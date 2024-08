Rallyelegenden im Hot Wheels-Set

Die Lackierung lehnt sich an das Rothmanns-Design an.

Hot Wheels hat ein weiteres Premium-Set herausgebracht. Es umfasst drei Rallye-Boliden und einen Trailer, darunter der MG Metro 6R4, der Lancia Delta Integrale und der Ford RS200. Wir zeigen die Autos im Detail und nennen den Preis.

Die Premium-Linie von Hot Wheels ist bekannt für ihre hochwertigen und detaillierten Fahrzeuge. Sie unterscheidet sich von den Standard-Hot Wheels, Mainline genannt, durch einen Vollmetallkörper, eine Gummibereifung und durch eine hochwertige Lackierung. Gerade unter Sammler:innen sind die Premium-Modelle deshalb besonders begehrt. Und gerade die dürfen sich nun freuen, denn Hot Wheels hat ein weiteres Premium-Set auf den Markt gebracht. Es beinhaltet drei legendäre Rallyefahrzeuge und einen passenden Trailer, um die Fahrzeuge zu transportieren – das innere Spielkind jubelt vor Begeisterung.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um den MG Metro 6R4, den Lancia Delta Integrale und um den Ford RS200. Das Zugfahrzeug ist ein unlizenziertes Produkt, Rally Hauler genannt, und besteht aus einem Offroadvan und einem Anhänger. Das Set ist bereits seit Anfang 2024 in Deutschland auf dem Markt und in den meisten Spielwarenläden bereits nicht mehr zu finden. Das ist typisch für Modelle von Hot Wheels und Matchbox: Jeden Monat kommen neue Autos und Sets heraus. Das Angebot wechselt also durchgehend und eingefleischte Sammler:innen sind entsprechend oft auf der "Jagd" nach neuen Modellen. Online gibt es dennoch genügend Anlaufstellen, um an das gezeigte Premium-Set heranzukommen. Der Preis variiert dabei je nach Anbieter und liegt etwa zwischen 30 und 50 Euro (Stand: Juli 2024).

Der MG Metro 6R4 von Hot Wheels im Detail

Der Hot Wheels MG Metro 6R4 ist dem Original aus dem Rallyesport nachempfunden. Das Premium-Modell besitzt typischerweise eine Vollmetall-Karosserie und steht dabei auf weißen Vielspeichen-Felgen. Wie es sich für ein Rallyeauto aus der Gruppe B gehört, hat auch die Miniatur eine breite Karosserie und zeigt üppige Verspoilerungen an Front und Heck. Dabei sind die Frontscheinwerfer und der große Frontspoiler nicht Teil der Karosserie und in Plastik gehalten. Die Lackierung ist an die Rothmanns-Lackierung bekannter Rennfahrzeuge angelehnt und zitiert sie mit einer blau-weißen Karosserie und mit den charakteristischen rot-gelben Streifen auf der Gürtellinie des Modells. Schöne Details sind unter anderem die lackierten Logos, die Halterungen des Kofferraumdeckels und der Überrollkäfig (gut, beim Modell ist es eher ein Überrollbügel).

Der MG Metro 6R4 ist ein noch recht neues Modell im Sortiment des Spielwarenherstellers und erst seit 2022 auf dem Markt, wobei es im gezeigten Rallye-Set erst die zweite Variante des Metro 6R4 ist. Beide Varianten sind Premium-Modelle. Als Mainline-Modell ist der Metro 6R4 bis Juli 2024 noch nicht erschienen.

Der Lancia Delta Integrale von Hot Wheels im Detail

Auch der Lancia Delta Integrale kommt als Premium-Modell mit einer Metallkarosserie samt Metall-Bodenplatte und mit einer Gummibereifung daher. Die Karosserie des Wagens ist bei weitem nicht so breit gezeichnet wie beim MG, dennoch zeigt der Lancia Delta Integrale von Hot Wheels einen breiten Stand mit weit ausgestellten Reifen und mit breiten Backen. Für Motorsport-Flair sorgen bei der Miniatur der steil nach oben stehende Heckflügel und die Räder selbst, die an weiße Turbofan-Felgen erinnern. Die Lackierung orientiert sich an der legendären Martini-Lackierung realer Lancia-Rennwagen. Besonders die Front schaut beim Modell besonders detailliert aus, da hier viele Kühlöffnungen in Schwarz gehalten sind, was für einen gewissen Realismus in dieser Größe sorgt.

Der Lancia Delta Integrale von Hot Wheels ist kein neues Modell als solches: Bereits 2021 kam die erste Variante in den Basis-Modellen von Hot Wheels (Mainlines) heraus und erschien seitdem in mehreren Varianten (andere Farben und Felgen). Mit dem gezeigten Rallye-Set debütiert der Lancia Delta Integrale in der Premium-Serie.

Der Ford RS200 von Hot Wheels im Detail

Das Miniatur-Modell des legendären Ford RS200 zeigt sich in einer auffälligen blau-weißen Lackierung. Hot Wheels zitiert mit dem Design die realen Rallye-Boliden aus den späten 1980er-Jahren. Das Modell ist auffällig breit gestaltet. Die Kotflügel sind deutlich präsenter als beim realen Vorbild und das Modell steht deutlich breiter dar. Die Felgen mit goldenem Stern sowie mit silberglänzendem Kranz erinnern an bekannte BBS-Fabrikate. Schön ist hier zu sehen, dass die Räder nicht überproportional groß geraten sind (das passiert bei Hot Wheels-Modellen öfters). Auch die detaillierten Scheinwerfer fallen positiv auf. Wie für ein Premium-Modell üblich, hat auch der RS200 einen Vollmetall-Body und die entsprechende Gummibereifung.

Der Ford RS200 von Hot Wheels ist in diesem Rallye-Set keine Neuerscheinung. Das Modell befindet sich bereits seit 2020 im Sortiment des Spielwarenherstellers und kam bereits in mehreren Premium-Varianten sowie in diversen Sonderserien. Als Mainline-Modell erschien der Ford RS200 bis Juli 2024 noch nicht. Ebenfalls 2024 erschien eine cleane Variante des RS200 in einem Fast-and-Furious-Sortiment. Hierbei verzichtet Hot Wheels auf ein auffälliges Racing-Dekor und bringt den Rallye-Boliden in einer weißen Lackierung. Er ist besonders für Sammler:innen interessant.



Der Rally Hauler von Hot Wheels im Detail

Wie in jedem Hot Wheels Collector Set befindet sich auch im Rallye-Set neben den drei Fahrzeugen auch ein Trailer, der auch Autos aufnehmen kann. In diesem Fall ist es der Rally Hauler, der eine eher besondere Zugmaschine im Sortiment darstellt. Denn es besteht aus dem Rally Van und dem Rally Trailer, die voneinander getrennt werden können. Van und Anhänger sind keine lizenzierten Produkte, daher haben sie auch ausgedachte Namen. Der Rally Van von Hot Wheels erinnert an einen Kastenwagen aus den 1980er-Jahren. Er ist kastig gestaltet, mit einer kurzen Motorhaube und einem hohen Dachgepäckträger. Das Design erscheint ebenfalls im Stile der 80er-Jahre, mit einer weiß-schwarzen Lackierung, die von rot-blauen Streifen entlang der Gürtellinie flankiert wird. Diverse Sponsorenaufkleber sowie die Hot Wheels-Logos komplettieren die Optik. Dank der Anhängerkupplung lässt sich ohne Probleme sowohl der im Set enthaltene Rally Trailer als auch andere Anhänger aus dem Hot Wheels-Sortiment ankoppeln. Apropos: Sowohl der Trailer als auch der Van haben eine Vollmetall-Karosserie und die Gummibereifung, die für Premium-Modelle typisch sind. Der Hänger ist in einem schlichten Schwarz gehalten und kann ein Fahrzeug aufnehmen. Ein Eyecatcher ist der angedeutete Feuerlöscher im Vorderteil des Hängers.

Die Vorbilder: MG Metro 6R4, Lancia Delta Integrale und Ford RS200

Alle drei Premium-Fahrzeuge bilden jeweils reale Fahrzeuge nach, die mehr oder weniger bekannt sind. Definitiv ein Exot ist der MG Metro 6R4, ein Rennwagen aus dem Rallyesport mit einem Sechszylinder-Mittelmotor und mit bis zu 700 PS (515 kW) Leistung. Der Gruppe-B-Renner aus den 1980er-Jahren hatte bis auf den Namen quasi nichts mehr mit der Straßenvariante zu tun, die unter verschiedenen Namen wie Austin Metro, MG Metro und Rover Metro vertrieben wurde. Funfact: Er sollte eigentlich den überaus erfolgreichen Austin Mini beerben, der dann aber zehn weitere Jahre nach Produktionsstart des Metro weiter gebaut wurde.

Der Lancia Delta Integrale ist dabei schon ein deutlich bekannterer Begriff und erlangte durch den Rallyesport weltweiten Ruhm. Nachdem Lancia das Potenzial seines Delta im Rallyesport erkannte, wurde das Fahrzeug stetig weiterentwickelt. Zunächst als Delta HF, wurde ab 1987 der Delta HF Integrale das Homologationsmodell der Rallye-Boliden. Während seiner Laufbahn wurden sowohl die Straßen- als auch die Rennsportwagen ständig verbessert und in etlichen (Leistungs-)Varianten herausgebracht. Der Lancia Delta S4 stellt die wohl extremste Ausbaustufe dar – mit bis zu 653 PS (480 kW) und 4,8 Bar Ladedruck legte der Renner mit 2,4 s auf 100 km/h Fahrleistungen auf Formel-1-Niveau auf die Schotterpiste hin.

Fast noch berüchtigter als der Lancia ist der Ford RS200, der ebenfalls in den 1980er-Jahren in der Gruppe-B des Rallyesports mitmischte. Anders als die zuvor genannten Modelle wurde der RS200 von Grund auf für den Rallyesport konzipiert und basierte nicht auf einem etwaigen Serienmodell. Die entstandenen Rennwagen waren bis zu 500 PS (378 kW) stark und fuhren bis 1986 in der Rallye-WM mit, ehe sie aufgrund einer Reihe tragischer Unfälle von der FIA verboten wurde. Die zur Homologation benötigten Straßenmodelle sind mit einer Leistung von 250 PS (184 kW) deutlich ziviler motorisiert. Bei einem Leergewicht von 1050 kg reicht das dennoch für beachtliche Fahrleistungen. 200 Straßenmodelle waren geplant, davon wurde ein Teil des Bestandes als Ersatzteilespender zurückgehalten. Mehr als 150 Stück dürften den Weg nicht zur Kundschaft gefunden haben, was den RS200 heute zu einem der begehrtesten und teuersten Ford-Modellen macht.