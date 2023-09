Motocross ist eine faszinierende und adrenalingeladene Sportart, die sowohl Fahrer:innen als auch Zuschauer:innen gleichermaßen in ihren Bann zieht. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Geländemanövern macht Motocross zu einer der aufregendsten Aktivitäten im Motorsport. Doch egal ob im Wettkampf oder bei der privaten Fahrt: Die Sicherheit darf niemals außer Acht gelassen werden. Dabei kann ein Helm Leben retten. Die besten Motocross Helme im Check.

Motocross Helme sind mehr als nur schützende Ausrüstung – sie sind die erste Verteidigungslinie für Fahrer:innen gegen die unberechenbaren Herausforderungen des Off-Road-Terrains. Mit ihrer charakteristischen Form, die einen erweiterten Schutz für Kinn und Gesicht bietet, sind Motocross Helme darauf ausgelegt, Stöße, Schlamm und Flugdreck abzuwehren. Eine erste Produktempfehlung, die dieser Herausforderung gerecht werden kann, ist der O'NEAL Motocross-Helm MX Enduro (Modell-Nr. 0200-S12). Der Helm kommt mit ABS-Schale und sorgt damit für eine erhöhte Sicherheit und eine perfekte Passform. Er ist von XS bis XXL in allen gängigen Größen verfügbar.



Motocross Helme – unsere Empfehlungen im Check

Westt Motocross Helm Fullface

Der Motorcross Helm von Westt bietet ein großes Visier und eine getönte Sonnenblende. Weitere Pluspunkte: vier Ventilationspunkte, ein geringes Gewicht (1600 g) und die bequeme Polsterung. Der Helm ist in den Größen S, M, L und XL verfügbar und kann auch in schwarz oder grau bestellt werden.



Alpinestars Motocross Helm S-M5 Compass

Von der Marke Alpinestars kommt mit dem S-M5 Compass ein Motocross Helm mit besonders leichter Außenschale. Zudem ist er aus einem schlagfesten Thermoplast gefertigt. Sicherheit ist hier laut Hersteller garantiert: Die Innen- und Außenflächen sind so konstruiert, dass die Auswirkungen von Schrägstößen minimiert werden. Auch das Innenmaterial mit mehreren Dichten soll für eine verbesserte Stoßabsorption sorgen.



BELL Helmet Moto-9

Der BELL Helmet Moto-9 besteht aus einer Verbund-Carbonschale und nur zwei Kilogramm schwer. Der Kinnriemen ist gepolstert und verfügt über einen D-Ring-Verschluss. Für den Notfall gibt es außerdem ein Magnefusion Emergency Release System (MERS). Kund:innen heben besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Verfügbare Größen: XS, S und M.



Fox Motocross-Helm V1 Solid Weiß

Der V1 Solid Motocross Helm von Fox bietet laut Hersteller gehobene Funktionen, Sicherheit und Komfort. Der V1 ist mit der MIPS-Technologie (Multi-directional Impact Protection System) ausgestattet, die die Rotationskräfte bei einem Aufprall deutlich reduzieren soll. Zudem wird er mit einem herausnehmbaren und waschbaren Innenfutter sowie Wangenpolstern geliefert. Ihn gibt es in den Größen S, M und L.



Broken Head FreakZone Motocross Helm Weiß-Grün-Pink

Wer es etwas extravaganter möchte, sollte sich den FreakZone Motocross Helm von Broken Head genauer anschauen. Er bietet neben seinem ausgefsallenen Design auch ein sehr geringes Gewicht von nur 1350 Gramm. Außerdem bietet er einen Doppel-D-Verschluss. Praktisch: On top gibt es eine Halterung für eine Action-Cam. Ist in den größen XS, S, L, XL und XXL verfügbar.



Nishua Enduro Carbon

Ebenfalls preislich etwas höher angesiedelt ist der Motocross Helm von Nishua, dafür beitet der Endurohelm aber auch mit nur 1040 Gramm das geringste Gewicht in unserem Vergleich. Es gibt zwei verschiedene Schalengrößen, um den Helm perfekt an die Kopfform anzupassen. Außerdem gibt es auch hier einen Doppel-D Verschluss aus Titan, der nicht nur ideal schützt, sondern auch angenehm zu tragen ist. Größen: S, M, L und XL.



O'NEAL Fahrrad- & Motocross-Brille B-10 Goggle

Wer einen Helm hat, braucht auch eine passende Brille für seine Motocross-Fahrten. Dafür empfehlen wir die Fahrrad- & Motocross-Brille B-10 Goggle von O'Neal. Die Brille ist als Einheitsgröße verfügbar und bietet ein verstellbares Nylon-Band für den perfekten Sitz. Die Brille soll nicht nur vor Schmutz, Insekten und Steinchen schützen, sondern ist sogar UV-beständig.



Warum ist ein Motocross Helm so wichtig?

Motocross ist eine Sportart, die hohe Geschwindigkeiten, anspruchsvolle Gelände und spektakuläre Sprünge beinhaltet. Ein Sturz oder Unfall kann schwerwiegende Kopfverletzungen verursachen. Ein Helm bietet dabei Schutz vor Schädelbrüchen, Gehirnerschütterungen und anderen Kopfverletzungen. Während der Fahrt sind Fahrer:innen außerdem Insekten, Wind und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ein Helm schafft eine schützende Barriere und erhöht den Fahrkomfort. Helme sind oft farbenfroh und auffällig gestaltet. Dies verbessert die Sichtbarkeit der Fahrer:innen für andere Teilnehmer:innen und erleichtert die Identifizierung auf der Strecke. Zudem verleiht ein gut sitzender Helm ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. Dies kann die Konzentration und Leistungsfähigkeit steigern.

Wie sollte ein Motocross Helm sitzen?

Ein korrekt sitzender Motocross Helm ist von großer Bedeutung, um die bestmögliche Sicherheit und Komfort für Fahrer:innen zu gewährleisten. Der Helm sollte eng am Kopf anliegen, ohne unangenehm zu drücken. Er darf nicht wackeln oder hin und her rutschen. Wenn man den Kopf bewegt, sollte der Helm mit ihm mitbewegen. Die Wangenpolster sollten dabei leicht an den Wangen anliegen, ohne Druckstellen zu hinterlassen. Zudem sollte der Kinnriemen so eingestellt sein, dass er den Helm sicher am Kopf hält. Er sollte eng genug sitzen, um ein Verrutschen des Helms bei einem Aufprall zu verhindern, aber nicht so fest, dass er unbequem wird oder einschnürt.

Unterschiede zwischen Motocross Helmen und Straßenmotorradhelmen

Motocross Helme und Straßenmotorradhelme sind speziell für unterschiedliche Anforderungen und Bedingungen entwickelt worden. So unterscheiden sich beide Helme zunächst in ihrer Bauweise und Form. Motocross Helme haben eine größere Kinnpartie und eine ausgeprägte Sonnenblende, die das Tragen einer Schutzbrille ermöglicht. Dies ist wichtig, um das Gesicht vor Schlamm, Schmutz und Steinen zu schützen, die bei Off-Road-Fahrten aufgewirbelt werden können. Motocross Helme haben in der Regel eine größere Anzahl von Belüftungsöffnungen, um den Kopf bei intensiven Off-Road-Aktivitäten kühl zu halten. Diese Belüftungssysteme sind darauf ausgelegt, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten effizient zu funktionieren. Zudem sind Motocross Helme so konstruiert, dass sie Stöße und Aufprallkräfte besser absorbieren und auf eine größere Fläche verteilen können.