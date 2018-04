Obwohl der GLS vor allem in Amerika und China hoch im Kurs steht, ist zum Beispiel vom Plug-In-Hybriden keine Rede. Stattdessen hält Daimler lieber am Diesel fest und bietet wie eh und je den GLS 350d mit 258 PS an. Zwar weiß auch ...

An Form und Format ändert sich genauso wenig wie an der Konfiguration des 5,13-Meter-Riesen, der auf Wunsch drei elektrisch verstellbare Sitzreihen für bis zu sieben Insassen bietet und durch seine ebenfalls elektrische Heckklappe zwischen ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 5130/1934/1850 mm Leergewicht 2445 bis 2580 kg Leistung von 258 bis 455 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 75.154 Euro

Mercedes wappnet 2016 den vormaligen GL als GLS für seine Mission gegen Q7 und den Bentayga. Nach dem Motto: Der Stern gibt die Richtung vor, und zwar für einen Preis ab 75.154 und 97.467 Euro in der Top-Motorisierung GLS 500 4MATIC.

Als letzten Akt ihrer großen SUV-Offensive bringen die Schwaben den Mercedes GL S(2016) mit frisch geschminktem Gesicht, Motoren mit mehr Leistung und weniger Verbrauch sowie mit einem aufgehübschten Innenleben in Stellung. Und mit einem neuen Namen. Denn um die Nähe zur S-Klasse zu betonen, rollt der Allradler unter dem Label GLS vor. Auf die Preise schlägt das allerdings kaum durch: Die steigen nur um tausend Euro und beginnen künftig bei 75.154 Euro. Wer angesichts der dramatisch verschärften Konkurrenzsituation tiefgreifende Veränderungen erwartet hat, den muss Mercedes erst einmal enttäuschen. An Form und Format ändert sich genauso wenig wie an der Konfiguration des 5,13-Meter-Riesen, der auf Wunsch drei elektrisch verstellbare Sitzreihen für bis zu sieben Insassen bietet und durch seine ebenfalls elektrische Heckklappe zwischen 680 und 2300 Liter Ladung verschlingt. Einzelsitze oder gar die Maybach-Sessel im Fond sucht man genauso vergebens wie Office-Pakete oder eine erweiterte Multi-Media-Ausstattung. Stattdessen gibt es am Mercedes GLS (2016) ein wenig Politur für Stern und Schürzen und mächtigere Streben im Grill. Innen prangt auf dem Mitteltunnel das Touchpad aus der C-Klasse, über der Mittelkonsole thront ein größerer Bildschirm und vor den neuen Instrumenten haben die Entwickler ein nobleres Lenkrad montiert.

