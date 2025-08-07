Der Caravan Salon 2025 öffnet am 29. August die Pforten

Am 30. August ist es wieder soweit und die Messe Düsseldorf eröffnet den 64. Caravan Salon (hier alle Infos zur Messe, den Ausstellern und dem Programm nachlesen). Wer sich ein Ticket für den Preview Day am 29. August 2025 sichert, zahlt zwar mehr, kann die Exponate der über 700 Aussteller dafür aber wie in den Vorjahren ganz in Ruhe begutachten.

Neu: Da die Halle 9 wegen Renovierungsarbeiten in diesem und den folgenden Jahren geschlossen bleibt, empfiehlt sich ein Blick in den aktuellen Hallenplan (siehe Video unten). In 15 Hallen sowie den Freigeländen finden Besuchende neben den neuesten Modellen der Reisemobil- und Caravan-Hersteller auch jede Menge Zubehör und Informationsangebote, die sich gezielt an Menschen richten, die selbst ausbauen oder gänzlich neu im Thema sind. Tickets gibt es ab sofort und nur online auf: caravan-salon.de. Wer im eigenen Camper anreist, kann auch gleich einen Stellplatz in Messenähe buchen.

Tipp: Wegen einer benachbarten Großveranstaltung dürften die An- und Abfahrtswege rund um den 6. September 2025 besonders voll werden.

Der Hallenplan des Caravan Salon 2025 im Video:

Aktuelle eTicket-Preise

Tagestickets für Erwachsene kosten 18 Euro, am Wochenende zwei Euro mehr. Kinder (6-12 Jahre) zahlen durchweg sechs Euro.

Vom 1. bis 5. September 2025 kann man täglich ab 14 Uhr ein Nachmittagsticket für zwölf Euro lösen.

Ermäßigte Tickets sind für 16, am Wochenende für 18 Euro erhältlich (u. a. Schüler:innen ab 13 Jahren, Auszubildende, Student:innen, Senior:innen ab 65 Jahren sowie Club-Mitglieder von ADAC, ARCD, boot und Caravan Salon).

Am Preview Day (29. August 2025), gibt es ein limitiertes Kontingent. Erwachsene: 39 Euro, ermäßigt: 35 Euro.

Tickets für den Caravan Salon 2025 gewinnen

Fünfmal zwei Eintrittskarten – hier am Gewinnspiel teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 12. August 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der:die Gewinner:in wird schriftlich benachrichtigt. Die Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen hier!