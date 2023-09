In Kurven schiebt das Heck spürbar nach. An sich erweist sich das Antriebskonzept aber als sehr harmonisch.

Auf kurvigen Landstraßen hält sich der Fahrspaß in Grenzen. Das liegt zum einen am synthetischen Lenkgefühl und zum anderen an den zusätzlichen Kilos, die der PHEV durch den Akku auf Höhe der Hinterachse mit sich trägt.

Der Mercedes E-Klasse All-Terrain startet 2024 in eine neue Modellgeneration. Mit serienmäßigem Luftfahrwerk und Allradantrieb geht es bei unserer ersten Testfahrt auch über Stock und Stein.

Im April 1978 startete die Serienfertigung des ersten Mercedes E-Klasse T-Modells, seitdem gab es in jeder Generation einen Lademeister. Seit 2017 wird das sonst eher elegante T-Modell auch als "All-Terrain", einem praktischen Begleiter für seichtes Gelände, angeboten. Damit bietet die Marke mit dem Stern dem Audi A6 allroad quattro und dem Volvo V90 Cross Country die Stirn. Nun startet die jüngste Auflage – und in Südtirol unsere erste Testfahrt mit ihr.

Der Marktstart des neuen Mercedes E-Klasse All-Terrain ist für Anfang 2024 vorgesehen. Die Auswahl an Antrieben besteht aus Benzinern und Diesel als Mildhybride, die eine Leistungsspanne von 197 PS bis 382 PS (145 bis 280 kW) abdecken, sowie einem Plug-in-Hybrid. Bei diesem gesellt sich zum 2,0-Liter-Diesel ein in das Getriebe integrierter, 95 kW starker Elektromotor. Dieser Antriebsmix verhilft dem Kombi zu einer Systemleistung von 313 PS (230 kW) und einem maximalen Drehmoment von 700 Nm. Mit dem jetzt netto 19,5 kWh fassenden Akku soll der All-Terrain bis zu 102 km weit stromern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt im neuen Mercedes E-Klasse All-Terrain (2024)

Noch sind keine Preise zum neuen Mercedes E-Klasse All-Terrain (2024) bekannt. Erfahrungsgemäß ist er jedoch etwas teurer als der konventionelle Kombi (ab 64.500 €), bietet dafür aber auch eine umfangreichere Serienausstattung. Unter anderem fährt der "Geländegänger" immer mit robuster Beplankung und Allradantrieb (4Matic) – der unabhängig vom Stromvorrat in der Batterie das Antriebsmoment im Verhältnis 45:55 an die vordere und hintere Achse schickt – vor. Auch ein Luftfahrwerk darf nicht fehlen. Das sorgt für bis zu 4,6 cm zusätzliche Bodenfreiheit.

Dadurch kommt hinter dem Steuer aber noch lange kein SUV-artig hohes Sitzgefühl auf. Durch die auch im Standardmodell hervorragende Geräuschisolierung lädt der neue Mercedes E-Klasse All-Terrain (2024) zur Auszeit hinterm Steuer ein. Und das besagte Luftfahrwerk fängt Unebenheiten bestens ab – zumindest dann, wenn man sich auf befestigtem Untergrund fortbewegt. Wer auf Feldweg-Action aus ist, wird den Offroad-Fahrmodus zu schätzen wissen. Das kamerabasierte System lässt die Motorhaube des Fahrzeugs virtuell verschwinden: Auf dem Infotainmentdisplay gewährt eine entsprechende Ansicht den Blick unter das Auto und auf kommende Hindernisse, etwa Steine oder Schlaglöcher. Dass diese Anzeige auch Informationen zur Neigung und Antriebskraftverteilung beinhaltet, ist ein nettes Gimmick. Die neuste MBUX-Software sorgt übrigens auch dafür, dass nun auch Apps wie etwa TikTok oder Zoom in der E-Klasse verwendet werden können.

Plug-in-Hybrid mit Sparpotenzial

Doch zurück in die reale Welt und auf glatten Asphalt: Auf kurvigen Landstraßen hält sich der Fahrspaß mit dem neuen Mercedes E-Klasse All-Terrain (2024) in Grenzen. Das liegt zum einen am synthetischen Lenkgefühl und zum anderen an den zusätzlichen Kilos, die der PHEV durch den Akku auf Höhe der Hinterachse mit sich trägt. In Kurven schiebt das Heck spürbar nach. An sich erweist sich das Antriebskonzept als sehr harmonisch. Der Verbrennungsmotor schaltet sich kaum wahrnehmbar hinzu oder wieder ab. Wer die intelligente Rekuperation aktiviert, kann noch einiges mehr aus dem Akku herausholen und bei vorausschauender Fahrweise für einen sehr geringen Verbrauch sorgen. Dank Geodaten, Schilder- und Verkehrserkennung segelt oder rekuperiert der Wagen dabei selbständig – durchaus gewöhnungsbedürftig. Ein bekanntes Manko ist leider auch weiterhin das Gefühl, kurz "ins Leere”" zu treten, wenn man den Wagen mit der mechanischen Bremse zum Stillstand bringen möchte.

Technische Daten des Mercedes E-Klasse All-Terrain (2024)

AUTO ZEITUNG 21/2023 Mercedes E-Klasse All-Terrain 300 de 4Matic Technische Daten Motoren 2,0-Liter-Vierzylinder + permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Automatikgetriebe; Allrad Gesamtleistung 230 kW/313 PS Max. Drehmoment 700 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4950/1904 (2065)/1497 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen 460-1675 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 6,9 s Höchstgeschwindigkeit 213 km/h Verbrauch auf 100 km 0,9-0,6 l D + 25,1-22,9 kWh Elektrische Reichweite 102 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) k.A. Marktstart Anfang 2024