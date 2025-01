Mini-Wohnwagen in Tränenform zum Heulen schön

In der Winterlandschaft setzt der Raidhoo Tundra in orangefarbener Außenlackierung einen unübersehbaren optischen Akzent.

Klein, aber oho: Der norwegische Mini-Wohnwagen Raidhoo Tundra misst gerade einmal 3800 mm in der Außenlänge, bringt aber fast alles mit, was man von einem modernen Caravan erwarten darf.

Mit dem Mini-Caravan Raidhoo Tundra (2024) in ungewöhnlicher Tränenform bedient ein norwegisches Start-up den wachsenden Markt von geländegängigen Ganzjahres-Wohnwagen. Wir haben uns das "Outdoor-Ei" aus GfK genauer angesehen. Hier alle Infos!

Preis: Mikro-Wohnwagen Raidhoo Tundra (2024) ab rund 27.500 Euro

Was ist schon der Elchtest, wenn man es gleich mit einem Vorschlaghammer probieren kann? Getreu dieses Motto zeigt ein nur rund 15 s langes Video des skandinavischen Herstellers (siehe unten), in der ein schweigsamer Mitarbeiter der jungen Start-up-Firma aus Norwegen mit landestypisch stoischer Ruhe mehrfach ausholt und mit einem stattlichen Hammer und aller Gewalt auf die Außenhaut des Raidhoo-Wohnwagens einschlägt (so unterscheiden sich Wohnwagen und Wohnmobil im Konzept). Und das, so das eigentlich Erstaunliche an dem kurzen Clip, ohne dass diese einen sichtbaren Schaden davonträgt!

Fraglos ein eindrucksvoller Beweis, wie robust der neuen Mini-Camper aus Glasfasermaterial (GfK) in Monocoque-Bauweise gefertigt sein muss. Derzeit schickt sich der rundum wasserdichte Wohnwagen namens Raidhoo Tundra (2024) an, auch auf dem deutschen Campingmarkt Fuß zu fassen (so unterscheiden sich die Campingfahrzeug-Klassen). Der Mini-Caravan misst 3800 mm in der Außenlänge, 1930 mm in der Breite und 1900 mm in der Aufbauhöhe. Unter dem Strich wiegt er nicht mehr als 750 kg. Damit kann er in Deutschland (wie im Rest der EU auch) problemlos und legal mit einem herkömmlichen Führerschein der Klasse B per Pkw gezogen werden (alles zu erlaubten Anhängelasten und Gespannklassen hier).

Die aerodynamisch günstige Tränenform soll dabei den Luftwiderstand reduzieren. Offroadreifen, die auf 15-Zoll-Alufelgen gezogen sind (so unterscheiden sich Leichtmetall- und Stahlfelgen), versprechen in Verbindung mit der hohen Bodenfreiheit Geländegängigkeit. Das Erstlingscamper-Werk der Norweger:innen, der Mikro-Wohnwagen Raidhoo Tundra (2024), ist zu einem Einstiegspreis ab rund 27.500 Euro bestellbar, wobei der Preis wechselkursbedingten Schwankungen unterliegt. Gezogen werden kann der Mini-Caravan aus dem hohen Norden von einem kleinen SUV oder sogar einem Elektroauto der Kompakt- oder Kleinwagenklasse.

Der Hammertest an der Caravan-Außenhaut des Raidhood Tundra im Video erklärt:

Innenraum: spartanische Einrichtung, Ausziehküche und clevere Details

Innen ist der Raidhoo Tundra (2024) vor allem eins: ganz schön kuschelig! Nur auf den aufrechten Gang sollte man nicht festgelegt sein, wenn man sich in seinem Inneren bewegen oder zur Nachtruhe auf die dreiteilige Matratze betten will. Die Innenraumhöhe der Wohnkabine beträgt gerade einmal 1,10 m. Das Bett bietet auf einer Liegefläche von 2,00 x 1,36 m zwei Personen überraschend viel Platz. Komplettiert wird der Wohnraum im Miniaturformat durch eine gut ausgestattete Ausziehküche im Heck, die sogar ein Edelstahlspülbecken und ein ausklappbares Zweiflamm-Kochfeld beherbergt (die besten Camping-Gaskocher in unserem Vergleichstest, hier) .

Foto: Raidhoo

Das Interieur und die Wandverkleidung des Raidhoo Tundra (2024) sind – wie könnte es anders sein bei dieser nordeuropäischen Herkunft – aus Polarbirkenholz gefertigt. Einer relativ schnell nachwachsenden Hartholz-Art, die laut Hersteller möglichst wenig Einfluss auf die Biodiversität hat, weil es ein standorttypisches Gewächs ist und somit hilft, Holz-Monokulturen zu vermeiden. Zudem, so heißt es aus Norwegen, soll für jede entnommene Polarbirke ein neuer Baum nachgepflanzt werden. Erklärtes Ziel des jungen Unternehmens aus Norwegen ist es nach eigener Aussage, "Wohnwagen von höchster Qualität und Flexibilität zu bauen, die darauf abzielen, Naturliebhabern und Campingfans, unvergessliche Outdoor-Erfahrungen zu ermöglichen." Zugleich, so heißt es weiter, stehen dabei umweltfreundliche Lösungen im Fokus.

Die handlichen Abmessungen in Kombination mit seinem geringen Gewicht machen den Raidhoo Tundra (2024) auch zum Caravan der Wahl beim Rangieren auf engen Campingplätzen oder beim Stehen auf sandigen oder feuchten Untergründen in der freien Natur. Anders als der Raidhoo Tundra (2024) würden schwere Wohnwagen herkömmlicher Mach- und Bauart auf ihnen schnell einsacken oder anderweitig an ihre Grenzen stoßen (diese Hubstützen zum Nachrüsten gibt es für Wohnwagen). Aufgrund seiner kompakten Maße lässt sich der Raidhoo Tundra (2024), wenn er gerade nicht benötigt wird, ohne Weiteres in einer Garage von normalem Pkw-Format unterbringen (wie man Garagen richtig beheizt).

Besondere Bauweise: GfK-Hülle aus einem Guss

Gegründet von einer Gruppe von Outdoor-Enthusiast:innen, die nach eigener Aussage beruflich tief in der Automobil- und Campingbranche verwurzelt sind, hat sich das Start-up-Unternehmen Radihoo mit Sitz in Orkanger in der norwegischen Provinz Trøndelag auf diese besondere Art von Mikro-Wohnwagen spezialisiert. Den Firmengründer:innen zufolge sind die outdoortauglichen Wohnanhänger in der charakteristischen Tropfenform bewusst darauf ausgelegt, "auch den härtesten norwegischen Winterbedingungen zu trotzen".

Konstruktiv eingelöst wird dieses Versprechen durch eine nahtlose GfK-Bauweise. Hersteller Raidhoo ist nach eigenen Angaben der einzige Caravan-Hersteller in Europa, der Wohnwagen auf diese Weise, quasi "aus einem Guss", fertigt: Technisch betrachtet, besteht die Außenhautkonstruktion aus einer hochfesten, einteiligen GfK-Hülle nach dem Monocoque-Prinzip. Diese ist bewusst so konstruiert, "dass Undichtigkeiten, wie sie branchenweit leider nicht unüblich sind, komplett vermieden werden", wie eine Firmensprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion betont.

Foto: Raidhoo

Ein 100-W-Solarpanel auf dem Dach soll nicht nur zur skandinavischen Mittsommernacht zusätzlich Betriebsstrom liefern, etwa für die LED-Leselampen. Gegen einen zunächst nicht konkret genannten Aufpreis lässt sich die Schlafplatzkapazität durch ein optionales Aufstelldach zusätzlich erweitern. Der Innenraum kann, nicht nur wegen seiner Türen auf beiden Seiten und vieler cleverer Einbauten wie Ausziehschubladen oder Seitentüren mit Staunetzen als Paradebeispiel für optimale Raumausnutzung durchgehen.

Zum Essen oder zum gemütlichen Beisammensein kann der Mittelteil der Matratze im Handumdrehen durch einen kleinen Tisch ersetzt werden. Unabhängig von der herrschenden Außentemperatur sollen eine Dieselstandheizung im Kombination mit einer speziellen Wandisolierung den Innenraum auf Wohlfühltemperatur bringen. Andererseits sollen eine Panorama-Dachluke und verdunkelbare Fenster, die mit Moskitonetzen versehen werden können, auch im bekanntermaßen kurzen, aber insektenreichen skandinavischen Sommer für Gemütlichkeit sorgen.