Achtung, auch Gebraucht-GLC sind teuer

Mit der Neuauflage des Mercedes GLC rückt der gebraucht immer noch stark gefragte Vorgänger ganz nach oben auf die Wunschliste. Ein Ratgeber zum Gebraucht-Kauf des noblen Mittelklasse-SUV!

Positiv Sehr gute Verarbeitung, große Motorenauswahl, hohe Zuverlässigkeit, hohes Sicherheitsniveau Negativ Teuer im Unterhalt, hohe Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt

Mit der Einführung des GLK 2008 auf technischer Basis der Mercedes C-Klasse übertrug man den Erfolg der traditionellen Mittelklasse-Limousine in die noch junge, noble SUV-Mittelklasse. Der Rest ist Geschichte. Aus dem schrulligen GLK wurde ab 2015 der Mercedes GLC – hier im Gebrauchtwagen-Check – bis heute eines der erfolgreichsten Mercedes-Modelle, das 2022 in die zweite Generation startete. Der Vorgänger wird damit gebraucht so gefragt wie nie, das gilt besonders für die Modelle ab dem Facelift 2019. In der ADAC-Pannenstatistik 2025 zählt der Mercedes GLC zu den zuverlässigsten Modellen im Alter von drei bis zehn Jahren.

Bei den Motoren spielen vor allem die SCR-Kat-gereinigten und mit der Allradtechnik 4Matic kombinierten Vierzylinder-Turbodiesel im 220 d (194 PS/143 kW) und im 300 d (245 PS/180 kW) die tragenden Rollen. Sie vereinen nach wie vor niedrigen Verbrauch mit Kraft und Komfort. Alternativen können die Plug-in-Hybride sein, entweder als Benziner GLE 300 e (320 PS/235 kW) oder auch als Diesel GLE 300 de (306 PS/225 kW). Beide bieten etwas weniger Ladevolumen und lohnen sich nur bei Fahrprofilen mit regelmäßigem Elektro-Mittelstreckenanteil. Die starken AMG-Typen des Mercedes GLC bringen auch als Gebrauchtwagen natürlich deutlich höhere Betriebskosten mit sich.

Mercedes GLC gebraucht kaufen: Darauf achten!

Besonders nach dem Facelift von 2019 fühlt man sich hinter dem Lenkrad eines gebrauchten Mercedes GLC wohl – in einem modernen Cockpit mit digitalen Instrumenten und einem hochauflösenden Mitteldisplay. Abgesehen davon verwöhnt das hochwertige Interieur mit Stil und einem ausreichenden Platzangebot – selbst im fein ausgekleideten, 505 bis 1600 l großen Kofferraum. Die gute Material- und Verarbeitungsqualität lässt gepflegte Gebrauchtwagen auch nach Jahren noch gut aussehen. Die strapazierfähigen Materialien kann man zudem leicht reinigen.

Darüber hinaus zählt der Mercedes GLC nicht nur laut Euro-NCAP-Test zu den ganz Sicheren in seiner Klasse. Dennoch lohnt ein Blick in die Ausstattungsliste des Stuttgarters – viele der sicherheits- und komfortfördernden Assistenten gab es nämlich nur in Extra-Paketen. Das Serienfahrwerk ist eher komfortabel abgestimmt, es gibt aber auch optionale Sportfahrwerke und natürlich die grundsätzlich härter federnden AMG-Typen. Die adaptive Luftfederung (Air Body Control) holt das Optimum an Komfort aus dem Mercedes GLC heraus, sollte aber auf einwandfreie Funktion hin überprüft werden, wenn man gebraucht kauft. Doch bereits die adaptiven Dämpfer (Dynamic Body Control) bringen Vorteile im Komfort.