... von 100 auf 200 km/h geht es in rund 6,5 s – also verdammt schnell. Wer glaubt, der Herold-Motorsport-Renner ist eine nüchterne Rennschüssel, liegt wieder falsch. Im Audi finden sich ein Beifahrersitz und ein vollwertiges Armaturenbrett. Türverkleidungen, Dämmmaterial, Teppich, alles an Bord.

... am Audi, eine Eigenkonstruktion. Kommt man Willi Herold mit Fragen nach Zahlen, winkt er ab, so lange die Anderen auf der Rennstrecke langsamer sind, spielen die keine Rolle. Tempo 300 schafft die rote Flunder allerdings locker und ...

... Gemischaufbereitung sind optimiert: mehr Luft und mehr Kraftstoff in einer kürzeren Zeit. Kolben, Pleuel, Nockenwellen und der Abgaskrümmer sind an die extremen Bedingungen angepasst. Die Auspuffanlage ist, wie so ziemlich alles ...

Die Motorkraft wird via Sechsgang-Schaltbox über einen Allradantrieb "alter Schule" an vier Räder geschickt. "Bei diesem Allrad dreht nichts durch, der hat immer Grip", so ...

... ungefähr, denn in der Öffentlichkeit breitgetreten hat Willi Herold sein Fahrzeug nie. Fängt er allerdings an zu erzählen, kommt er schnell ins Schwärmen. Willi Herold weiß, was er kann, nämlich schnelle Autos bauen. Der ehemalige STT-Rennfahrer und ...

Das ist Tuning am Klassiker: Im Internet wird Willi Herolds Ur-Quattro als "Audi S1 quattro Extreme" bezeichnet, an anderer Stelle wird die amerikanische IMSA-Serie ins Spiel gebracht. "Nichts davon stimmt", sagt der Besitzer. Die Unkenntnis der "Internet-Auto-Profis" kommt allerdings nicht von ungefähr, denn in der Öffentlichkeit breitgetreten hat Willi Herold sein Fahrzeug nie. Fängt er allerdings an zu erzählen, kommt er schnell ins Schwärmen. Willi Herold weiß, was er kann, nämlich schnelle Autos bauen. Der ehemalige STT-Rennfahrer und Chef von Herold Motorsport fährt noch heute auf eigene Achse an den Nürburgring oder nach Oschersleben.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Der Kfz-Spezialist hat seinen Ur-Quattro komplett auf Rennsport getrimmt. Geradeaus sind andere schneller, sein Audi macht die Zeit in Kurven. "Mich hat jedenfalls noch keiner überholt", erklärt Willi Herold. Der komplette Unterboden des Ur-Quattro ist mit Aluminium-Sandwichplatten (Metawell) verkleidet, ebenso wie die hinteren Kotflügel. Das Material ist besonders leicht und extrem steif. Das Fahrwerk ist eine Mischung aus Eigenbau und Motorsport, die Antriebswellen verlängert, die Spurweite verbreitert. Die Motorleistung ist mit 401 PS (295 kW) eingetragen. Mag sein, so Herold, dass es ein paar PS mehr sind, darauf kommt es nicht an. Die Motorkraft wird via Sechsgang-Schaltbox über einen Allradantrieb "alter Schule" an vier Räder geschickt. "Bei diesem Allrad dreht nichts durch, der hat immer Grip", so Herold.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Audi S1 Quattro Extreme von Herold Motorsport im Youtube-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Audi Ur-Quattro von Herold Motorsport mit Vierzylinder-Turbo

Was den Motor angeht, liegen 100 Prozent aller Spekulationen falsch. Nein, unter der Haube poltert kein Fünfzylinder, sondern ein Zweiliter-Vierzylinder mit Garrett-GTX-Turbolader und vorgeschalteter Ladeluftkühlung. Drehzahlabhängig drücken maximal zwei Bar in die Brennräume. Zu kaufen gibt es diesen Motor freilich nirgends, alles eine Eigenentwicklung.

Die Basis bildet ein Dieselblock, den Zylinderkopf spendete ein 16-Ventiler-Golf. Ventilsitze und Ventile, die komplette Ansaugung und Gemischaufbereitung sind optimiert: mehr Luft und mehr Kraftstoff in einer kürzeren Zeit. Kolben, Pleuel, Nockenwellen und der Abgaskrümmer sind an die extremen Bedingungen angepasst. Die Auspuffanlage ist, wie so ziemlich alles am Audi, eine Eigenkonstruktion. Kommt man Willi Herold mit Fragen nach Zahlen, winkt er ab, so lange die Anderen auf der Rennstrecke langsamer sind, spielen die keine Rolle. Tempo 300 schafft die rote Flunder allerdings locker und von 100 auf 200 km/h geht es in rund 6,5 s – also verdammt schnell.

Auch interessant:

Audi quattro als totaler Leichtbau

Wer glaubt, der Herold-Motorsport-Renner ist eine nüchterne Rennschüssel, liegt wieder falsch. Im Audi finden sich ein Beifahrersitz und ein vollwertiges Armaturenbrett. Türverkleidungen, Dämmmaterial, Teppich, alles an Bord. Neben dem Karosserie-Leichtbau – Motorhaube, die vorderen Kotflügel, Front- und Heckschürze, Heckklappe sind aus Carbon – setzt der Spezialist auch beim Durchblick auf Gewichtsreduktion: Nur die Windschutzscheibe ist aus Verbundglas, Heck- und Seitenscheiben sind aus Makrolon. Willi Herold fährt seinen Audi auf 10,5 Zoll breiten und 18 Zoll großen Rennsportfelgen mit Bereifung in 285/295-30-18.