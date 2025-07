Preis: Mercedes GLA Facelift (2023) ab 45.000 Euro

Spätestens seit 2025 der CLA als neuer Technologieträger an den Start rollte, ist klar: Mercedes legt weiterhin auch Wert auf die Einstiegsmodelle des Portfolios. Entsprechend legte die Marke mit dem Stern auch 2023 in Form des Mercedes GLA Facelift noch einmal Hand beim kleinsten SUV an. Neben kleineren optischen Anpassungen wurde beispielsweise auch der Plug-in-Hybrid-Antrieb überarbeitet. Die Preise starten bei 45.309 Euro für den Einstiegsbenziner und 46.642 Euro für den kleinen Diesel. Die PHEV-Option 250 e gibt es ab 51.949 Euro (alle Preise: Stand Juli 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Mercedes CLA EQ (2025) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: PHEV mit mehr Reichweite

Bei den Antrieben setzt das Mercedes GLA Facelift (2023) auf elektrifizierte Vierzylinder-Benziner mit 1,33 l (GLA 180 und 200) oder 2,0 l Hubraum (GLA 220 4Matic und 250 4Matic). Der kleinere Benziner leistet entweder 136 PS (100 kW) oder 163 PS (120 kW), der große Benziner 190 PS (140 kW) oder 224 PS (165 kW). Dazu gesellt sich jeweils ein Mildhybrid-System mit zusätzlichen 14 PS (10 kW). Zudem sind Dieselmotoren mit einer Leistung von 116 PS (85 kW), 150 PS (110 kW) oder 190 PS (140 kW) erhältlich. Serienmäßig fahren 220, 250 und 220d mit Allrad, beim 200 d ist der Vierradantrieb optional.

Zubehör für Mercedes-Fans:



Der Plug-in-Hybrid GLA 250 e erhält mit dem Facelift mehr Leistung und einen verbesserten 11,5-kWh-Akku, der eine gesteigerte elektrische Reichweite von bis zu 74 km zufolge hat. Der 1,33-l-Benziner mit 163 PS (120 kW) bekommt Unterstützung von dem nun 109 PS (80 kW) starken E-Motor. Die Systemleistung liegt bei 218 PS (160 kW). Nach oben wird die Antriebspalette durch die beiden AMG-Varianten 35 4Matic und 45 S 4Matic+ abgerundet, zu denen es hier alle Infos gibt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Leicht überarbeitet

Das Mercedes GLA Facelift startete 2023 mit aufgefrischtem Auftritt in den neuen Lebensabschnitt. So sind unter anderem Anpassungen am Frontdesign zu finden, wobei die Schürze extrovertierter auftritt und die Scheinwerfer überarbeitet daherkommen. Auch die Lichtsignatur der Rückleuchten bekam einen neuen Anstrich. Insgesamt dominieren weiterhin klassische SUV-Tugenden: bulliger Auftritt, großer Kühlergrill und hohe Bodenfreiheit. Die Abmessungen betragen 4,41 m in der Länge, 1,83 m in der Breite und 1,62 m in der Höhe.

Interieur: Erweiterte Serienausstattung im GLA Facelift

Foto: Mercedes

Im Innenraum des Mercedes GLA Facelift (2023) kommt die erweiterte Serienausstattung zum Tragen. Diese inkludiert neben LED High Performance-Frontscheinwerfern mit Fernlichtassistent auch ein 7,0-Zoll-Digitalcockpit und den 10,25-Zoll-Touchscreen mit MBUX-Infotainmentsystem – Rückfahrkamera inklusive. Serie sind auch die geprägten "Artico"-Kunstledersitze mit Recycling-Anteil, das Lederlenkrad (Kunstleder "Artico" optional) und das USB-Paket. Zudem ist das Angebot der optionalen Ausstattung laut Hersteller in übersichtlicheren Paketen gebündelt als vor dem Facelift. Bei der AMG Line ist das Lenkrad erstmals optional beheizt.