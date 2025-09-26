Der Mitsubishi Eclipse Cross startet Ende 2025 als vollelektrisches Kompakt-SUV in Europa. Zum Marktstart kommt eine Version mit 87-kWh-Batterie und über 600 km Reichweite. Später folgt eine Variante mit kleinerer Batterie.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Eclipse Cross basiert auf der CMF-EV-Plattform von Renault und kommt zunächst mit einer 87-kWh-Batterie für über 600 km Reichweite. Vortrieb bringt ein Elektromotor mit 160 kW (218 PS).

Preis: Einschätzung anhand des Plattformbruders

Auch wenn am Design Hand angelegt wurde, die Basis Renault Scenic E-Tech ist noch zu erkennen. Preise nennt Mitsubishi für den Eclipse Cross (2025) bislang nicht. Anhand des elektrischen Renault Scenic kann man allerdings mit einem Preis von rund 48.000 Euro rechnen. Käufer:innen profitieren von einer Garantie von bis zu acht Jahren oder 160.000 km. Das gilt mit einer dreijährigen Verlängerung der standardmäßigen Garantie über fünf Jahre und 100.000 km. Vom Band läuft das Modell ab dem vierten Quartal 2025 im Werk in Douai. Das französische Werk produziert ebenso den Renault Scenic E-Tech.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW Tiguan (2024) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Mitsubishi Eclipse Cross (2025) verspricht hohe Reichweite

Das Herzstück des Mitsubishi Eclipse Cross (2025) ist ein vollelektrischer Antriebsstrang auf Basis der "Common Module Family" von Renault für elektrische Autos (CMF-EV-Plattform). In der ersten Ausführung sorgt eine 87-kWh-Batterie laut Mitsubishi für über 600 km Reichweite. Später ergänzt der japanische Hersteller eine Version mit kleinerer Batterie. Ein 160 kW (218 PS) starker Synchronmotor liefert 300 Nm Drehmoment. Schnellladen soll mit bis zu 150 kW erfolgen können. Regeneratives Bremsen in mehreren Stufen sowie einstellbare Fahrmodi (Eco, Comfort, Sport, Personal) sollen Effizienz und Fahrspaß gleichermaßen fördern. Dem vollelektrischen Kompakt-SUV wird zugunsten der Reichweite bei 170 km/h ein Riegel vorgeschoben.

Exterieur: Renault Scenic leicht verändert

Optisch trägt der Mitsubishi Eclipse Cross (2025) die neue Designsprache mit dem Dynamic Shield 2.0. Der Kühlergrill zeigt ein dreidimensionales Wabenmuster, flankiert von schlanken LED-Scheinwerfern. Seitlich betonen eine J-Linie entlang der Fenster und 19- oder 20-Zoll-Leichtmetallräder die Silhouette. Am Heck kommen horizontal angeordnete LED-Rückleuchten zum Einsatz. Mit 4470 mm Länge, 1860 mm Breite und 1570 mm in der Höhe entspricht der Japaner exakt den Maßen des Renault Scenic E-Tech.

Die Konkurrenten:

Interieur: Bis zu 1670 l Kofferraum und moderne Armaturen

Foto: Mitsubishi

Im Innenraum des Mitsubishi Eclipse Cross (2025) bildet ein zu 12,3 Zoll großes Infotainment-Display die zentrale Steuerungseinheit – ergänzt wird es durch digitale Instrumente. Google-Dienste wie Google Play, Maps und Assistant sind ab der Ausstattungslinie "Intro Edition" integriert, zudem gibt es Apple CarPlay und Android Auto. Hochwertige Materialien und LED-Ambientebeleuchtung sollen laut Mitsubishi ein modernes Ambiente schaffen. Ein elektrochromes Panoramadach kann die Dachglasscheibe teils oder ganz verdunkeln. Optional stehen ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 410 W Leistung sowie verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Ladevolumen reicht von 478 bis 1670 l.

Assistenzsysteme: Mitsubishi Eclipse Cross (2025) fährt mit MI-Pilot

Der Mitsubishi Eclipse Cross (2025) bietet bis zu 20 Fahrassistenzsysteme (Diese Assistenzsysteme sind seit 2024 Pflicht in der EU). Dazu gehören ein teilautomatisiertes MI-Pilot-System (Mitsubishi Intelligent-Pilot) mit adaptiver Tempoautomatik und Spurführung, eine Rückwärts-Notbremsfunktion, Totwinkel- und Ausparkassistenten sowie ein Notfall-Lenkassistent. Die Karosserie besteht aus hochfesten Stählen sowie energieabsorbierenden Materialien und soll ein hohes Maß an passiver Sicherheit gewährleisten. Sieben Airbags und eine eCall-Funktion gehören ebenfalls zum Sicherheitskonzept.

Von Jarno Schwarze