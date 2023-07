Sonnenschein und angenehme Temperaturen locken Biker:innen auf die Straße. Die passenden Motorradhandschuhe für den Sommer dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Wir checken beliebte Test- und Vergleichssieger.

Die Jahreszeit lockt nun immer öfter zum Ausflug mit dem Motorrad. Ist das passende Equipment schon vollständig? Häufig kommen hier die kleinen Dinge zu kurz, wie etwa die Schutzhandschuhe. Im Sommer sollen Motorradhandschuhe atmungsaktiv sein und dennoch die nötige Sicherheit bieten. Das stellt einige Herausforderungen ans Material und die persönlichen Vorlieben. Wir verraten hier, wie man den Überblick bei Vergleichen der verschiedenen Modelle behält.

Die Motorradhandschuhe von Cofit zeichnen sich durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei Outdoor Aktivitäten aus. Sie sind aus atmungsaktivem und langlebigem Polyester gefertigt, und eignen sich ideal für Fahrten zwischen zehn und 38° C. Das harte PVC-Material an den Knöcheln und die Handinnenpolstern bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Hände. Verschleißfestes Silikon-Gel in den Handflächen erhöht die Grifffestigkeit am Lenker. Dank dieser Eigenschaft ist der Cofit Motorradhandschuh für Motocross, Motorrad-Fahrten, aber auch BMX und Mountainbike-Touren geeignet. Achtung: Das Modell fällt klein aus und sollte für die optimale Passform etwas größer als normal gewählt werden.



Was sind Sommer-Motorradhandschuhe?

Motorradhandschuhe für den Sommer und Winter unterscheiden sich hauptsächlich in Materialeigenschaften und in ihrer Wärmeisolierung. Zum Beispiel können Sommerhandschuhe aus leichterem Material wie Mesh oder perforiertem Leder gefertigt sein. So bieten sie angenehme Kühlung bei hohen Temperaturen. Winter-Motorradhandschuhe, die für den Einsatz bei Schnee und Minusgraden gedacht sind, benötigen eine gute Wärmisolierung und sollten wasserabweisend sein. Es empfiehlt sich also, unterschiedliche Modelle für Winter und Sommer zu nutzen, um den größtmöglichen Komfort bei maximaler Griffsicherheit zu haben.

Welche Sommer-Motorradhandschuhe gibt es?

Tatsächlich gibt es verschiedene Motorradhandschuh-Modelle für den Sommer. Sie sind für unterschiedliche Arten von Motorradfahrer:innen und Fahrstilen geeignet. Die häufigsten Formen sind:

Lederhandschuhe: strapazierfähig, bieten Schutz und sehen stilvoll aus Textilhandschuhe: Leichter als Leder, teilweise bessere Atmungsaktivität Kurzfinger-Handschuhe: auch fingerlose Handschuhe genannt, hohes Maß an Bewegungsfreiheit aber weniger Schutz Rennhandschuhe: für sportliches Fahren, hohe Abriebfestigkeit und gute Griffigkeit, Verstärkungen an den Knöcheln Touren-Handschuhe: konzipiert für Langstreckenfahrten, zusätzliche Polsterung der Handballen und gute Belüftung Cruiserhandschuhe: perfekt für Retro-Fans, meist aus Leder hergestellt und in klassischer Biker-Optik

Die besten Motorradhandschuhe im Vergleich

Im Motorradhandschuhe-Vergleich stellen wir die besten Motorradhandschuhe vor, die an warmen Tagen passend sind. Im Motorradhandschuhe-Vergleich finden sich viele unterschiedliche Marken und Typen. Hier kommt eine Auswahl der beliebtesten Modelle.

Unisex Motorradhandschuhe schwarz

Die Dainese MIG Unisex-Handschuhe sind die perfekten Begleiter für jede Sommerfahrt mit dem Motorrad. Sie punkten mit stylischem Design und hochwertiger Verarbeitung. Das leichte und atmungsaktive Mesh-Material garantiert eine optimale Belüftung. Das hält die Hände kühl und trocken, selbst bei hohen Temperaturen. Die Verstärkungen an Knöcheln und Handflächen bieten einen hervorragenden Schutz. Die ergonomische Form passt sich perfekt an die Träger an. Sowohl als Damen-Motorradhandschuhe als auch für Herren geeignet.

Sportliche Motorradhandschuhe von Alpinestars

Die Alpinestars Copper-Motorradhanschuhe sollen ein besonders hohes Maß an Komfort, Schutz und Stil bieten. Aus hochwertigen Material gefertigt, bieten sie eine hohe Atmungsaktivität und passen sich mit ihrem ergonomischen Design an jede Hand an. Die Größen von S bis 3XL machen sie wohl für Damen als auch als Herren geeignet. Dank Extra-Verstärkungen verspricht der Hersteller exzellenten Schutz. Mehrere Designs und Farben stehen zur Wahl.

German Wear Motocross-Handschuhe

Im Vergleich verschiedener Motorradhandschuhe-Hersteller sind die Modelle von German Wear ein absoluter Blickfang. Die Qualitäts-Handschuhe eignen sich für Motocross ebenso wie für sportliche Landstreckenfahrten. Schließlich bieten die verstärkten Handflächen und Knöchel einen extra Schutz gegen Abrieb und Stöße. Die perforierten Finger sorgen außerdem für eine optimale Belüftung während der Fahrt. Das robuste und gleichzeitig flexible Material bietet eine hervorragende Passform und Bewegungsfreiheit. Durch den Klettverschluss am Handgelenk lassen sich die XTRM-Handschuhe perfekt auf jede Anforderung einstellen.



Motocross und Downhill Herren-Motorradhandschuhe

Perfekt für alle, die viel und sportlich unterwegs sind: Die O'Neal E031 Motorradhandschuhe versprechen zuverlässigen Grip. Egal ob sie mit dem Motocross-Bike fahren oder eine Downhill-Strecke mit dem Mountainbike hinabfegen. Die genaue Passform mit 4-Wege-Strech Lycra-Paneelen bietet dabei maximalen Komfort und Flexibilität. Luftdurchlässige Mesh-Einsätze kühlen angenehm während der Fahrt. Zusätzliche Flexibilität bieten die sechs verschiedenen Farbdesigns.

Sommer Allwetter Handschuhe fürs Motorrad

Wer den Motorrad-Fahrspaß unabhängig vom Wetter genießen möchte, ist mit den Score 4.0-Handschuhen von Held gut beraten. Rezensionen loben besonders die Gore-Tex-Membran, die dauerhaft wasser- und winddicht ist, dabei aber atmungsaktiv bleibt. Sicherheit ist bei diesem Modell nach EN12594:2015-Norm zertifiziert. Zusätzlich sorgt ein spezieller Ledereinsatz am Zeigefinger einen optimales Bedienen auf dem Smartphone-Display. Perfekte Passform gibt es dank Stretch-Material und Klettverschluss am Handgelenk.

Allround Handschuh mit Extra-Grip

Der Rukka Virium X-trafit trumpft im Motorradhandschuhe-Vergleich mit einer Vielzahl an Funktionen auf. Touchfunktion, Visierwischer und hohe Griffigkeit der Innenpolster machen das Produkt zu einem echten Allrounder. Für jedes Wetter ist man zudem dank Gore-Tex-Technologie bestens vorbereitet. Extra Knöchelschutz und elastisches Textil sorgen für Komfort und gleichzeitige Sicherheit beim Fahren.

Wie findet man passende Motorradhandschuhe?

Zunächst einmal sollte der Anwendungsbereich, also der Fahrstil und die persönlichen Designvorlieben geklärt werden. Um beim Online-Kauf die passende Größe zu finden, sollte man die Hand ausmessen: an der breitesten Stelle ohne den Daumen. Ein Blick in die Größentabelle der Hersteller führt zum möglichst passenden Produkt. Zusätzlich sollte auf eine möglichst flexible Einstellbarkeit des Handschuhs geachtet werden.

Was muss ein Motorradhandschuh für den Sommer können?

Eine gute Belüftung ist bei Sommerhandschuhen das A und O. Gleichzeitig sollten sie genügend Schutz bieten, was beispielsweise durch Verstärkungen an den Knöcheln erreicht werden kann. Eine gute Passform und Anti-Rutsch-Beschichtungen sind wichtig, um ein Verrutschen am Lenker zu vermeiden. Weitere Funktionen wie Touchscreen-Bedienbarkeit oder wetterbeständiges Gore-Tex-Material können wahlweise vorhanden sein, sind aber kein unbedingtes Muss.

Gibt es Sommer-Motorradhandschuhe-Tests?

Geeignete Praxistests mit Sommer-Motorradhandschuhen finden sich zahlreich. Neben unseren ausgewählten Produkten finden sich dort gefeierte Modelle wie Issyzone G-004, Proanti Summer 500305PW oder die stylischen SHIMA Caliber Handschuhe.



Tipp: Bei allen online empfohlenen Preis-Leistungs-Siegern lohnt sich immer ein zweiter Blick in die Rezensionen, um Informationen zur Passform und Performance der Handschuhe zu erhalten.