Mit dem Führerschein der Klasse A (Motorrad) den Traum vom Cruisen auf zwei Rädern erfüllen. Die AUTO ZEITUNG liefert einen Überblick über die verschiedenen Klassen, ihren Umfang, die Altersvoraussetzungen und die Kosten. Dieser Artikel wurde am 15.01.2021 aktualisiert.

Wer einen Führerschein der Klasse A – also für das Fahren eines Motorrads – erwerben möchte, hat die Qual der Wahl: Denn es gibt mehrere Wege, die zum Erhalt verschiedener Zweiradführerscheine führen. Der Ratgeber der AUTO ZEITUNG erklärt die Zulassungsbedingungen für die jeweiligen Klassen, welches Mindestalter für den Erwerb des "großen Motorradführerscheins" ohne jegliche Vorkenntnisse gilt und welche Kosten auf die Fahrschüler:innen zukommen. Mehr zum Thema: Das kostet der Führerschein

Führerschein Klasse A (Motorrad): Klassen & Alter

Wer direkt den Führerschein der Klasse A (Motorrad) erwerben will, muss mindestens 24 Jahre alt sein und darf nach Bestehen von theoretischer und praktischer Prüfung alle Krafträder sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge fahren. Dank einer Sonderregelung darf der Führerschein der Klasse A aber auch schon mit 21 Jahren gemacht werden: Dann dürfen Inhaber:innen bis sie 24 Jahre alt sind allerdings nur dreirädrige Kraftfahrzeuge/Trikes fahren. Bereits ab 16 Jahren gibt es die Möglichkeit, den Führerschein der Klasse AM (leichte zweirädrige/dreirädrige/vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und maximal 50 ccm Hubraum) oder A1 (Leichtkrafträder mit maximal 125 ccm Hubraum, nicht mehr als 11 kW Motorleistung und einem maximalen Leistungs/Leergewicht-Verhältnis von 0,1 kW/kg sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 15 kW) zu erhalten. Ab 18 kann dann der Führerschein der Klasse A2 erworben werden. Wer hier theoretische und praktische Prüfung besteht, darf Krafträder bis 35 kW Leistung fahren, bei denen das Verhältnis von Leistung und Leergewicht 0,2 kW pro Kilogramm nicht übersteigt. Außerdem gibt es noch die sogenannte Stufenregelung, bei der zunächst der Führerschein der leistungsreduzierten Klasse A2 erworben wird und nach zwei Jahren mit erneuter Vorbereitung in der Fahrschule sowie einer praktischen Prüfung auf Klasse A erweitert werden kann. Bei der Erweiterung des Motorradführerscheins von Klasse A2 auf A – nach mindestens zwei Jahren Vorbesitz – müssen Anwärter:innen das Mindestalter von 20 Jahren erfüllen.

Theoretische Ausbildung beim Führerschein Klasse A (Motorrad)

Grundsätzlich setzt sich der theoretische Unterricht für den Erwerb des Führerscheins Klasse A (Motorrad) aus zwölf Doppelstunden á 90 Minuten und vier weiteren Doppelstunden für den zusätzlichen Stoff zusammen. Bei der Erweiterung des Führerscheins Klasse A – etwa wenn ein Teilnehmer:innen zwei Führerscheinklassen parallel absolviert – sind lediglich sechs Doppelstunden für den Grundstoff vorgesehen und die Anzahl der Prüfungsfragen wird von 30 auf 20 reduziert. Wer nach zwei Jahren Führerscheinbesitz in eine andere Motorradklasse aufsteigen will, muss keine theoretische Ausbildung mehr durchlaufen.

Anzahl der Fahrstunden für den Führerschein-Erwerb Klasse A (Motorrad)

Grundsätzlich gilt auch beim Erwerb des Führerscheins der Klasse A (Motorrad): Wie viele Fahrstunden Anwärter:innen benötigen, hängt maßgeblich vom individuellen Geschick und Lernerfolg ab. Die durchschnittliche Anzahl benötigter Fahrstunden liegt aber bei rund 20 bis 30. Nach diversen Übungsstunden, bei denen Fahrschüler:innen das Beschleunigen, Bremsen, Ausweichen, Slalomfahren, Fahren im Kreis und das Anfahren an einer Steigung trainieren, folgen insgesamt zwölf Pflichtstunden. Während es bei den Übungsfahrten keine Vorschrift gibt, wie viele davon Fahrschüler:innen absolvieren müssen, ist die Anzahl der Sonderfahrten genau festgelegt. Vier Autobahnfahrten, fünf Überlandfahrten und zwei Fahrten bei Dunkelheit (jeweils 45 Minuten) sind Pflicht. Bei denjenigen, die von Klasse A1 direkt zur Klasse A aufsteigen möchten, wird die Zahl der Sonderfahrten auf drei Überlandfahrten, zwei Autobahnfahrten und eine Nachtfahrt reduziert. Bei der Erweiterung des Motorradführerscheins – etwa von Klasse A2 auf A – müssen keine zusätzlichen Fahrstunden belegt werden. Die Fahrlehrer:innen entscheiden in diesen Fällen über die benötigte Anzahl von Übungsstunden.

Führerschein Klasse A (Motorrad): So setzen sich die Kosten zusammen

Die Kosten für den Führerschein Klasse A (Motorrad) setzen sich aus zahlreichen Posten zusammen, die zum Großteil abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen sind. In jedem Fall müssen Kosten für die Anmeldung in der jeweiligen Fahrschule sowie für Fahrstunden und Übungsmaterialien eingeplant werden. Außerdem fallen – wie beim Erwerb des Autoführerscheins auch – Ausgaben für einen Erste-Hilfe-Kurs (Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort) , für einen Sehtest sowie für Passbilder an, die abhängig von den jeweiligen Anbieter:innen sind. Auch die Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde für den Führerscheinantrag können je nach Bundesland und Führerscheinklasse variieren. Außerdem müssen Fahrschüler:innen für die Vorstellung zur Führerscheinprüfung zahlen. Bei der theoretischen und praktischen Führerscheinprüfung bei TÜV oder Dekra können Fahrschüler:innen unabhängig von Region und Fahrschule mit festen Beträgen kalkulieren. Die Gebühren für die theoretische Prüfung am PC betragen 22,49 Euro – unabhängig davon, welche Führerscheinklasse erworben wird. Die Gebühren für die Praxis hingegen unterschieden sich von Klasse zu Klasse und wurden zum Jahreswechsel 2021 mit Inkrafttreten einer Änderung der praktischen Führerscheinprüfung angehoben. Für Klasse A werden nun beispielsweise 145,56 Euro statt zuvor 121,38 Euro fällig, für die Klasse A1 sind es nun ebenfalls 146,56 statt bislang 91,75 Euro. Und wer von Klasse A1 auf A2 erweitern möchte, muss jetzt 127,13 Euro (vorher: 80,92 Euro) zahlen. Übrigens: Die Kosten für den Motorradführerschein lassen sich reduzieren, wenn ein Kombiführerschein A2/B gemacht wird. So müssen diejenigen, die noch keinen Autoführerschein besitzen, nur ein Mal die theoretische Prüfung absolvieren und erhalten möglicherweise auch Rabatt bei den Fahrstunden.

Mit dem Pkw-Führerschein zur Klasse A (Motorrad)