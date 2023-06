Die Zeit ist lange vorbei, dass Motorradfahrer:innen stundenlang in Ruhe auf ihren Maschinen saßen. Kein Handy-Gespräch, keine Musik und keine Navi-Ansage. Visier des Motorradhelms nach unten klappen und Ruhe ist. Das war mal. Mit Klapphelmen und Bluetooth-Verbindung kommt der Sound in den Helm.

Was ist ein Bluetooth-Klapphelm?

Ganz gleich, welches Motorrad mit wie viel Leistung: Mit dem Smartphone in der Jackentasche oder besser in einer stabilen Halterung am Lenkrad lassen sich Mikrofon und Kopfhörer über Bluetooth schnell und einfach verbinden. Am besten sind solche Systeme, die ab Werk im Motorradhelm integriert sind und sich modular erweitern lassen. Wichtig bei allen Motorradhelmen, Vergleichen, Klapphelm-Tests und Klapphelm-Vergleichen: die gültige ECE-Norm. Noch bis Ende 2023 gilt die ECE-Norm 22.05., ab dann die ECE-Norm 22.06. Wer sich jetzt schon einen neuen Motorradhelm aussucht, sollte gleich auf das aktuelle ECE-Prüfzeichen achten. Auch die Helmgröße ist entscheidend, ebenso wie ein kratzfreies Visier in transparent oder ein getöntes Visier.

Praktisch sind solche Motorradhelme, die eine Sonnenblende als zweites Visier integriert haben. Viele Hersteller bieten verschiedene Helmschalengrößen von XS bis XL an, dazu verschiedene Helmgrößen von 53 bis 61 Zentimeter Kopfumfang. Für einen langen Einsatz sollte die Hülle UV-beständig sein. Aber auch Wenigfahrer:innen sollten einen Motorradhelm nach spätestens sieben Jahre erneuern. Bei der Farbe tendieren zwar viele Motorradfahrer:innen zu Schwarz, aber helle Farben werden besser erkannt als Schwarz und die Motorradhelme heizen im Sommer weniger stark auf. Ein Multi-Density-EPS-Futter bietet einen weiche und komfortable Innenschale - und damit einen hohen Tragekomfort.

Für einen guten Klang im Helm sorgen neben hochwertigen Lautsprechern auch ein gut abgestimmtes Audio-Ausgabeprofil. Probehören bei einer Fahrt auf dem Motorrad ist daher nicht nur sinnvoll, sondern ratsam. Am besten ist es, wenn Kaufinteressent.innen gleich mehrere Helme bei einem eigenen Vergleich testen können.



Was bringt ein Bluetooth-Klapphelm?

Mit einem Bluetooth-Klapphelm wird der Motorradhelm auch während der Fahrt auf dem Motorrad zur Kommunikationszentrale. Ganz gleich, auf welcher Strecke, über die Verbindung sind die Fahrer:innen mit dem Smartphone oder Navi gekoppelt und können darüber Musik hören, telefonieren oder sich navigieren lassen. Mit der Drei-Tasten-Bedienung an der Außenseite des Motorrad-Klapphelms lässt sich das Smartphone blind steuern - selbst mit dicken Motorrad-Handschuhen. Selbst auf Custom Bikes fallen dezente Motorradhelme in XL und Schwarz mit dieser Funktion nicht auf. Über ein 2-Wege-HD-Intercom kann bei einigen Systemen sogar ein Intercom-Gespräch in HD-Qualität geführt werden.

Für einige Pilot:innen gibt es also die Ausrede nicht mehr, dass sie auf ihrer Maschine nicht erreichbar sind. Die Technik bietet viele Vorteile: Denn die Übertragungstechnik kann auf kurzer Entfernung die Verbindung mit Smartphone oder Navi herstellen und somit die Pilot:innen akustisch unterhalten oder leiten. Neben der einfachen Bedienung über eine Drei-Tasten-Bedieneinheit ist auch die Ausstattung des Motorradhelms entscheidend. Generell sollten moderne Motorradhelme ein Pinlock-Visier ebenso haben wie eine integrierte Sonnenblende als Visier. Bei einem Pinlock-Visier wird die Kunststoffscheibe als Innenvisier rund um das Gesichtsfeld mit einer laufenden Silikondichtung versehen. Dieses Helm-Doppelvisier verhindert das Beschlagen der Scheibe.

Bluetooth-Klapphelme im Vergleich

Neben der gültigen ECE-Norm unterscheiden sich Klapphelme mit der drahtlosen Kommunikationsverbindung in Form, Farbe, Material, Ausstattung und Tragekomfort. Bei Klapphelm-Tests und Klapphelm-Vergleichen werden unter anderen Preis-Leistungs-Sieger und Testsieger gekürt. Aber die besten Klapphelme sind die, die den Fahrer:innen am besten passen. Heißt: Der Tragekomfort des Motorrad-Helms steht über einem Sieger bei einem Vergleich. Nur wenn der Motorradhelm nicht wackelt und drückt, dafür aber fest und bequem sitzt, ist er perfekt. Bekannte Marken und Modelle von Herstellern von Motorradhelmen mit Bluetooth-Technologie sind unter anderem X-Lite, Shoei Neotec, Scorpion Exo-Tech Solid Schwarz Matt Klapphelm, FC-Moto oder Westt Torque. Manche Helme wie der Schuberth Eclipse sind für die BLUETOOTH-FUNKTION schon vorbereitet.

Nolan C-Com Bluetooth B101 R Series

Für eine Reihe von Nolan-Motorradhelmen der N-Reihe offeriert Nolan das N-Com-Paket. Es lässt sich schnell und einfach in die Helme integrieren. Über ergonomisch einfache Bedienung lässt sich das N-Com mit Motorradhandschuhen bedienen. Preis: ab rund 120 Euro.



Sena Outrush R Bluetooth

Einen Klapphelm mit integrierter Sonnenblende, Lautsprecher und Mikrofon ist der Outrush R Bluetooth von Sena. Das Sena-Kommunikationssystem Outrush R lässt sich über drei Knöpfe am Helm während der Fahrt auf dem Motorrad einfach bedienen. Der Motorradhelm wiegt rund 2,4 Kilogramm und ist in fünf verschiedenen Helmgrößen wie in XL, in Weiß und Schwarz erhältlich. Preis: ab 260 Euro.

Origine Klapphelm Delta Helmet

Der Origine Klapphelm Delta Helmet kombiniert einen Klapphelm mit Doppelvisier, Sonnenblende, Lautsprecher, Mikrofon und Bluetooth-Verbindung. Sechs Farben und fünf Helmgrößen XS bis XL (53-61 cm) stehen bei dem 1,5 Kilogramm leichten Helm aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) zur Wahl. Dazu kommen eine gute Belüftung und Schnellverschlussriemen. Preis: ab 205 Euro.

Bogotto V271 BT Zabu

Im Bogotto V271 BT Zabu sitzt das Bluetooth-Kommunikationssystem BL A2, das einen guten Komfort und gute Audioqualität bietet. Der rund 1,5 Kilogramm schwere Helm bietet dazu einen praktischen Klappmechanismus, um das Kinnteil nach oben zu klappen. Mit dabei ist ein klares Visier und eine integrierte Sonnenblende. Preis: ab 180 Euro.



Sind Helme mit Bluetooth erlaubt?

Solange die Musik im Helm nicht zu laut ist und Motorradfahrer:innen Umgebungshinweise wie Hupen, Warnsignale und Sirenen akustisch wahrnehmen können, sind die Systeme nicht verboten. Daher empfiehlt es sich zu eigenem Schutz die Musik, Telefongespräche oder Navi-Ansagen über die Lautsprecher im Helm nicht zu laut zu stellen.

Kann man Bluetooth im Helm nachrüsten?

Verschiedene Hersteller bieten Nachrüstmöglichkeiten für Bluetooth-Verbindungen am Motorradhelm an. Dafür müssen im Helm mindestens ein Lautsprecher und ein Mikrofon installiert werden, dazu kommt ein Bluetooth-Modul. Moderne Systeme bauen klein und lassen sich meist einfach in den Motorradhelm integrieren, ohne das Innenpolster zu beschädigen. Preiswerte Modelle gibt es schon ab rund 40 Euro. Auch hier lohnt ein Vergleich zwischen den Anbietern.