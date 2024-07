MG präsentiert den EHS-Nachfolger

Auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 präsentiert der britische Hersteller MG sein neues SUV HS, das als Nachfolger des erfolgreichen MG EHS an den Start gehen wird. Wir nennen alle Infos zum kommenden SUV. Der Marktstart soll im Herbst 2024 erfolgen.

Preis: MG HS (2024) ab rund 40.000 Euro?

MG feiert 2024 sein 100-jähriges Jubiläum und beschenkt sich mit neuen Modellen. Neben der Studie CyberGTS zeigt der Hersteller auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 auch ein serienreifes Modell, den MG HS. Das SUV setzt dabei ganz auf Hybridtechnik und soll den durchaus erfolgreichen MG EHS beerben. Es sind zwei Versionen geplant: Das Standardmodell und ein Luxury-Modell, das mit einer hochwertigeren und üppigeren Ausstattung aufwartet. Einen Preis nennt MG noch nicht. Der Vorgänger MG EHS kostete zuletzt (2023) 38.990 Euro und ist nicht mehr bestellbar. Der MG HS dürfte sich in ähnlichen Preisregionen einordnen und soll noch im Herbst 2024 auf den Markt rollen – wenn auch vorerst nur in Österreich. Ob und wann der MG HS dann auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist unklar (Stand: Juli 2024).

Antriebe: PHEV mit über 100 km Reichweite

Der MG HS (2024) greift in beiden Varianten (Standard und Luxury) auf denselben Hybridantrieb zurück. Er setzt sich aus einem 143 PS (105 kW) starken 1,5-l-Benzinmotor und einem E-Motor mit 135 kW (184 PS) Leistung zusammen. Eine Systemleistung nennt MG an dieser Stelle nicht. Der Elektromotor wird von einer 21,4 kWh großen Batterie und einem 61 kW starken Generator gespeist. So sollen rein elektrische Reichweiten von über 100 km möglich sein. Weitere Technikdetails sind noch nicht bekannt.

Exterieur: HS übernimmt die neue Designsprache von MG

Mit dem MG HS (2024) überträgt der britische Hersteller auch seine neue Designsprache auf das SUV, die er dem MG3 eingeführt hat. Dazu zählen etwa der große Kühlergrill und die sportlich gestalteten seitlichen Kühlöffnungen an der Front. Die schmalen Scheinwerfer ziehen sich weit nach hinten und gehen in die Schulterlinie über, die sich wiederum bis in die Heckleuchten streckt. Mit einer Länge von 4636 mm, einer Breite von 1890 mm und einer Höhe von 1663 mm ist der HS deutlich länger und breiter als sein Vorgänger. Gleichzeitig zeichnet MG das SUV auch deutlich flacher, was für ein dynamischeres Erscheinungsbild sorgt.

Interieur: Modern und digital

Foto: MG

Im Innenraum des MG HS (2024) geht es ebenso modernisiert weiter: Im Armaturenbrett sitzen zwei 12,3 Zoll große Bildschirme. Der Zentralbildschirm ist dem Infotainment gewidmet, mit Live-Navigationsdiensten einschließlich Wetter, Live-Verkehrsupdates, Zugriff auf Amazon Music und Smartphone-Konnektivität über Android Auto und Apple CarPlay. Der zweite Bildschirm hinter dem Lenkrad zeigt der Person am Steuer relevante Fahrdaten an und lässt sich in drei Anzeigemodi konfigurieren. Die Luxury-Ausstattung punktet zudem mit kabellosen Smartphone-Lademöglichkeiten im Cockpit. Das Kofferraumvolumen beträgt zwischen 441 l und 1291 l bei umgelegter Rücksitzbank. Trotz der niedrigeren Dachlinie betont MG, den Innenraum effizienter und Funktionaler gestaltet zu haben, als es beim Vorgänger der Fall war. Ein Test wird zeigen, wie sich das auf das Raumangebot tatsächlich auswirkt – Stichwort Kopffreiheit.