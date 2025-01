Zwiegespaltenes Fazit zum SAIC Maxus RV9-Camper

So wird es allerdings nicht bleiben: Lattenrost, Verbreiterungen in der Karosserie und das Höherlegen des unteren Betts sollen die Probleme lösen. Das obere soll zugunsten der längeren Liegefläche ganz entfallen.

Ob chinesische Hersteller den europäischen Wohnmobil-Markt umkrempeln werden, kann niemand wissen. Doch sie versuchen es – und der neue La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) macht den Anfang. Unsere erste Testfahrt im Fernost-Campervan.

Alles etwas verwirrend: Da steht ein weißer Kastenwagen, der von vorn aussieht wie ein Ford-Transit-Double. Das Markenzeichen ist bei uns kaum bekannt – trotz der 110 Händler in Deutschland und der Aufnahme des Maxus in die Sixt-Vermietflotte. Selbst die Bezeichnung ist nicht klar: SAIC heißt der Produzent, Maxus Delivery 9 das Kastenwagenmodell, und in Verbindung mit RV (für Recreational Vehicle, englisch für Reisemobil) oder Traveler ergeben sich viele Namen für dieses Fahrzeug. Manchmal steht noch La Marca dabei, so heißt der Importeur aus Landsberg am Lech, der sich auch um die Homologation dieses neuen La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) gekümmert hat. Ungeachtet des Namens setzen wir uns für die erste Testfahrt ans Steuer des chinesischen Campervans (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt).

La Marca-Chef Karl Schlössl plant die ersten 50 Fahrzeuge der Sonderserie "First of Line" Anfang 2025 auszuliefern. Mit 67.289 Euro liegen sie ein gutes Stück oberhalb des nominellen Einstiegspreises von 59.900 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025), sind aber nochmals besser ausgestattet als die Basisversion des neuen La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) – zum Beispiel mit LED-Scheinwerfern (so nachrüsten). "Gebaut wird der Maxus vom Marktführer in China", sagt Schlössl, "dort herrschen automobiles Denken und Qualität. Die Chinesen kennen unsere DIN-Normen besser als wir." Einige Male war er vor Ort, hat beraten und verhandelt, bevor nun die ersten Kundenfahrzeuge nach Deutschland kommen. Aktuell baut Maxus jährlich rund 6500 Reisemobile, hauptsächlich für China und Australien. Eine Stückzahl von 15.000 sei kein Problem, behauptet Schlössl.

Testfahrt: Das Basisfahrzeug wirkt sehr europäisch

Tatsächlich hinterlässt das Basisfahrzeug auf der ersten Testfahrt einen sehr europäischen Eindruck. Als Motor kommt im neuen La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) ein Zweiliter-Turbodiesel mit 148 PS (109 kW) und 375 Nm zum Einsatz, er erfüllt Euro 6e. Die Leistung sollte genügen, um den leer rund drei Tonnen schweren Maxus angemessen zu bewegen. Doch so tadellos er lenkt, bremst und federt, so sehr hemmt ihn beim Fahren seine Durchzugsschwäche bei niedrigen Drehzahlen. Erst wenn 2000 Touren deutlich überschritten sind, weckt der Turbo die Lebensgeister.

Ungewohnt für europäische Hände ist das sehr knochig zu schaltende Sechsgang-Schaltgetriebe. Eine Automatik (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) soll im Lauf des Jahres 2025 bestellbar sein, so Karl Schlössl. Bereits zum Marktstart findet sich eine Vielzahl von Assistenten serienmäßig an Bord, zum Beispiel für die Spurhaltung, den Spurwechsel, ein Notbremssystem oder ein Müdigkeitswarner. Auch der tote Winkel wird überwacht, bei Bedarf warnt der Maxus dann in den Außenspiegeln. Die Konnektivität des neuen La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) enttäuscht ebenfalls nicht – Apple Car Play inklusive. Und in der Mitte des Armaturenbretts thront ein üppig dimensionierter 12,3-Zoll-Touchscreen.

Vom Ausbau ist nichts zu hören

Dieses ambivalente Bild setzt sich im Ausbau des 5,94 m langen Kastenwagens fort. Dass der neue La Marca SAIC Maxus RV9 (2025) gekonnt verarbeitet ist, beweist die Ruhe an Bord. Egal, wie die Straße beschaffen ist: Von den Möbeln ist nichts zu hören. Ein Argument ist zudem die elektrische Ausstattung des gasfreien Maxus: Einen Wechselrichter (unsere Empfehlungen und Kauftipps) mit 2000 W gibt es ebenso wie ein 190-W-Solarpanel, eine 200-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie sowie einen Ladebooster, alles vernetzt und zentral über ein Display steuerbar.

Damit ist der Maxus, zumindest für eine überschaubare Zeit, elektrisch autark. Große Verbraucher wie der Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) und das Induktionskochfeld setzen jedoch Grenzen. Für Wärme sorgt eine Webasto-Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten) mit gewaltigen 9 kW Leistung.

So wohnt es sich im neuen La Marca SAIC Maxus RV9 (2025)

Bleibt die zentrale Frage nach der Aufenthaltsqualität an Bord. Das Layout aus drehbaren Sitzen, Halbdinette, Küchenzeile im Ausschnitt der Schiebetür und gegenüberliegendem Bad sowie einem doppelten Bett im Heck überrascht nicht. Positiv fallen die beiden Einzelsitze mit Armlehnen und Isofix auf, der Tisch hat zwei praktische Vertiefungen für Gläser oder Flaschen (die besten Getränkehalter fürs Auto im Test).

Doch weiter hinten leidet die Behaglichkeit, weil alles immer enger wird. Die Nasszellen-Tür lässt sich nur zur Hälfte öffnen, der Durchgang zum Bett misst ganze 42 cm lichte Weite. Im Bad fehlen Ablagen oder Schränke, und die beiden Betten haben lediglich 1,76 (unten) und 1,70 (oben) m Länge. Normalgewachsene Mitteleuropäer:innen finden hier keinen Platz, noch dazu sind die Matratzen lediglich 55 mm stark und liegen direkt auf einem harten Holzbrett.

So wird es allerdings nicht bleiben, verspricht Schlössl. Er nennt einen Lattenrost, Verbreiterungen in der Karosserie und das Höherlegen des unteren Betts, das obere soll zugunsten der längeren Liegefläche ganz entfallen. Bleibt der beißende Geruch, der sich im Auto hält, sobald die Matratzen aus ihrer Folie befreit sind. Und auch die scharfen Kanten der Schrankklappen, an denen man sich heftig den Kopf stoßen kann, stören. Aber solche Schnitzer leisten sich auch manche europäische Hersteller.

