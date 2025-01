Kederschiene: So lässt sich an Wohnmobil & Caravan nachrüsten Die Multifunktionsschiene für jeden Camper

Vorzelt oder Rollmarkisen lassen sich am einfachsten mit dem Keder an Caravan und Campingbus befestigen. Das beste: Kederschienen lassen sich sehr einfach und kostengünstig nachrüsten. Wie das geht, erklärt die AUTO ZEITUNG.

Markisen, Vorzelt (unsere Kauftipps) oder Sonnendach: Am Caravan und bei kleinen Campingbussen (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) werden die Schattenspender und Regenschutze gerne per Keder – so nennt sich die Randverstärkung, die am Saum der Zelte eingenäht ist – am Freizeitfahrzeug befestigt. Daher sind Kederschienen aus Metall- oder Kunststoff von den Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. Wer einen Van selbst ausbaut oder einen alten Caravan in Eigenregie renoviert, wird früher oder später auch eine Kederleiste nachrüsten wollen. Wie das geht, welche Größen gängig sind und was ein Kederadapter ist, erklären wir hier im Ratgeber.

Kederdurchmesser: Diese gibt es

Damit Zeltkeder und Kederleiste zusammenpassen, ist der richtige Durchmesser entscheidend. An Kederdurchmessern mangelt es im Fachhandel und auch bei Markisen- und Vorzeltherstellern (so eine Markise nachrüsten) nicht. Durchgesetzt haben sich im Caravaning jedoch insbesondere vier bis sieben Millimeter. Bei den Kederleisten beträgt der Nutdurchmesser oft etwa zehn Millimeter. Wichtiger ist dagegen die Größe der Nutöffnung: Ist sie zu groß, rutschen Keder mit kleinen Durchmessern (4 oder 5 mm) durch sie hindurch. Bei der Wahl einer Kederleiste sollte daher auf die gängigen Standardgrößen von Markisen- und Vorzelt-Kedern geachtet werden.

Durch die Ummantelung des Kederbands mit einer Stoffschicht, sollte die Kederleiste entsprechend etwas größer ausfallen. Ein bis zwei Millimeter (z. B. 9 mm Nutdurchmesser bei 7 mm Kederband-Durchmesser) sind daher ein guter Richtwert.

Wie wird eine Kederschiene befestigt?

Kederschiene ist natürlich nicht gleich Kederschiene. Zudem unterscheiden sich auch die Oberflächen der Freizeitfahrzeuge stark. Wo und wie eine Kederschiene befestigt wird, hängt oft von der Bauform des Campingfahrzeugs ab.

Am Caravan und Teil-/Vollintegrierten

Wer eine Kederschiene an Caravans oder teil- und vollintegrierten Wohnmobilen anbringen möchte, hat es oft einfacher. Heutzutage besteht der Aufbau häufig aus Sandwich-Wänden mit Gfk-Schutzhülle, bei älteren Baujahren auch Holz mit Aluminium. Dadurch lassen sich die Wände auch relativ einfach Bohren. Damit steht auch der Einbauort fest: die Seitenwand. Viele Caravanhersteller bauen Kederleisten ab Werk an die Außenwand, manche sogar mit integrierten LED-Leuchtleisten (so am Camper nachrüsten). Die Schiene muss natürlich oberhalb der Aufbautüre, aber unterhalb der Dachkante angebracht werden, damit man trotz Vorzelt ein- und aussteigen kann. Für zusätzlichen Sonnenschutz an Front, Heck und der linken Fahrzeugseite können auch hier (über den Fenstern) Kederleisten Sinn ergeben. Kederleisten für die Seitenwand-Montage haben die Nutöffnung in der Regel im 90°-Winkel zur Wand.

Diese Schritte sind beim Nachrüsten der Kederleiste zu beachten:

Lochabstand wählen: Da Kederschienen in der Regel als Meterware verkauft werden, sind vorgebohrte Löcher eher selten. Ein gleichmäßiger Abstand der Bohrlöcher ist daher wichtig, um die Last gleichmäßig auf die Wand zu verteilen.

Löcher bohren: Hier ist darauf zu achten, keine Möbel oder Leitungen (Strom, Wasser, Gas) im Innenraum des Freizeitfahrzeugs anzubohren.

Bohrlöcher abdichten: Neben den passenden Schrauben (nicht zu lang!) samt Gegenplatten gehört auch Dichtmasse (Dekasyl MS-8 Dicht- und Klebstoff für Camper im Test) zum Standard-Equipment, wenn in die Außenwand gebohrt wird. Schließlich soll Feuchtigkeit weder in den Innenraum, noch das Dichtmaterial hinter der Alu- oder Gfk-Außenhülle gelangen.

Kederleiste befestigen: Ist alles in Position, kann die Kederleiste final befestigt werden. Anschließend sollte der Dichtmasse jedoch noch ausreichend Zeit zum Trocknen gelassen werden, bevor man die nächste Fahrt antritt.

Alternativ lassen sich Kederschienen auch am Caravan oder dem Teilintegrierten mit Alu- oder Gfk-Außenhülle ankleben. Wichtig hierfür: sauberes Arbeiten! Damit der Klebstoff hält, müssen sowohl Leiste als auch Anbaustelle sauber, fettfrei und trocken sein. Anschleifen hilft, dass der Klebstoff besser hält. Der große Vorteil vom Kleben statt Bohren ist, dass keine Bohrlöcher in der Wand zurückbleiben – und dadurch auch die Dichtigkeit nicht gefährdet wird. Nachteil des Klebens ist, dass der Klebstoff auf Dauer altert. Zudem ist eine geklebte Schiene nicht so stark belastbar, wie eine geschraubte.

​An Campingbussen und Campervans

Bei Campingbussen kommt die Kederleiste in der Regel auf das Dach. Daher sollte die Nutöffnung auch entweder 0° (sprich: waagerecht zum Dach) oder 45° betragen, damit das Zelt korrekt aufgespannt werden kann. Je nach Modell gibt es hier bereits Abdeckschrauben für Löcher von Transportsystemen auf dem Dach, wie etwa beim VW T5 und T6/T6.1). Einige Nachrüst-Anbieter haben Kederleisten mit exakt vorgebohrten Löchern im Angebot, die sich dann recht unkompliziert mit den Originalschrauben oder minimal längeren Schrauben aus dem Zubehör befestigen lassen. Wichtig: Abdichten nicht vergessen, damit kein Wasser in den Innenraum eintritt (so Feuchtigkeit im Auto entfernen).

Sollte das Fahrzeug keine Vorbohrungen haben, kann die Schiene ebenfalls wie beim Caravan gebohrt oder geklebt werden. Besonders beim Bohren ist jedoch genaues Arbeiten gefragt. Wer nicht selbst Hand anlegen mag, kann bei einer Fachwerkstatt für Campingfahrzeuge den Einbau gegen Bezahlung erledigen lassen. Tipp: Wer eine feste Markise auf Van oder Bus hat, hat bereits eine Kederleiste an Bord. Viele Kassettenmarkisen sind nämlich bereits serienmäßig mit einer Schiene (für etwa 5-mm-Keder) ausgerüstet.

Als günstige und einfache Alternative gibt es auch Magnetkederbänder, die per Magnet auf metallischen Dächern halten. Diese Lösung trägt allerdings relativ wenig Gewicht und ist auch nicht besonders sturmsicher. Dafür ist die Montage eine Sache von wenigen Sekunden.

Was ist ein Kederadapter?

Ein Kederadapter ist entweder zum Verbinden von Kedern und Schienen mit unterschiedlichen Größen oder zum Überbrücken von Distanzen – etwa zwischen der Schiene am Fahrzeug und dem Vorzelt – gedacht. Es handelt sich dabei um ein Stück Stoff mit zwei Kederbändern entweder gleicher oder unterschiedlicher Stärke. Damit ein Vorzelt an dem Adapter befestigt werden kann, benötigt man eine Doppelkederschiene – meist aus Kunststoff. Sets beinhalten bereits alle Komponenten.