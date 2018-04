Genau wie die S-Klasse Limousine soll der GLS in seiner nächsten Generation auch in einer Variante des jungen Labels Mercedes-Maybach angeboten werden und dann noch mehr Exklusivität bieten.

Der Mercedes-Maybach GLS soll das erste SUV der Luxusmarke werden, auf der Peking Auto Show 2018 (29. April bis 4. Mai) geben die Schwaben einen ersten Ausblick. Wie das Luxus-SUV aussehen könnte, zeigt eine erste Illustration!

Der Mercedes-Maybach GLS, der als Studie auf der Peking Auto Show 2018 (29. April bis 4. Mai) erstmalig halbwegs habhaft wird, ist nur ein weiterer Beweis, dass sich extremer Luxus und Offroad-Charakter nicht ausschließen müssen. Im Ankündigungs-Foto und dem zugehörigen Facebook-Video zeigen die Schwaben das Interieur des künftigen SUV, etwa Details des Armaturenbretts, des dreispeichigen Lederlenkrads und der blauen Akzente. Mit dem Luxus-SUV von Mercedes kündigt sich für 2019 nun ein weiterer Luxus-Kraxler an, der um den inoffiziellen Titel des edelsten SUVs der Welt kämpfen soll. Zwar ist der GLS schon von Haus aus besonders hochwertig und nicht nur aus Stuttgarter Sicht die S-Klasse fürs Gelände, aber Raum für Verbesserungen gibt es schließlich immer. Genau wie die S-Klasse Limousine soll der GLS in seiner nächsten Generation auch in einer Variante des jungen Labels Mercedes-Maybach angeboten werden und dann noch mehr Exklusivität bieten. Ob die Schwaben ihr Luxus-SUV für das volle Maybach-Programm auch strecken werden und wir uns folglich auf eine Mercedes GLS Langversion freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Auf rund 5,20 Meter Länge ist aber ohnehin genügend Raum vorhanden, um neben den beiden Insassen in der ersten Reihe auch die Passagieren im Fond mit einem fürstlichen Platzangebot zu verwöhnen. Bequeme Einzelsitze wie in den Luxusvarianten der S-Klasse sind dann natürlich auch im Mercedes-Maybach GLS zu erwarten. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf der Peking Auto Show 2018

Mercedes-Maybach SUV als Studie im Teaser-Video:

Mercedes-Maybach GLS auf Peking Auto Show 2018