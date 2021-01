Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist gesunken, zeigt der Unfallverhütungsbericht für 2018 und 2019. Aber nicht so stark, wie von der Bundesregierung geplant. Die Unfallstatistik 2019 des Statistischen Bundesamtes weist einen Tiefststand für die Zahl der Verkehrstoten auf. Die positive Entwicklung geht auch 2020 weiter.

Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland 2019 auf einen historischen Tiefstand gesunken ist und die Zahl 2020 auch durch die Coronakrise noch weiter zurückging, sank die Zahl der Getöteten weniger stark, als sich die Bundesregierung ursprünglich vorgenommen hatte. Das zeigt der Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 2018/2019, den das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur alle zwei Jahre dem Bundestag vorlegt. So wurde im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 angestrebt, die Zahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr bis 2020 um 40 Prozent zu verringern. Tatsächlich hat sich die Zahl der Verkehrstoten bis 2019 aber nur um 24 Prozent verringert. Und auch wenn es 2020 offenbar deutlich weniger Verkehrstote gab – die Bundesanstalt für Straßenwesen geht von weniger als 2800 Getöteten aus und das Statistische Bundesamt rechnet für 2020 mit der niedrigsten Anzahl von Verkehrstoten seit Einführung der Statistik 1953 –, wird das selbst gesteckte Zwischenziel dem Bericht zufolge nicht erreicht. Nun arbeitet das Verkehrsministerium am nächsten Verkehrssicherheitsprogramm von 2021 bis 2030, das noch im Frühjahr 2021 fertig sein soll. "Der Unfallverhütungsbericht zeigt: Unsere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit wirken", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Man wolle aber vor allem noch mehr Schutz für Radfahrer und Fußgänger. Denn vor allem die Zahl der Fahrradunfälle ist laut dem Bericht seit 2000 deutlich gestiegen. Mit härteren Strafen für Autofahrer bei entsprechenden Verstößen sollte eigentlich der neue Bußgeldkatalog helfen, Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen. Allerdings ist dieser wegen eines Formfehlers außer Kraft gesetzt. Bund und Länder können sich seitdem nicht auf eine Lösung des Problems einigen. Darüber hinaus fordert etwa der ADAC zusätzliche Radwege. Bis die Politik ihr langfristiges Ziel, die sogenannte "Vision Zero" erreicht, ist es demzufolge noch ein langer Weg: Die Bundesregierung will die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland mittelfristig auf null senken. Mehr zum Thema: Bei Verkehrsunfällen immer die Polizei rufen?

Deutschland hatte laut der aktuellen Unfallstatistik 2019 des Statistischen Bundesamts (Destatis) 3046 Verkehrstote zu beklagen – das ist der niedrigste Stand seit mehr als 60 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr starben 2019 sieben Prozent (229) Menschen weniger im Straßenverkehr. Auch die Zahl der Verletzten ist zurückgegangen, um drei Prozent auf 384.000 Menschen. Und das, obwohl die Polizei mit insgesamt 2,7 Millionen so viele Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen zählte wie noch nie seit 1991. Wie bereits in den Vorjahren ereigneten sich auch 2019 die meisten Unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften (69,2 %). Jedoch wurden dort nur 30,6 Prozent der Getöteten registriert. Die meisten Verkehrstoten in Deutschland gab es der Unfallstatistik 2019 zufolge auf Landstraßen (57,7 %), wobei dort nur jeder vierte Unfall mit Personenschaden stattfand (24,2 %). 6,7 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden und 11,7 Prozent aller Getöteten wurden auf Autobahnen gezählt. Als Grund für die häufig schlimmeren Folgen bei Unfällen auf Autobahnen und Landstraßen gibt Destatis unter anderem die höheren Fahrgeschwindigkeiten an. Auf Landstraßen kämen demnach zudem Risiko-erhöhende Faktoren wie die fehlende Trennung des Gegenverkehrs, schlechte Überholmöglichkeiten sowie Kreuzungen oder ungeschützte Hindernisse wie Bäume neben der Fahrbahn hinzu.

