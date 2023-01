Die Bildergalerie zeigt weitere Illustrationen, die auch in der drögen Transporter-Welt den Will-haben-Faktor in sich tragen!

Was wäre, packte Alfa Romeo den 510-PS-V6 in einen Transporter, stiege Porsche ins Nutzfahrzeuggeschäft ein oder böte Audi einen T6-Konkurrenten an? Wir zeigen scharfe Transporter-Illustrationen, die zwar unrealistisch, deren Will-haben-Faktor aber umso echter ist!

Ein von Ferrari konstruierter und 2,9 Liter großer V6. Zwei Turbolader. Und 510 PS (375 kW)! Das, meine Damen und Herren, sind nicht die Leistungsdaten der Giulia QV oder etwa des Stelvio QV, sondern des Alfa Romeo Transport QV. Zugegeben, dieses neunsitzige Fahrzeug gibt es nur als digitalen Entwurf – es ist eine Illustration vom russischen Photoshop-Künstler Aksyonov Nikita. Aber würde der italienische Großraumsportler nicht einen gewissen Pepp in die dröge Welt der Transporter bringen? In ihr können bislang nur entsprechend höherwertige und teure Ausstattungslinien des Mercedes V-Klasse, des VW T6.1 oder des brandneuen Hyundai Staria als Luxusliner durchgehen. Mit der Volllackierung in Competizione-Rot, der gierig nach Luft schnappenden Frontstoßstange samt traditionellem Scudetto-Kühlergrill und den QV-typischen Alufelgen in Anthrazit stürmt aber auch dieser Bus mitten in die Herzen. Sicher, nicht in unter vier Sekunden auf Tempo 100 und auch nicht mit 300 km/h Top-Speed, aber endlich auch mit der vollen Dröhnung Emotion. Wem die deutsche Sachlichkeit lieber ist, könnte sich mit dem illustrierten Van von BMW im Stile neuster Elektroautos der Marke anfreunden oder die Zuffenhausener Präzisionsarbeit – einen potenten Porsche-Bus – wählen. Oder wäre doch ein Familienbus mit vier Ringen aus Ingolstadt die bevorzugte Wahl? Die Bildergalerie zeigt kuriose Transport-Illustrationen, die den Will-haben-Faktor in sich tragen! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Illustration Sportliche Transporter Vans nach virtueller PS-Kur

Potente Transporter im Video:

Transporter von Audi, Skoda &. Co. illustriert