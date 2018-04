Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauarten Limousine Abmessungen (L/B/H) 4299–4367/1780/1417–1433 Leergewicht: 1370–1555 kg Leistung 102-381 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis 23.746 Euro

Grell und giftig strahlt der Stern über dem Mercedes A-Klasse Facelift (2015), das zum Preis ab 23.746 Euro an den Start geht. Mehr Power und neueste Technik darf in der hart umkämpften Kompaktklasse natürlich nicht fehlen.

Das Mercedes A-Klasse Facelift (2015) lässt den kleinsten Stern am Himmel der Schwaben zum Preis ab 23.746 Euro noch frecher und forscher strahlen, als er ohnehin schon ist. Denn mit der Modellpflege bringen die Entwickler nicht nur die Ausstattung auf Vordermann und bieten zum Beispiel den neuesten Stand der Smartphone-Integration auf einem noch größeren Bildschirm oder Sitze mit serienmäßig ausziehbaren Beinauflagen, sondern vor allem die Design-Abteilung "Colour and Trim" treibt es buchstäblich bunt: So gibt es nicht nur das kraftstrotzende Motorsport-Edition mit petrolgrünen Anbauteilen und einem markanten AMG-Spoiler, sondern man kann den Innenraum jetzt zum Beispiel in giftgrün oder grellrot illuminieren. Und wer seine Farbenfreude auch nach außen tragen möchte, bekommt für das Mercedes A-Klasse Facelift (2015) künftig knalligere Lacke denn je.

Preis des Mercedes A-Klasse Facelift (2015)

Auch unter der Haube wird das Mercedes A-Klasse Facelift (2015) der Rolle als Modell für die jungen Wilden gerecht und legt gerade deshalb noch einmal nach: Die Leistung des A 220d wächst auf 177 PS, der A 250 bekommt 218 PS und ein Launch-Assist für die Doppelkupplung garantiert den perfekten Kavalierstart. Kein anderes Modell macht den ungestümen Tatendrank des Bonsai-Benz aber so deutlich wie der A 45 AMG, der sich von der Konkurrenz partout nicht vom Thron stoßen lassen will. Mit Blick auf Audi RS3 & Co. hat die schnelle Truppe aus Affalterbach ihr Einstiegsmodell deshalb noch einmal ins Fitnessstudio geschickt und aus dem 2,0-Liter-Turbo jetzt 381 PS gekitzelt. Das reicht nicht nur für einen um vier Zehntel verkürzten Sprintwert von 4,2 Sekunden, sondern vor allem sichert das der Mercedes A-Klasse (2015) wieder den Titel als stärkstes Modell in der Kompaktklasse. Die Top-Sprintwerte fordern aber auch ihren Preis, so ist die AMG-Version mit 40.947 Euro Einstiegspreis fast doppelt so teuer wie das Basis-Modell.

A-Klasse Facelift (2015) individueller denn je

Doch keine Sorge: So gerne die Schwaben bei dem Mercedes A-Klasse Facelift (2015) die Muskeln spielen lassen und fast schon zwanghaft auf die ewige Jugend setzen, haben sie längst gelernt, dass es nicht alle Kunden hart und sportlich lieben. Selbst wenn die A-Klasse-Käufer das niedrigste Durchschnittsalter bei Mercedes haben. Deshalb haben die Entwickler ein Einsehen mit Schattenparken, Spritsparern und Langsamfahrern: Wer es gerne gemütlich mag, bekommt deshalb mit dem Update zum ersten Mal in der A-Klasse variable Dämpfer mit mehr Komfort auf Knopfdruck. Wenn es um den Verbrauch geht, wird der A180d mit einem Normwert von 3,5 Litern künftig zur ersten Wahl. Und wer aufs Geld schaut, für den gibt es als neues Einstiegsmodell künftig einen A160 mit 102 PS.

