Der MG ZS EV fristete in Deutschland ein Nischendasein. Das soll sich mit der neuen Generation ändern, die unter dem ebenfalls neuen Namen MG S5 EV im Frühjahr 2025 an den Start geht. Dabei ist besonders der Preis interessant.

Preis: MG S5 EV (2025) ab 32.590 Euro

Neuer Name, neues Glück: Der MG S5 EV beerbt den MG ZS EV und soll an seinen Erfolg auf dem asiatischen Heimatmarkt anknüpften. In Deutschland konnte sich das elektrische SUV nur bedingt durchsetzen: In den vier Jahren Bauzeit von 2021 bis einschließlich 2024 wurden nur rund 8590 Einheiten neu zugelassen. Abhilfe schaffen soll der Nachfolger schaffen. Zum Marktstart steht der MG S5 EV in drei Varianten zur Wahl: als Comfort Standard Range (ab 32.590 Euro), als Comfort Long Range (ab 36.090 Euro) und als Luxury Long Range (ab 38.590 Euro). Damit ist das asiatische Elektroauto teils deutlich günstiger als so mancher Verbrenner im Konkurrenzumfeld wie beispielsweise der VW Tiguan, der ab 42.850 Euro im Konfigurator steht (alle Preise: Stand Mai 2025).

Antriebe: Bis zu 480 km Reichweite

Die Antriebstechnik des MG S5 EV (2025) basiert auf der modular skalierbaren MSP-Plattform von MG. Die Long-Range-Versionen mit 64-kWh-Batterie liefern eine maximale Reichweite von bis zu 480 km (WLTP), während das Modell mit kleiner 49-kWh-Batterie 310 km Reichweite schafft. Um den Batterieladestand von zehn auf 80 Prozent zu bringen, braucht das Elektroauto an der DC-Ladestation zwischen 24 min (49 kWh) und 28 min (64 kWh). Die Ladeleistung beträgt dabei bis zu 139 kW. Der Elektromotor selbst mobilisiert 170 kW (231 PS) und generiert 350 Nm Drehmoment. Den Sprint von null auf 100 km/h gibt MG im Falle des Comfort Long Range mit 6,3 s an.

Zur Effizienzsteigerung kombiniert MG das Bremssystem mit dem sogenannten Kinetic Energy Recovery System (KERS), das beim Verzögern Bremsenergie zurückgewinnt (Rekuperation). Darüber hinaus sollen reibungsoptimierte Radlager den Rollwiderstand gegenüber bisherigen Modellen um bis zu 25 Prozent senken.

Exterieur: Neues, aber weiterhin unaufgeregtes Design

Optisch knüpft der MG S5 EV (2025) zwar an seinen Vorgänger an, zeigt sich im Detail allerdings durchaus eigenständig. Die Front wird von den weit oben platzierten Scheinwerfern dominiert, während der geschlossene Kühlergrill auf den rein elektrischen Antrieb hinweist. Im Profil zeigt sich eine geschwungene Linienführung, die den S5 deutlich von seinem Vorgänger ZS abgrenzt. Ebenfalls neu: die durchgehende Rückleuchte unterhalb der Heckscheibe. Ab Werk rollt der S5 EV in der Ausführung Comfort auf 17-Zoll-Leichtmetallrädern, das Luxury-Modell erhält 18-Zoll-Felgen.

Interieur: Moderner & klar strukturierter Innenraum

Foto: MG

Der Innenraum des MG S5 EV (2025) wird von einem zentral positionierten 12,8-Zoll-Touchscreen dominiert. Hinzu kommt ein 10,25-Zoll-Fahrerdisplay. Die Bedienung erfolgt über eine Kombination aus Touch- und klassischen Tasten für Klima, Infotainment und Warnblinkanlage. Die flache Batterie ermöglicht so eine niedrige Bodenhöhe, was sich positiv auf das Raumangebot auswirkt. Die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 60:40 umklappbar. Das Kofferraumvolumen reicht von 453 bis zu 1441 l bei umgelegter Rückbank. Ergänzt wird der Stauraum durch ein variables Ladebodenkonzept, Taschenhaken, Netztaschen und Befestigungspunkte.

In der Luxury-Variante kommen zweifarbige Ledersitze mit eingeprägtem MG-Muster, Softtouch-Oberflächen und Applikationen in Wildlederoptik hinzu. Beide Ausstattungslinien verfügen über einen sechsfach verstellbaren Fahrersitz, einen vierfach verstellbaren Beifahrersitz sowie Sitz- und Lenkradheizung. Zusätzlich bietet der Luxury unter anderem abgedunkelte Scheiben und eine Lendenwirbelstütze.

Fahreindruck: Platz und Komfort zum fairen Preis

Mit großzügigem Platzangebot, komfortabler Auslegung und einem konkurrenzfähigen Antrieb stellt der MG S5 EV eine pragmatische Alternative im Segment dar. Besonders in Hinblick auf die Preisgestaltung: Mit einem Einstiegspreis von 37.990 Euro inklusive Batterie liegt er unterhalb vieler vergleichbarer Modelle – auch solcher mit Verbrennungsmotor wie etwa dem VW Tiguan.

Von Thomas Geiger