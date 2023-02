Wer auch bei schlechtem Wetter als Pendler:in aufs Motorrad angewiesen ist oder bei Roadtrips für Regen gewappnet sein möchte, investiert in eine gute Motorrad-Regenkombi. Wir haben beliebte Ein- und Zweiteiler-Kombis im Vergleich.

Motorradfahrer:innen wissen: Auf einem Roadtrip muss man auf alles vorbereitet sein. Hitze, Kälte und natürlich auch auf Regen. Zwar gelten Textil-Motorradkombis in der Regel als wasserabweisend, saugen sich aber bei längerem Wolkenbruch mit Nässe voll. Motorradbekleidung aus Leder kann durch Niederschlag Materialschäden erleiden. Eine extra Regenkombi ist also in beiden Fällen eine Überlegung wert. Die sportliche Regenkombi der Marke FLM überzeugt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Material ist außen 100 Prozent Polyamid, innen 100 Prozent Polyester. Jacke und Hose schützen optimal vor Regen und sind deshalb mehrfacher Testsieger. Durchdachtes Verschluss-Design an den Beinen und diagonal am Oberkörper ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen der Regenkleidung. Die integrierte Helmkapuze hält auch den Nackenbereich trocken. Pluspunkt: Die besondere Klimamembran macht die Jacke gleichzeitig regendicht und atmungsaktiv.



Was ist eine Motorrad-Regenkombi?

Eine Regenkombi fürs Motorrad ist als Einteiler erhältlich. Sie kann aber auch aus einer Regenhose und einer Regenjacke bestehen, also ein Zweiteiler sein. Kombiniert werden kann sie außerdem mit rutschfesten Regen-Überziehstiefeln und speziellen Biker-Reflektoren. Für einen besseren Schutz sind die meisten Regenanzüge aus Rain-Proof-Materialien wie Polyamid und Polyester.



Welche Eigenschaften sollte eine Motorrad-Regenkombi besitzen?

Die wichtigsten Eigenschaften, auf die man beim Kauf einer Motorrad-Regenbekleidung achten sollte, im Überblick:

Gewicht: leichtes Material ist von Vorteil. Allerdings sollte die Kombi während der Fahrt nicht störend flattern.

Größe: Lieber etwas großzügiger wählen, damit sie über die andere Kleidung passt.

Reflektoren: Die Sicherheit im Straßenverkehr sollte auch beim Regenschutz Priorität haben. Deshalb auf ausreichend viele Reflektoren an der Kombi achten.

Atmungsaktivität: Durch die wasserabweisenden Materialien kommt man schnell ins Schwitzen, wenn die Regenkleidung nicht ausreichend luftdurchlässig ist.

Die besten Regenkombis fürs Motorrad im Überblick

Welche Motorrad-Kleidung kann bei Regenwetter überzeugen? Online gibt es Regenbekleidung fürs Motorrad zu den unterschiedlichsten Preisen. Wir werfen einen Blick auf die beliebtesten Angebote.

Held Splash II einteiliger Regenanzug

Dieser Unisex-Regenanzug der Marke Held überzeugt mit einem schlichten, sportlichen Look in Schwarz. Etwas Variation gibt es auch: Seine 3M-Scotchlite-Reflex-Einsätze (Reflektoren) sind neben Grau noch in Gelb und Rot erhältlich. Obermaterial ist 100 Prozent wasserdichtes Polyester. Die Membranen-Beschichtung besteht aus thermoplastischem Polyurethan, das auch zur Herstellung von atmungsaktiver Sportkleidung verwendet wird. Schnelles An- und Ausziehen der Motorrad-Regenkombi ist möglich durch den diagonal verlaufendem Reißverschluss. Der elastische Bund der Motorradbekleidung und die Klettverschlüsse an den Knöcheln sorgen für eine ideale Passform. So kann kein Wasser an den Randbereichen eindringen.

​

Alpinestars Hurricane Komfort-Regenkombi einteilig

Die Hurricane Regenkombi von Alpinestars überzeugt Amazon-Kund:innen, die diesen Nässeschutz sehr gut bewerten. Farbe: schwarz-neongelb, mit deutlich platzierten Reflexionsflächen an Jacke und Hose. Das Modell besteht aus leichtem, PU-beschichtetem und wasserdichtem Poly-Nylon. Es wurde speziell behandelt, damit es nicht an der Textil- oder Lederbekleidung darunter anklebt. Auch die verschweißten Nähte sind garantiert wasserdicht. Das leichte Futter der Motorrad-Regenkombi verbessert die Luftumwälzung und sorgt für deutlichen Komfort.

​

Preiswerter Alleskönner von JDC

Die Motorrad-Regenkombi von JDC ist mit knapp unter 50 Euro ein echtes Schnäppchen. Bei der Verarbeitung der Nähte wurde auf besondere Wasserfestigkeit geachtet. Sicherheit im Straßenverkehr bietet die Kombination aus schwarzer Regenjacke mit gut sichtbaren Reflektoren. Klettverschlüsse an den Knöcheln sorgen für eine bessere Passform. Sie dienen außerdem als Schmor-Schutz.

​

Fastway Regenbekleidung

Ein weiteres, preiswertes Produkt für den Motorrad-Ausflug im Regen ist die Regenkombi von Fast Way. Der extra lange diagonale Reißverschluss macht das Anziehen noch einfacher. Stretchbereiche um die Körpermitte, an Armen und Beinen ergeben die perfekte Passform. Reflektierende Paspeln im Schulterbereich erhöhen die Sichtbarkeit auf der Straße. Regenhose und Regenjacke sind aus 100 Prozent Polyamid und garantiert wasserdicht. Eine praktische Kapuze hält den Nackenbereich trocken, wenn sie unter dem Helm getragen wird. Erhältliche Größen: XS bis 3XL.

​

Bulldt Motorrad Regen-Zweiteiler

Für Motorradfahrer:innen, die statt Einteiler lieber auf Regenjacke und Regenhose setzen wollen: Der Zweiteiler von Bulldt ist eine preiswerte Option. Dank verschweißter Nähte ist die Damen- und Herren-Kombi in Schwarz 100 Prozent wasserdicht. 3M-Scotchlite-Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit. Die Jacke wird vorne mit Reißverschluss und Druckknöpfen geschlossen und besitzt zwei praktische Außentaschen.



Wie viel kostet eine gute Regenkombi fürs Motorrad

Beim Kauf einer Motorrad-Regenkombi sollte die persönliche Vorliebe und die Häufigkeit der Motorrad-Nutzung eine Rolle spielen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Favoriten. Die Aufgabe einer Regenhose und Regenjacke fürs Motorrad ist durchaus komplex. Sie soll besser schützen als die darunter getragene Motorradbekleidung. Gleichzeitig darf das Material nicht zu schwer sein und muss atmungsaktiv bleiben. Sonst wird der Motorrad-Ausflug zum unfreiwilligen Dampfbad. Wegen dieser unterschiedlichen Anforderungen können die Preise von Regenkombis bis zu 200 Euro erreichen. Das kann für Motorradfahrer:innen, die mehrwöchige Reisen unternehmen, sinnvoll sein. Allerdings sollte man sich hier nicht von großen Markennamen blenden lassen. Ein Blick auf die Kundenrezensionen bei Amazon gibt einen guten Überblick zur Zufriedenheit im Alltagsgebrauch. So lassen sich auch echte Schnapper für unter 100 Euro finden.

Welche Motorrad-Regenkombi ist besser: Ein- oder Zweiteiler?

Bei einem spontanen Wolkenbruch weiß jeder: schnelles Anziehen der Regenkleidung ist das A und O. Beim Kauf eines Einteilers sollte deshalb das Design der Einstiege immer mitbetrachtet werden. Bei Zweiteilern kann man die Regenjacke äußerst schnell überwerfen und muss nicht erst mit Stiefeln und allem durch die Beine der Regenhose steigen. Bei leichtem Regen kann eine Regenjacke ausreichend sein. Allerdings vermeidet ein Einteiler, dass Fahrer:innen während besonders heftigem Regen durch Spritzwasser von der Fahrbahn, also von unten nass werden.

Welche Größe sollte man für die Regenkombi wählen?

Da Jacke und Hose in der Regel über der normalen Motorradbekleidung getragen werden, sollte die Regenkombi großzügig gewählt werden. Allerdings darf man mit der Größe auch nicht übertreiben. Eine zu weite Motorrad-Regenkombi flattert unangenehm im Wind. In der Regel reicht eine Nummer größer als bei der normalen Motorrad-Kombi. Modelle gibt es häufig in Unisex, sodass sie von Damen und Herren gleichermaßen getragen werden können. Elastische Gummibänder an den Ärmeln und Beinen können helfen, falls ein Modell für Frauen etwas lang ausfällt. Ein Hinweis: Die Preise der Regenschutz-Angebote schwanken teilweise je nach gewählter Größe.

