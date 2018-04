Die Mercedes A-Klasse Limousine feiert in der Langversion für China Premiere auf der Peking Auto Show 2018 und nimmt das kürzere Serienmodell für Europa vorweg. Der Marktstart ist für Herbst 2018 anvisiert, das sind die Motoren!

Als Mercedes A-Klasse Limousine bringt sich die neue Kompaktklasse auf der Peking Auto Show 2018 (25. April bis 4. Mai) gegen Golf & Co in Stellung. Auch, wenn sich der chinesische Ableger um sechs Zentimeter in die Länge streckt und damit fast C-Klasse-Niveau erreicht, nimmt die Premiere die dann rund 4,55 statt 4,61 Meter lange Limousine für Europa vorweg. Sie soll im Herbst 2018 zu den Händlern rollen und dann jene Leute ansprechen, denen der CLA zu sportlich und schnittig, die C-Klasse aber schon zu groß oder gediegen ist. Dabei muss Mercedes A-Klasse Limousine (2018) nicht auf die Portion Dynamik verzichten. Erst recht nicht, wenn das Showcar den Panamericana-Grill der AMG-Modelle trägt und mit spektakulären UV-Gittern in den Scheinwerfern die Blicke fängt. Zugeschnitten auf Konkurrenten wie die Limousine des Audi A3 oder die nur in China angebotene Limousine des BMW 2er und vor allem für den Export nach Asien und Amerika gedacht, wird der Viertürer von 4,57 Metern zum Baby-Benz der Millenials und beerbt so den legendären 190er. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf der Auto China 2018

Fakten zur Mercedes A-Klasse im Video:

Mercedes A-Klasse Limousine auf Peking Auto Show 2018

Designchef Gorden Wagener übt bei der Mercedes A-Klasse Limousine (2018) einmal mehr die Kunst des Verzichts: Er nimmt ein paar Linien aus dem Blech und skulptiert die glatten Flächen dafür noch stärker, ohne daraus wie beim letzten Modellwechsel gleich wieder eine große Revolution zu machen. Die Ingenieure hatten da ein deutlich dickeres Lastenheft: Sie mussten vor allem innen mehr Platz schaffen und den Bonsai-Benz auf Augenhöhe mit C-Klasse & Co bringen, ohne dass die Kosten für die Mercedes A-Klasse Limousine (2018) aus dem Ruder laufen. Das wollen sie vor allem mit Assistenz und Infotainment bewerkstelligen, hört man aus Stuttgart und erfährt von Prototypen, die innen eine ähnliche Bildschirm- und Bedienlandschaft haben wie die E-Klasse – die Blackberry-Tasten am Lenkrad und das Touchpad auf dem Mitteltunnel inklusive. Dazu gibt es eine Panorama-Kamera fürs einfachere Rangieren, aus den schmaleren Scheinwerfern strahlen LED-Brenner und im Bordcomputer arbeitet ein Vital Coach, der die MFA-Modelle zu Langstrecken-Autos machen soll.

Die A-Klasse L Limousine nimmt das hiesige Stufenheck voeweg. © Mercedes

Neue A-Klasse mit Maybach-Features

So, wie es Mercedes auf der CES in einem Maybach demonstriert hat, wird es künftig auch in den kleinsten Modellen, wie der Mercedes A-Klasse Limousine (2018), spezielle Wellness-Programme geben, die den Fahrer mit Licht und Luft, Massage und Musik stimulieren oder entspannen. Und zum ersten Mal sollen bei A-Klasse & Co. die Sitze so programmiert werden, dass der gesamte Bewegungsapparat angeregt wird und man fitter aus- als einsteigt. "Denn Sitzen ist das neue Rauchen", sagt Ergonomiechef Götz Renner mit dem Kompakten der Volkskrankheit Nummer 1 den Kampf an. Während zumindest im Innenraum also doch wieder eine kleine Revolution angezettelt wird, gibt es unter dem Blech vor allem Evolution: Im Grunde bleibt es wohl bei den bekannten Vierzylindern, die alle ein bisschen mehr Leistung bekommen und ein bisschen weniger verbrauchen werden: So leistet der 1,33-Liter-Vierzylinder 136 oder 163 PS, der 2,0-Liter-Vierzylinder 190 PS. Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel kommt auf 116 PS. Bei der schnellen Mercedes A-Klasse Limousine (2018) sind die Schwaben für 400 PS gut. Und wo bislang die B-Klasse den Stromer gab, werden künftig wohl am ehesten die A-Klasse oder der GLA optional der elektrischen Submarke EQ zugeschlagen.

Im Dachverlauf sind die zusätzlichen sechs Zentimeter Länge gut zu erkennen. © Mercedes

