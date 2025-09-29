Mit der dritten Generation legt der neue Audi Q3 (2025) in Größe und Technik zu. Aber kann das Kompakt-SUV damit seine Bestsellerrolle behaupten? Die erste Testfahrt klärt auf!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Mit jetzt 4,53 m ist die dritte Generation um vier Zentimeter gewachsen, währen die Höhe (1,58 cm), die Breite (1,86 cm) sowie der Radstand (2,86 cm) identisch geblieben sind.

Für die dritte Generation bietet Audi elf Farben sowie auch Mattlackierungen an, wobei Salbeigrün (hier im Bild) und Madeirabraun neu sind.

Der Audi Q3 bietet mit 488 l Kofferraumvolumen bereits ordentlich Platz, der sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1386 l erweitert (Sportback: 1289 l).

Audi hat die Kritik am Vorgänger ernst genommen: Wo früher viel Hartplastik dominierte, gibt es nun hochwertigere Materialien und eine spürbar bessere Verarbeitung.

Die Leistung reicht aus, das knapp 1,6 t schwere SUV souverän durch den Stadtverkehr und über Land zu bewegen. Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist oder öfter voll beladen fährt, könnte sich jedoch nach mehr Kraftreserven sehnen.

Schon beim Anfahren zeigt der neue Q3, dass er auf Alltagskomfort ausgelegt ist. Der 1,5-l-Turbobenziner arbeitet kultiviert und leise, erst bei höheren Drehzahlen meldet er sich spürbarer zu Wort.

Wir haben uns bei der ersten Testfahrt für den Einstiegsmotor TFSI mit 150 PS (110 kW) entschieden, der frontgetrieben daherkommt und laut Audi-Verantwortlichen den Großteil der Bestellungen ausmachen wird.

Zeit für frischen Wind: Nach Jahren der Bewährung tritt der Audi Q3 rundum erneuert an – optisch markant weiterentwickelt, technisch sicht- und spürbar besser. Neu im Programm sind unter anderem die digitalen Matrix-LED-Scheinwerfer, die nicht nur für eine auffällige Lichtsignatur sorgen, sondern auch für mehr Sicherheit im Alltag. Zudem gibt es auch Extras, die bislang der Oberklasse vorbehalten waren. Doch wie schlägt sich die dritte Generation des beliebten Kompakt-SUV auf der Straße? Die erste Testfahrt sorgt wortwörtlich für erhellende Momente.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die digitalen Matrix-LED-Scheinwerfer des Audi Q3 (2025) im Video:

Erste Testfahrt im neuen Audi Q3 (2025): Unauffälliger Alltagsfreund

Die dritte Generation des Q3 ist als SUV sowie als Coupé-artige Karosserievariante Sportback verfügbar. Zum Marktstart stehen für beide Karosserievarianten fünf Motorisierungen zur Auswahl. Erfreulich ist, dass es neben einem Plug-in-Hybriden auch einen Diesel gibt, zudem auch Front- und Allradantrieb. Wir haben uns bei der ersten Testfahrt für den Einstiegsmotor TFSI mit 150 PS (110 kW) entschieden, der frontgetrieben daherkommt und laut Audi-Verantwortlichen den Großteil der Bestellungen ausmachen wird.

Schon beim Anfahren zeigt der neue Q3, dass er auf Alltagskomfort ausgelegt ist. Der 1,5-l-Turbobenziner arbeitet kultiviert und leise, erst bei höheren Drehzahlen meldet er sich hörbarer zu Wort. Mit 150 PS (110 kW) reicht die Leistung aus, um das knapp 1,6 t schwere SUV souverän durch den Stadtverkehr und über Land zu bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h konnten wir zwar nicht herauskitzeln, aber auch bei recht flotter Fahrweise haben wir immerhin den vom Hersteller angegebenen Durchschnittsverbrauch von sechs bis 6,5 l einhalten können. Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist oder öfter voll beladen fährt, könnte sich jedoch nach mehr Kraftreserven sehnen.

Positiv fällt das fein abgestimmte Fahrwerk auf: Der Q3 federt Unebenheiten sauber weg, bleibt in Kurven zugleich angenehm straff. Gerade in Kombination mit dem präzisen, aber leichtgängigen Lenkgefühl ergibt sich ein stimmiges Fahrverhalten, das den Q3 zum angenehmen Begleiter im Alltag macht. Wer beim Wechsel der Fahrmodi jedoch deutliche Unterschiede erwartet, wird enttäuscht – der Wechsel vom Dynamik- in den Komfort-Modus bringt nur marginale Veränderungen.

Die Konkurrenten:

Digitale Matrix-LED: Mehr als nur Licht

Ein echtes Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes – sind die Frontscheinwerfer und Rückleuchten.

Die neuen digitalen Matrix-LED-Scheinwerfer wiederum passen das Licht automatisch an die Fahrsituation an, blenden den Gegenverkehr aus und sorgen so nicht nur für mehr Sicht, sondern auch für mehr Entlastung bei Nachtfahrten. So können die Mikro-LED-Module auch Symbole auf die Fahrbahn projizieren, beispielsweise eine Schneeflocke, sollte man bei möglicher Glätte mit über 70 km/h unterwegs sein (siehe Video oben). Leider haben wir die Raffinesse der aufpreispflichtigen digitale Matrix-LED bei Testfahrten in der Nacht nicht gänzlich sehen können, da es geregnet und die Fahrbahn reflektiert hat.

Die optionalen digitalen OLED-Heckleuchten wiederum werden von einem durchgehenden LED-Leuchtenband und den beleuchteten vier Ringen ergänzt, sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist. Novum im Audi-Kompaktsegment.

Neue Displaylandschaft und gewöhnungsbedürftiger Lenkstockhebel

Audi hat die Kritik am Vorgänger ernst genommen: Wo früher viel Hartplastik dominierte, gibt es nun hochwertigere Materialien und eine spürbar bessere Verarbeitung. Das "Curved Display", bestehend aus einem 11,9 Zoll großen, volldigitalen Kombiinstrument und einem 12,8 Zoll großen Infotainmentscreen mit Touchscreen, ist auf die Person am Steuer ausgerichtet. Damit bringt Audi dieses typisches Oberklasse-Feature erstmals in die Kompaktklasse.

Foto: Audi

Die Mittelkonsole wirkt sehr aufgeräumt, was daran liegt, dass der Gangwahlhebel von dort in den sogenannten Lenkstockhebel hinter das Lenkrad gewandert ist. So bleibt Platz für eine gekühlte, induktive Ladeschale mit 15 Watt Ladeleistung sowie zwei USB-C-Anschlüssen. Die Ladeschale hat in der Testfahrt allerdings nur geladen, wenn das Handy ohne Hülle hineingelegt wurde.

Die horizontale Bedienleiste hinter dem Lenkrad beinhaltet auf der rechten Seite den Gangwahlhebel und links die Bedieneinheit für Lichtfunktionen sowie ein kleines Drehrad für die Scheibenwischer. Statt der herkömmlichen Hebelbewegungen wird nun hoch- oder runtergedrückt. Wer jahrelang die mechanischen Hebelbewegungen gewöhnt ist, benötigt bei der Umstellung etwas Eingewöhnungszeit – bei unserer ersten Testfahrt stellte das aber keine ernsthafte Herausforderung dar.

Mit jetzt 4,53 m Länge ist die dritte Generation um vier Zentimeter gewachsen, während die Höhe (1,58 cm), die Breite (1,86 cm) sowie der Radstand (2,86 cm) identisch geblieben sind. Platzangebot und Ergonomie liegen auf einem guten Niveau, auch die Fondpassagier:innen genießen ordentliche Beinfreiheit. Positiv ist zu vermerken, dass die Sitzbank hinten serienmäßig verschieb- und auch in der Neigung einstellbar ist. Ebenfalls aus der Oberklasse, bietet Audi jetzt auch für seinen Q3 die Möglichkeit, für die vorderen Scheiben eine Akustikverglasung zu ordern. In der 44.600 Euro teuren Serienausstattung (46.450 Euro beim Sportback; Stand: September 2025) findet sich das jedoch nicht wieder. LED-Scheinwerfer sowie -Heckleuchten, eine elektrische Heckklappe sowie ein Parksystem sind aber standardmäßig an Bord.

Technische Daten des neuen Audi Q3 (2025)

AUTO ZEITUNG 22/2025 Audi Q3 (2025) Technische Daten Motor 1,5-l-Vierzylinder-Turbobenziner Antrieb Frontantrieb Leistung 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 250 Nm bei 1500-3500 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4530/1860/1580 mm Leergewicht/Zuladung 1635/2100kg Kofferraumvolumen 488-1386 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 9,1 s Höchstgeschwindigkeit 209 km/h Verbrauch auf 100 km 6,6-6,0 Kaufinformationen Grundpreis 44.600 Euro Marktstart Oktober Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel