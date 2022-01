Die beste Schutzkleidung fürs Motorrad

Deswegen braucht man Schutzkleidung fürs Motorrad

Einer der größten Reize des Motorradfahrens ist das Gefühl der Befreiung, das sich einstellt, wenn man in die Umgebung eintaucht, anstatt von ihr isoliert zu sein, wie zum Beispiel in einem Auto. Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Befreiung, die das Motorradfahren so süchtig macht, uns auch angreifbar macht. Und genau deshalb ist Schutzkleidung so wichtig.

Darauf muss beim Motorrad Schutzkleidung geachtet werden

Wenn es darum geht, Sie im Falle eines Unfalls oder Sturzes zu schützen, sind zwei Eigenschaften entscheidend. Die eine ist die Abriebfestigkeit und die Verarbeitungsqualität der Kleidung, die Sie tragen. Sie wollen etwas, das einen gewissen Widerstand gegen das Abrutschen auf der Straße bietet und nicht anfängt zu versagen und sich auflöst, wenn Sie einen Sturz erleiden, bei dem das Fahrrad unter Ihnen wegrutscht.

Sie brauchen auch etwas, das Sie bei einem Aufprall abfedert, wenn Sie bei einem Highsider vom Fahrrad in die Luft geschleudert werden oder frontal gegen ein Fahrzeug stoßen, das vor Ihnen herfährt, oder wenn Sie im Gelände auf den Boden oder einen Baum prallen.

Wir haben schon einmal über Abriebfestigkeit nachgedacht, als wir uns mit Reithosen beschäftigt haben. Aber Panzerung ist eine andere Sache, und Aufprallschutz kann auf verschiedene Weise bereitgestellt werden, z. B. integriert in eine Jacke, als separates Kleidungsstück oder als persönliche Airbag-Technologie (die wir separat betrachten werden).

Aufprallschutzwesten werden mit einer CE-Kennzeichnung bewertet, entweder Level-1 oder Level-2. Stufe 1 ist das Minimum für Motorradbekleidung, während Stufe 2 einen besseren Schutz bietet. Es gibt auch verschiedene Arten von Schutzpanzern, darunter traditionelle schaumstoffähnliche Polster, D3O, das biegsam ist, bis es bei einem starken Aufprall fester wird, und neue Technologien wie der Ghost-Schutz von D3O, der aus Komfortgründen sehr dünn ist, aber Schutz der Stufe 1 bietet.

Einige Panzerungen lassen den Körper auch atmen, was bei großen Rückenprotektoren nützlich ist, damit der Rücken nicht ins Schwitzen gerät, vor allem bei anstrengenden Fahrten wie auf der Rennstrecke oder im Gelände.

Sie sollten sich auch überlegen, wo Sie eine Rüstung benötigen. Ellbogen und Schultern sind die besten Kandidaten für Jacken, da sie bei einem Unfall wahrscheinlich hart auf den Boden aufschlagen. Rückenprotektoren tragen zur Stabilisierung und zum Schutz der Wirbelsäule und der Muskeln bei, während Brustpanzer ebenfalls sehr nützlich sein können, da die große Mehrheit der tödlichen Motorradunfälle Brustverletzungen zur Folge haben.

Die Hose sollte mindestens an den Knien und idealerweise auch an der Hüfte gepanzert sein, und zwar aus denselben Gründen wie die Jacke.

Die besten Produkte