Wie groß muss es sein, das Wohnmobil, das vier Reisende, das Gepäck, die vier Fahrräder und einen gar nicht kleinen Hund in die Ferien bringt? Und wie klein muss das Wohnmobil sein, um noch einen idyllischen Stellplatz in Tirol zu finden? Wir reden natürlich vom Sommerurlaub (hier Tipps für die Autoreise im Sommer) und von vier Individualreisenden mit Reservierungsallergie. Und außerdem von einer Gegend, in der das Wildcampen (hier lesen, wo es erlaubt ist) zumindest offiziell streng verboten ist. Dass der Mut zur Lücke mit jeder Campingsaison wächst, ahnt unsere Testfamilie schon, aber allzu lange campt sie noch nicht. Deshalb ist das Wohnmobil auch nicht das eigene, sondern ein Testwagen, der etwas länger raus darf, weil er für den Redaktionsbetrieb gerade nicht gebraucht wird.

Viel fürs Geld: Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper ab 88.190 Euro

Die Antworten auf die anfangs gestellten Fragen hat er nicht gleich parat, der Teilintegrierte mit dem länglichen Namen Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper (2025). Auch deshalb ergibt es Sinn, ihn mal für eine längere Zeit zu bewohnen. Zu seinem Erfolgsrezept gehört es schließlich, sich nicht festzulegen. Das beginnt schon beim Basisfahrzeug, dem Mercedes Sprinter, der normalerweise nur in der Wohnmobil-Oberklasse vorkommt. Im Knaus-Tabbert-Konzern flirtet er mit der Kundschaft der Einsteiger-Marke Weinsberg und trägt deshalb einen kostenbewussten Aufbau, zu dem ein altmodischer Holzboden gehört. Der Preis von 88.190 Euro (Stand: Mai 2025) fällt dafür ausgesprochen günstig aus, denn fast alle CaraCompact sind Editionsmodelle der Pepper-Reihe, die Weinsberg serienmäßig mit Klimaanlage, Markise (so nachrüsten) und Satelliten-TV (Camping-Sat-Anlage nachrüsten) auf die Reise schickt.

Zu den Vorzügen der populären Mittelklasse zählt auch das geringe Gewicht: Mit rund drei Tonnen ist so ein Weinsberg CaraCompact (2025) nicht schwerer als viele Kastenwagen. Auch seine Abmessungen sind noch praxistauglich: Selbst der große CaraCompact Suite mit vorderem Hubbett bleibt noch unter der Sieben-Meter-Marke. Auch das kann im Sommer zu viel sein, wie sich auf der Tour durch Tirol zeigt. Die bayrischen Seen hat unsere Testfamilie nach einem halben Tag abgehakt, weil an deren Ufern auch mit Presspassung kein Platz mehr frei ist. Etwas entspannter geht es am kleinen Walchsee vor dem Bergpanorama des österreichischen Kaiserwinkls zu. Dort gibt es den Campingplatz Seespitz mit seinen großen Parzellen und properen Waschhäusern, vor allem aber auch das wärmste Badewasser des Tiroler Unterlands, weil der See an seiner tiefsten Stelle nur 21 m misst. Eine Wassertemperatur von 25 °C ist im Sommer nicht ungewöhnlich, was das Strandbad des Dorfs schon vor 100 Jahren zum Hot Spot machte. Das ist wörtlich zu nehmen, denn die privaten Eigentümer:innen des Walchsees gehörten zu den ersten, die an ihrem Strand die Geschlechtertrennung abschafften. Hier gibts die besten Campingplätze Deutschlands.

Erste Testfahrt: Komfortables Fahrwerk

Auf dem Campingplatz ist für den Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper (2025) und sein Bewohnerteam ein Drei-Tages-Slot drin, das ist nicht mal so wenig für die Hauptsaison. Und es passt prima, weil gleich um die Ecke zahlreiche Rad- und Wanderwege ins Postkarten-Panorama führen. Dass der Urlaub schon beim Fahren im Sprinter beginnt, hat sich auf dem Hinweg gezeigt: Nicht nur die stille Wucht des 170-PS-Turbodiesels trägt zum entspannten Testreisen bei, sondern auch die Geräuschlosigkeit des Auf- und Ausbaus und die komfortable Abstimmung seines Fahrwerks. Auf dem Stellplatz zeigt sich allerdings ein Nachteil der weichen Federn, denn der große Kasten schaukelt ganz erheblich, sobald sich jemand im Innenraum bewegt. Womöglich sollte Knaus Tabbert auch noch hydraulische Hubstützen ins Pepper-Paket packen.

Wohnraum im Test: Luftig genug für vier plus Hund

Ansonsten gibt es nicht viel auszusetzen am Weinsberg CaraCompact (2025), das zeigt sich beim Erstbezug des luftigen Wohnraums. Um die Taille kneift es bei 2,30 m Breite nicht, auch die Stehhöhe fällt üppig aus. Die Sitzgruppe reicht auch dann für vier, wenn der Abend lang wird, zuvor allerdings kann das Drehen der Fahrerhaussitze nerven, weil das nicht ohne Vor- und Zurückgeschiebe klappt. Der Tisch dagegen findet den Zuspruch beim Testwohnen, denn er ist groß, lässt sich leicht erweitern und überdies ganz einfach herausnehmen, was Platz für die Hundebox schafft.

Dass der Grundriss des Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper (2025) nicht überraschend ausfällt, stört höchstens bei längerem Campen. Schräg hinter der Dinette steht der Küchenblock, der viel Stauraum und etwas zu wenig Arbeitsfläche bietet. Und gleich hinter der Rückbank schließt die Nasszelle an, so wie es Camper von vielen Teilintegrierten kennen. Das Bad gehört übrigens zu den hellen Seiten des Weinsberg, obwohl es klein ist und kein Fenster hat: Dafür besitzt es eine eigene Duschkabine mit zwei Klappwänden und ein cleveres Waschbecken, das sich entweder in die Dusche oder übers WC (hier erklären wir die Arten von Campingtoiletten) schieben lässt. Auch an große Ablagen hat Weinsberg gedacht, weshalb es den bewohnenden Personen nicht schwerfällt, ab Tag vier vom Campingplatz auf den Bauernhof in Leogang zu wechseln. Dort gibt es zwar kein Waschhaus, aber einen stillen Stellplatz mit Familienanschluss – und das für sieben Tage (www.familienbauernhof-leogang.com).

Wir sind jetzt etwas weiter östlich, zusammen mit Aktivurlauber:innen aus aller Welt. Sie wandern durch Schluchten, gehen klettern, flitzen auf der Sommerrodelbahn zu Tal oder wollen wie unser Quartett gar nicht mehr raus aus dem Epic-Bikepark, einem weltweit bekannten Sehnsuchtsort für Mountainbiker:innen, Downhill-Fans und Freerider:innen, der sich über sieben Berge erstreckt. Das sind die Tage, an deren Ende die Crew den großen Kühlschrank des Weinsberg und seine bequemen Betten schätzt, die sich im Heck zur riesigen Vier-Quadratmeter-Liegewiese verbinden lassen. Eine Spur kuscheliger geht es im 1,27 m schmalen Hubbett zu, dessen schwer erreichbare Verschlüsse beim täglichen Betätigen etwas lästig werden. Auch die hakeligen Schlösser der Heckgarage fallen auf, weil sonst fast alles am Weinsberg problemlos funktioniert.

Viel Stauraum in der Heckgarage

Am Stauraum selbst gibt es im Weinsberg CaraCompact (2025) nichts auszusetzen, das gilt für seine schiere Größe und auch für die erlaubte Traglast von 250 kg, die man mit den Rädern und dem Gepäck bei Weitem nicht erreichen kann. Das Fahren im Sprinter lässt auch auf der Landstraße nicht viele Wünsche offen, doch das ist keine Überraschung, sondern eher die x-te Wiederholung des Offensichtlichen. Ob es wirklich die 170-PS-Version für stolze 3990 Euro extra sein muss, zeigt sich am Ende der Testtour noch auf dem Großglockner, den der voll besetzte Weinsberg mit beiläufiger Routine erklettert: Ja, das ginge wohl auch mit dem Drehmoment des 150-PS-Basismotors und der manuellen Sechsgang-Schaltung, aber eben nicht ganz so gelassen. Noch schöner wäre ein bäriger V6-Diesel mit drei Liter Hubraum, wie es ihn für den Sprinter früher mal gab, das Reisen im Weinsberg macht nun mal unbescheiden. Und Allrad wäre fein, aber dafür gibts ja den neuen Weinsberg X-Pedition, der aber schon ohne Extras die 100.000-Euro-Grenze reißt.

Womöglich ist der CaraCompact auch einfach groß genug, um keine nassen Wiesen und Geröllhalden überwinden zu müssen. Wir wissen jetzt, dass es auch so immer irgendeine freie Ecke gibt. Sogar in der Hauptsaison.

Technische Daten des Weinsberg CaraCompact (2025)

AUTO ZEITUNG 09/2025 Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Technische Daten Motor 4-Zyl., 4-Vent.; Turbodiesel (Euro 6d), 1950 cm³ Antrieb 9-Stufen-Automatik; Vorderradantrieb Leistung 125 kW / 170 PS bei 3800 /min Max. Drehmoment 400 Nm bei 1700 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 6980/2300/2840 mm Leergewicht/Zuladung 2915 / 585kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4 / 4 Herd/Heizung Dreiflammen-Gaskocher/Gas (Truma Combi 6) Gas 2 x 11 kg Frisch-/Abwasser 95 / 65 l Preis Grundpreis 88.190 Euro Alle Daten Werksangaben