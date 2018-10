... Tarnfolie gehüllt, deuten die breiteren Radhäuser bereits an, dass der Kompaktsportler an Masse zugelegt hat.

Eine erste Illustration des Mercedes-AMG A 45 (2018) geistert seit geraumer Zeit durchs Netz. Als Erlkönig bringt der Schwabe aber auch schon die Tarnfolie zum Flattern. Über 400 PS und ein 4Matic-Antrieb mit Drift-Modus sind im Gespräch!

Wie der Mercedes-AMG A 45 (2018) aussehen wird, ist noch unbekannt. Auf Basis des frisch vorgestellten Standardmodells aber liefert uns Photoshop-Künstler X-Tomi Design schon eine erste, recht konkrete Vorstellung davon, was der Titel AMG für die Außenhaut des kommenden Kompaktsportlers bedeutet könnte: Wie schon beim stark verkleideten Erlkönig sind breitere Radhäuser zu erkennen. Der Fahrer scheint im neuen Modell nochmals eine Etage tiefer zu sitzen. Die Front des gesichteten Erlkönigs blieb zum Teil unverkleidet und gab daher den Blick auf die AMG-typischen Längsstreifen eines Panamericana-Grills frei. Den hat X-Tomi Design bei seiner Zeichnung nicht mit aufgenommen, dafür die größeren Lufteinlässe, die sich beim Testfahrzeug gut erkennbar abbilden. Und weil die neue A-Klasse von ihrem Charakter her insgesamt dynamischer und sportlicher werden soll, darf man für den A 45 noch weitere optische Nachschärfungen erwarten. Ein weiterer Hinweis in welche Richtung es optisch gehen wird, liefert der jüngst präsentierte A 35, der in der 300-PS-Klasse antritt. Auch der "kleine" AMG ist optisch ein ganz Großer und pfeift auf leise Töne. Um ihn in den Schatten zu stellen, wird der Mercedes-AMG A 45 wohl besonders expressiv daherkommen. Mehr zum Thema: Alles zu Mercedes

Erste Prototypen des Mercedes-AMG A 45 geben schon kräftig Gas! © CarPix

Mercedes-Modellpalette im Video:

Neue Fotos vom Mercedes-AMG A 45 (2018)