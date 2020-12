Dass aus dem Einstieg auch im übertragenen Sinne ein Aufstieg wird, liegt am noblen Interieur des Maybach, der seine Passagiere in einem Kokon aus Lack und Leder lockt.

SUV im Smoking: Als Maybach wird der GLS zum Cullinan-Kontrahenten. Wir haben den neuen Mercedes-Maybach GLS (2020) zur ersten Testfahrt ausgeführt!

Der neue Mercedes-Maybach GLS (2020), den wir erstmalig zu einer Testfahrt entführen dürfen, markiert gewissermaßen das Ende einer Leidenszeit: Nicht, dass sich GLE, GLS oder G-Klasse schlecht verkauften, aber das Feld der SUV für Sehr-Viel-Besserverdiener überließen die Schwaben bis dato Bentley mit dem Bentayga und Rolls-Royce mit dem Cullinan. Das ändert sich nun, wenn der GLS erstmalig auch als Maybach auf den Markt kommt – gut zu erkennen am prunkvollen Maybach-Kühlergrill im Nadelstreifen-Design und dem Chrom vor den Lufteinlässen. Noch mehr hebt sich das SUV nur noch durch die für Maybach typisch gewordene Zweifarblackierung ab. Der Clou sind aber viel eher die beiden riesigen Trittbretter von mehr als zwei Metern Länge und 20 Zentimetern Breite, die sich samt LED-Beleuchtung unter dem Wagenboden hervorschieben, sobald sich die Türen öffnen. Zusätzlich senkt sich die Luftfederung um drei Zentimeter ab. Dass aus dem Einstieg auch im übertragenen Sinne ein Aufstieg wird, liegt am noblen Interieur des Maybach, der seine Passagiere in einem Kokon aus Lack und Leder lockt. Statt der bis zu fünf Sitzplätze sind im Fond des neuen Mercedes-Maybach GLS (2020) nur zwei Loungeliegen montiert – mit über einem Meter Beinfreiheit davor und einer riesigen Konsole für Barfach, Klapptische und Kleinkram zwischen ihnen. Der Rücken wird fein massiert und klimatisiert, um die Nase weht der Duft von Osmanthusblüten, zarten Ledernoten und würzigem Tee und die Welt verschwindet hinter Isolierglas und schwarzen Vorhängen, die auf Knopfdruck vor die Scheiben surren. Und damit auch wirklich nichts diese Ruhe stört, hat Mercedes eine massive Trennwand zum Kofferraum eingezogen. Sie kostet zwar Laderaum und Flexibilität, schluckt dafür aber auch den letzten Rest an Schall.

Erste Testfahrt mit dem neuen Mercedes-Maybach GLS (2020)