Den Mini-Wohnwagen von Minatouring darf man auch ohne Anhängerführerschein bewegen, denn er bleibt unter 750 kg. Welche Ausstattung in den Miniatouring Mini-Caravan M22 (2022) passt und zu welchem Preis, klären wir hier.

Versenkt man den abnehmbaren Tisch in einer Mulde im Boden, entsteht aus den Kissen, die tagsüber eine Bank bilden, eine Liegefläche von 200 x 140 cm.

Eine Kederschiene ist beidseitig an der Kabinenaußenseite vorinstalliert.

Preis: Miniatouring M22 (2022) ab 15.300 Euro

Miniatouring hat seinen Mini-Caravan M22 (2022) mit 15.300 Euro eingepreist (plus 349 Euro für das Einzelgutachten; alle Preise: Stand April 2025). Dafür erhält man eine 300 x 150 x 150 cm große Kabine und ein ausziehbares Modul für die Außenküche. Grundsätzlich ist der Miniatur-Wohnwagen zwar wohl nicht dafür ausgelegt, sich für mehr als zum Schlafen oder Sitzen, bis das Sommergewitter vorüber ist, drinnen aufzuhalten, doch gibt es viele kleine Ausstattungsextras, die das Campingleben vereinfachen.

1300 Euro extra für Sitzen und Schlafen

Versenkt man den abnehmbaren Tisch in einer Mulde im Boden des Miniatouring Mini-Caravan M22 (2022), entsteht aus den Kissen, die tagsüber eine Bank bilden, eine Liegefläche von 200 x 140 cm. Die Kissen-Sitzgruppe, der Tisch und der doppelte Boden kosten allerdings 1300 Euro zusätzlich. Offenbar wird der Caravan ohne Zubehör bis auf die Innenverkleidung aus Filz komplett leer ausgeliefert. Die beiden Fenster – je eines in der Tür und auf der linken Seite – sind allerdings serienmäßig mit Moskitonetz und Verdunkelungsrollo ausgestattet. Die Dachluke (so nachrüsten) kostet je nach Rahmenfarbe 299 Euro (weiß) oder 349 Euro (schwarz) extra.

Im Heck ist ein Schrank mit mehreren Türen untergebracht. Eine umlaufende Ablage plus ein zweites Staufach kosten 890 Euro extra. Außerdem kann bei Bedarf für 199 Euro eine Trockentoilette (Campingtoiletten im Vergleich) unterkommen. Die LED-Innenbeleuchtung und Steckdosen sind inklusive. Das Licht funktioniert autark, die zwei 230-V- und zwei USB-Steckdosen laufen über die CEE-Landstrom-Einspeisung oder die optionale, 720 Euro teure Lithium-Ionen-Batterie (523 wh) mit Wechselrichter (1024 wh für 1399 Euro). Bei Solarstrom besteht die Wahl zwischen einem festen Solarpanel (so nachrüsten) für 690 Euro oder eine mobile Variante für 310 Euro. Die Eingangssteckdose für das mobile Solarpanel kommt mit 189 Euro extra noch oben drauf. Auch eine 230-V-Außenstreckdose schlägt mit 189 Euro zu Buche.

Ausziehbare Außenküche mit Platz für Kocher und Kühlbox

Das wars auch schon im Innenraum des Miniatouring Mini-Caravan M22 (2022). Wobei... nicht ganz. Über eine Klappe ist die Küche inklusive Edelstahl-Spülbecken, Hand- und Duschbrause, autarker Pumpe und je zehn Liter Frisch- und Abwassertank, die über einen Auszug bequem draußen genutzt werden kann, auch von innen zugänglich. Die Kompressor-Kühlbox (hier unser Kühlboxen-Test) kann man für 372 Euro dazubestellen, der Kocher (hier Campingkocher im Test; 46 Euro einflammig, 129 Euro zweiflammig, 79 Euro Induktionsfeld) im Küchenblock ist mobil und überall einsetzbar. Wer nicht nur im Topf, sondern auch drumherum mehr Wärme braucht, kann für 79 Euro einen Heizlüfter, für 399 eine fest installierte Elektroheizung oder für 2299 Euro eine Diesel-Standheizung ordern.

Viele Ausstattungsoptionen für den Außenbereich

Der 4,40 m lange, rund zwei Meter Breite und je nach Ausstattung 1,90 bis 2,07 m hohe Mini-Wohnwagen hat ein Leergewicht von 550 kg. Das zulässige Gesamtgewicht lässt sich für 879 Euro von 750 auf 1200 kg auflasten (hier alle Infos zur Anhängelast). Eine Kederschiene ist bereits beidseitig an der Kabinenaußenseite vorinstalliert. Eine Drei-Meter-Markise (so nachrüsten) inklusive Extra-Halterung (einzeln 139 Euro) und Installation kostet 789 Euro. Auch ein passendes Luft-Vorzelt (720 Euro) hat Miniatouring im Katalog.

Auch die Nutzung eines Dachzelts auf dem Miniatouring Mini-Caravan M22 (2022) ist möglich. Dazu benötigt man den Dachträger mit 100 kg (605 Euro) oder 250 kg (605 + 275 Euro) Traglast. Die Außenleiter gibt es für 620 Euro. Bei Bedarf lässt sich für 430 Euro auch ein Kanisterhalter anbringen. Die große Deichselbox kostet 430 Euro, mit Frontklappe 699 Euro. Und auch für den Fahrradtransport (hier alle Trägervarianten) ist ab 279 Euro gesorgt.

Es steht auch noch einiges andere im Zubehörkatalog und der Endpreis lässt sich je nach Anspruch auf bis zu über 35.000 Euro aufsummieren. Ein Preis, für den man auch schon ausgewachsene Sieben-Meter-Wohnwagen bekommt, die dann aber weder geländetauglich noch abenteuerlustig daherkommen.