Der V-Klasse-Einstiegscamper Horizon kehrt zurück

Nicht alle Abenteurer:innen brauchen eine feste Küche oder ein klobiges Schrankmodul in ihrem Campingbus. Wer Alltag und Ausflüge in einem Fahrzeug vereinen mag, bekommt mit dem Mercedes Marco Polo Horizon (2024) ein Sparpaket mit Aufstelldach und Platz für sieben Fahrgäste und fünf Camper:innen geschnürt. Das ist die Ausstattung des Horizon.

Preis: Mercedes Marco Polo Horizon (2024) ab 58.940 Euro

Der Mercedes Marco Polo ist als vollausgestatteter Campingbus gleichermaßen bekannt wie beliebt. Doch nicht immer ist das Freizeitmobil mit fest eingebautem Küchen- und Schrankmodul die Idealbegleitung. Und nicht immer ist die Mercedes V-Klasse ohne Schlafdach die Ideallösung für Leute, die am Wochenende auch mal mit dem Van raus in die Natur wollen und gleichzeitig im Auto schlafen möchten. Den Kompromiss bringen die Stuttgarter:innen nun wieder zurück: Mercedes Marco Polo Horizon (2024) nennt sich die V-Klasse mit serienmäßigem Aufstelldach, aber ohne Campingausstattung à la Marco Polo. Mit einem Grundpreis von 58.940 Euro (Stand: Dezember 2024) ist der Horizon dafür jedoch auch mindestens 12.000 Euro günstiger als der vollwertige Campingbus und nur knapp 6600 Euro teurer als die Einstiegs-V-Klasse ohne jegliche Camping-Allüre.

Neu ist der Camper ohne Küche zwar nicht – den Horizon gab es bereits vor dem Facelift –, aber er könnte auch einer der letzten seiner Gattung sein. Denn wie auch der vollausgestattete Marco Polo erfolgt die Fertigung des Horizon bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück. Wie auf Nachfrage der AUTO ZEITUNG bestätigt wurde, endet die Zusammenarbeit zwischen dem schwäbischen Autohersteller und dem westfälischen Reisemobil-Spezialisten Mitte 2026. Damit dürften zumindest die Verbrenner-Camper vorerst ausgedient haben. Eine Fortsetzung der Marco-Polo-Modelle sei jedoch bereits geplant. Als Basis könnte in Zukunft die ebenfalls für 2026 erwartete und voraussichtlich rein elektrisch angetriebene vierte Generation der Mercedes V-Klasse dienen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Mercedes V-Klasse Facelift (2024) im Video:

Innenraum: Ein Kompromiss aus Alltag und Camping

Das Konzept hinter dem Mercedes Marco Polo Horizon (2024) ist die bestmögliche Zusammenführung von Freizeit und Alltag. Das bedeutet auch: Das Küchenmodul des Marco Polo fliegt heraus. Damit verabschieden sich auch der Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) samt Gaskasten, Kühlschrank, Stauraum, die 95-Ah-Wohnraumbatterie und die Wassertanks. Bleiben dürfen dagegen das identisch dimensionierte Aufstelldach mit zwei Schlafplätzen (205 x 113 cm) sowie die drehbaren Frontsessel. Im Gegensatz zur reinen Pkw-V-Klasse, die ab Werk mit sechs Einzelsitzen ausgeliefert wird, erhält der Horizon nur eine zweite Sitzreihe ab Werk hinzu. Diese bietet dafür gleich drei Plätze und lässt sich umklappen. Das schafft Platz für ein Bett (193 x 135 cm) für bis zu drei Personen – zumindest laut Mercedes. In Realität dürfte auch das untere Bett wohl meistens von nur zwei Erwachsenen benutzt werden.

Foto: Mercedes

Gegen Aufpreis lässt sich die Bestuhlung an Bord von fünf auf bis zu sieben Sitzplätze erweitern – was den Marco Polo Horizon zum gut nutzbaren und voll alltagstauglichen Familienauto macht. Auch die serienmäßige zweite Schiebetüre, die durch den Wegfall des Schrankmoduls auf der Fahrerseite des Campers erst ermöglicht wird, erleichtert das Zusammenleben mit dem Horizon. Wer nicht zwingen ein halbes Dutzend Mitfahrende chauffieren muss, kann den Innenraum schnell für den Transport sperriger Güter umbauen – ganz ohne Sorgen, die edle Küchenzeile zu zerkratzen.

Damit der Van auch im Campingurlaub eine gute Figur macht, empfiehlt sich die Investition in den optionalen Klapptisch. Dieser steht dann in der Fahrzeugmitte zwischen der weit zurückgeschobenen Dreier-Sitzbank und den drehbaren Captain-Chairs in der ersten Reihe. Auch eine Markise, eine Diesel-Standheizung (so eine Standheizung nachrüsten) oder ein Außenstromanschluss stehen auf der Aufpreisliste des Horizon – Vielcamper:innen können so auch mit Sparausstattung zum fast-vollständigen Marco Polo inklusive Familienauto-Qualitäten kommen, ohne an der 90.000-Euro-Marke zu kratzen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Mercedes V-Klasse

Die technische Basis des Mercedes Marco Polo Horizon (2024) stellt die Mercedes V-Klasse. Daher ist auch das Motorenangebot identisch. Zum Einsatz kommt stets der bewährte OM 654 – die Vierzylinder-Turbodiesel, die in verschiedenen Versionen von A-Klasse bis Sprinter so gut wie alle Selbstzünder mit Stern im Kühlergrill antreiben. Beim Camper auf V-Klasse-Basis dürfen sich Kund:innen zwischen dem 163 PS (120 kW) starken 220 d, dem 250 d mit 190 PS (140 kW) oder dem Top-Modell 300 d mit 237 PS (174 kW) entscheiden. Auch beim Antrieb gibt es jeweils eine Wahlmöglichkeit: Hinterrad- oder doch der optionale Allradantrieb? Beides ist für jeweils jede Leistungsstufe des 2,0-l-Vierzylinders machbar. Nur beim Getriebe übernimmt Mercedes die Vorauswahl, denn eine Neunstufen-Automatik ist stets serienmäßig an Bord.

Das Cockpit ist V-Klasse-typisch bereits im Basistrimm recht großzügig ausgestattet. Die Horizon-Serienausstattung umfasst etwa das MBUX-Infotainmentsystem samt 12,3-Zoll-Touchscreen oder die halbautomatische Klimaanlage "Tempmatic" sowie einige Fahrsicherheitssysteme, darunter Spurhalteassistent oder Totwinkelwarner sowie eine aktive Geschwindigkeitsregelanlage. Optional ziehen dagegen mit dem Premium-Plus-Paket auch eine Vierzonen-Klimaautomatik, Ledersitze oder eine 360-Grad-Rückfahrkamera ein. Optisch lässt sich der Campingbus etwa mit der AMG Line oder dem Night Paket aufwerten.