahren? – Auch das kann der neue Nio EL6 (2023) sehr überzeugend: Je nach Fahrmodus demonstriert er bei der ersten Testfahrt eine zupackende bis zurückhaltende Seite. Dass die Lenkung immer auf der etwas synthetischen, rückmeldungsarmen Seite bleibt und die (abschaltbaren) Spurhalteassistenten oft etwas zu autoritär reagieren, lässt sich angesichts des sonst harmonischen und komfortablen Charakters verschmerzen. Mit druckvoller Leistungsabgabe und großer Reichweite gehört der EL6 mit optionaler 100-kWh-Batterie zu den ganz souveränen E-Autos, aber auch die 9000 Euro/120 Euro (Kauf/Monatsmiete) günstigere 75-kWh-Batterie dürfte ihn nicht wesentlich einschränken.

Technische Daten des neuen Nio EL6 (2023)

AUTO ZEITUNG 23/2023 Nio EL6 Technische Daten Motor Asynchronmaschine vorn, permanenterregte Synchronmaschine (PSM) hinten Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung/Allradantrieb Systemleistung 360 kW/490 PS Max. Drehmoment 700 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/100 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4854/1995 (2212)/1703 mm Leergewicht/Zuladung 2366/524 kg Kofferraumvolumen 597-1430 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 4,5 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Reichweite 529 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 75.300 € Marktstart Herbst 2023