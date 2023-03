Soll der Hund im Auto mitfahren, gibt es einiges zu berücksichtigen. Damit die Fahrt für den Hund so angenehm wie möglich wird und gesichert ist, bietet sich eine Hundebox für den Rücksitz an. Wir haben die besten Hundetransportboxen für den Rücksitz rausgesucht und verraten, was es zu beachten gilt!

Spezielle Hundeboxen für den Rücksitz gewährleisten eine sichere Fahrt für Vierbeiner. Im besten Fall sind sie zudem ein Rückzugsort, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen. So wird die Fahrt für Hunde so angenehm wie möglich. Wir verraten, welches die besten Hundeboxen für den Rücksitz sind und worauf man beim Kauf achten muss!

Das sind die besten Hundeboxen für den Rücksitz

Faltbare Hundebox von Petsfit

Die Hundebox von Petsfit gibt es in verschiedenen Größen und eignet sich für Hunde und Katzen. Dank dem stabilen Metallrahmen und einer rutschfesten Unterseite, ist der Hund optimal gesichert. Wenn der Platz im Auto anderweitig gebraucht wird, kann die Box ganz einfach zusammen gefaltet und verstaut werden. Praktisch sind auch die zwei Eingänge der Hundetransportbox.



Hundesitz: Bestens gesichert bei maximaler Freiheit

Zugegeben, bei diesem Produkt handelt es sich eher um einen Sitz, als um eine Box. Doch die Vorteile liegen auf der Hand: Der Hund ist dank Sicherheitsgurt perfekt gesichert und trotzdem nicht eingesperrt. Viele Hunde trauen sich nicht in eine geschlossene Box zu gehen. Für diese Tiere kann der Hunde-Autositz eine echte Alternative sein.



Hundebox von Hund ist König

Die Hundebox eignet sich für kleine Hund und Katzen. Praktisch ist, dass die Box gleichzeitig als Tragetasche auch außerhalb des Autos genutzt werden kann, um den Hund zu transportieren. Die Hundebox kann ganz einfach am Autogurt befestigt werden. Der Holzboden ist mit Plüsch ausgelegt, sodass die Box komfortabel und trotzdem stabil ist.

Ist eine Hundebox im Auto Pflicht?

Eine Hundebox als solche ist keine Pflicht. Aber es muss sichergestellt werden, dass der Hund an seinem Platz bleibt. Der Gesetzgeber sieht Hunde als Ladung an und diese muss gesichert werden. Paragraph 23 der StVO besagt: "Wer ein Fahrzeug führt, hat zudem dafür zu sorgen, [...]dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet". Außerdem muss sicher sein, dass der Hund nicht ins Fahrgeschehen eingreifen kann. Den Haltern ist es dabei selbst überlassen, ob sie auf eine Hundebox für den Rücksitz oder andere Sicherungsmethode zurückgreifen.



Worauf sollte man beim Kauf achten?

An erster Stelle steht natürlich die Qualität. Die Box sollte stabil und aus festem Material sein. Trotzdem sollte sie dem Hund Komfort bieten, damit er sich wohlfühlt Die Box sollte weder zu groß, noch zu klein für den Hund sein. Der Hund muss ausreichend Bewegungsfreiheit haben und sollte sich entspannt hinlegen können. Dennoch darf die Box nicht zu viel Platz haben, damit der Hund im Ernstfall nicht umher geschleudert wird. Ist die Hundetransportbox geschlossen, sollte der Hund trotzdem gut atmen können. Daher auf ausreichende Belüftung achten. Im besten Fall ist auch der Stoff atmungsaktiv. Praktisch sind zudem Hundetransportboxen, deren Stoff waschbar ist. Bei einem Modell, in dem der Hund angeschnallt wird, sollte an ein passendes Geschirr gedacht werden. Der Hund darf wegen des Verletzungsrisikos auf gar keinen Fall am Halsband angeschnallt werden!

Was kostet eine Hundebox für den Rücksitz?

Die günstigsten Hundeboxen für den Rücksitz gibt es bereits ab 20 Euro. Dies sind allerdings kleine, einfache Boxen. Für größere Hunde kann man um die 50 Euro für einfache Modelle rechnen. Allerdings sollte bei sehr großen, schweren Hunden auch darauf geachtet werden, dass die Box ausreichend stabil ist. Für sie eignet sich eher eine Aluminiumbox für den Kofferraum, die mit um die 100 Euro etwas mehr ins Geld geht. Als günstigere Alternative geht auch ein Geschirr mit einem speziellen Hunde-Anschnallgurt für den Rücksitz – gibt es bereits am 12 Euro.



Wie groß muss die Hundebox für den Hund sein?

Wie groß die Box sein sollte, kommt auf die Größe und das Gewicht des Hundes an. Die Größe wird gemessen, indem der Hund Platz macht und von der Rute bis zum Ende der Vorderpfoten vermessen wird. Dann sollte sich der Hund hinstellen und es wird vom Kopf bis zu den Pfoten gemessen. Am Ende rechnet man zu beiden Maßen noch einmal ein bis zwei Zentimeter drauf. Nun muss der Hund noch gewogen werden. Die meisten Hersteller haben Übersichtsseiten, auf denen steht, welche Größe man für den Hund benötigt. Teilweise sind die Größen auch nach den verschiedenen Hunderassen sortiert – so ist die Wahl noch einfacher.

Wie wird die Hundebox am Rücksitz befestigt?

Das kommt ganz auf die Box drauf an:

Die meisten Boxen können ganz einfach mit dem Sicherheitsgurt festgeschnallt werden.



Hundesitze haben Gurte, die am Rücksitz befestigt werden. Der Hund wird dann im Hundesitz an der entsprechenden Vorrichtung angeschnallt.



Häufig ist auch ein Isofix-System an der Box vorhanden, das mit dem in der Rückbank verbunden wird.



Bei manchen Hundetransportboxen wird ein extra Gurt für den Rücksitz mitgeliefert, der als Verlängerung für den Sicherheitsgurt dient und in den Anschnaller gesteckt wird.

Warum eine Hundebox zu Hause nutzen?

Es macht vor allem am Anfang Sinn die Hundetransportbox auch im Haus zu nutzen. So kann der Hund die Box erst einmal ganz in Ruhe erkunden. Im besten Fall sieht er darin einen Rückzugsort und nutzt sie auch als Körbchen. Dadurch verbindet er mit der Transportbox Sicherheit und wird auch im Auto entspannter mitfahren. Möchte der Hund mit der Hundebox partout nichts zu tun haben, hilft Bestechung. Leckerlies helfen, ihn in die Box zu locken. Wenn er sich rein wagt, sollte er belohnt werden.



Hundetransportbox für den Kofferraum oder den Rücksitz – was ist besser?

Die Vorteile der Hundebox für den Rücksitz liegen klar auf der Hand: Sie nimmt nicht so viel Platz weg und ist leicht verstaut wenn sie nicht benötigt wird. Zudem Lässt sich die Hundetransportbox auf dem Rücksitz leichter sichern und ist auch nicht so teuer wie Boxen für den Kofferraum. Für besonders große, schwere Hunde kann dennoch eine Box für den Kofferraum besser sein, da diese stabiler sind.

Übrigens: Häufig können Hundeboxen für den Rücksitz auch im Kofferraum gesichert werden. So hat man die Wahl, wo man die Box im Fahrzeug nutzen möchte.

