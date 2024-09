Der neue MG HS zeigt sich rundum verbessert

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Bei unserer ersten Testfahrt fühlt sich der MG HS geschmeidig, reaktionsschnell und angenehm zügig an.

Abgesehen davon ist das Interieur jedoch ansprechend gestaltet und fühlt sich auf Augenhöhe mit teureren Konkurrenten an.

Der stark verbesserte MG HS (2024) ist jetzt ein preiswertes und vor allem unkompliziertes SUV, wie unsere erste Testfahrt zeigt.

Obwohl der vorherige MG HS uns Motorjournalist:innen nicht sonderlich überzeugt hat, war die Kundschaft offensichtlich anderer Meinung, denn der Kia Sportage-Konkurrent hat sich beispielsweise in Großbritannien still und leise zu einem der meistverkauften Autos entwickelt. Und während der beeindruckende MG4 und der neue MG Cyberster die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind es die vernünftigen Verbrenner-Crossover, welche die Verkaufszahlen bringen, vor allem der HS. Als Konkurrent des Nissan Qashqai gab es ihn zum Preis eines Juke. Und auch wenn die Neuauflage teurer wird, ist sie noch immer ein preislich gesehen sehr gutes Angebot. Ein Grund mehr, sich den neuen MG HS (2024) einmal genauer anzuschauen.

Erste Testfahrt mit dem neuen MG HS (2024): Modernes SUV mit Platz

Bei der ersten Testfahrt fällt auf, dass der neue MG HS (2024) größer ist als zuvor, ein aufgewertetes Interieur und neue Antriebsoptionen erhalten hat. Innen und außen erfüllt er viele der Anforderungen, die an ein mittelgroßes SUV des Jahres 2024 gestellt werden: ein großer Kühlergrill, eine Lichtleiste, ein leicht coupéhaftes Heck, zwei 12,3-Zoll-Bildschirme, nur wenige physische Tasten und ein abgeflachtes Lenkrad. Der HS leidet jedoch auch unter den typischen automobilen Ärgernissen des Jahres 2024: Alarmtöne und Benachrichtigungen, die ständig piepen und die Ablenkung verstärken, die durch die vielen über den zentralen Touchscreen zu bedienenden Funktionen ohnehin schon aufkommt. Abgesehen davon ist das Interieur jedoch ansprechend gestaltet und fühlt sich auf Augenhöhe mit teureren Konkurrenten an. Es gibt eine umfangreiche Serienausstattung, einen großen Kofferraum und viel Platz auf den Rücksitzen.

Derzeit stehen ein 1,5-l-Turbo-Benziner mit vier Zylindern oder ein Plug-in-Hybrid zur Auswahl, wobei 2025 noch ein Vollhybrid folgen soll. Alle Modelle sind Fronttriebler. Man kann zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder – wie in unserem Testwagen – einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) wählen. Das Getriebe ist das schwächste Glied in der Kette und wirkt besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten träge. Selbst mit vorsichtiger Fahrweise ist es schwer, einen Verbrauch von 7,1 l auf 100 km zu erreichen – zu viel für ein nicht sonderlich sportliches Verbrenner-SUV dieser Größe mit 169 PS (125 kW) und 275 Nm Drehmoment. MG verbessert seine Motoren zwar ständig, sie sind aber immer noch nicht so gut wie die der besten Konkurrenten. Die bessere Wahl ist deshalb der Plug-in-Hybrid, der sich im Vergleich zum alten Modell um Welten verbessert zeigt. Der Benzinmotor leistet hier 143 PS (105 kW) und der Elektromotor fügt 135 kW (184 PS) hinzu.

Das Fahrgefühl kommt dem eines Elektroautos sehr nahe: Bei unserer ersten Testfahrt fühlt sich der MG HS (2024) nämlich geschmeidig, reaktionsschnell und angenehm zügig an. In 6,8 s beschleunigt das SUV von Null auf 100 km/h. Die Batterie unter dem Kofferraumboden – ohne den Kofferraum selbst zu beeinträchtigen – ist mit 24,7 kWh für einen Plug-in-Hybriden riesig. Sie ermöglicht eine sehr gute elektrische Reichweite von 103 km (Werksangabe). Unabhängig vom Antrieb fährt sich der HS nun viel besser. Das Lenkgefühl ist verbindlicher und das Fahrwerk weniger holprig. Besonders der Plug-in-Hybrid, der ein überarbeitetes Set-up erhält, um das zusätzliche Gewicht zu bewältigen, fühlt sich geschmeidig und stabil an, wo das alte Modell es nie tat. Wind- und Abrollgeräusche unterdrückt das SUV außer auf dem rauesten Asphalt gut

Von Ted Welford (übersetzt von Johannes Beck)

Technische Daten des MG HS (2024)

CAR 9/2024 MG HS (2024) Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1496 cm³;

1 permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Vorderrad Systemleistung 226 kW/307 PS Systemdrehmoment 432 Nm Kapazität 24,7 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4670/2066 (1890)*/1663 mm Leergewicht/Zuladung 1737/459 kg Kofferraumvolumen 441/530-1484 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,8 s Höchstgeschwindigkeit 164 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP kombiniert) 0,54 l S Elektrische Reichweite 103 km Kaufinformationen Grundpreis ca. 37.000 € Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel